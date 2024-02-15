Раскрыт необычный секрет долголетия 109-летней пенсионерки

Жительница США отметила 109-й день рождения вместе с друзьями, которые раскрыли необычный секрет ее долгой жизни. Об этом сообщает New York Post.

Дженни Либертини отпраздновала день рождения в доме престарелых в городе Катонсвилль, штат Мэриленд. 109-летняя пенсионерка регулярно играет в бинго, поэтому в свой праздник не упустила возможности принять участие в любимой игре. В этот день к имениннице присоединились ее друзья. А одна из подруг Либертини назвала ее главный секрет долголетия. По ее словам, ключ к долгой жизни пенсионерки кроется в отсутствии мужа.

«У нее нет мужчины, она в разводе уже около 30 лет, так что не испытывает никакого стресса», — говорит она.

Либертини родилась в семье сицилийских иммигрантов в 1915 году. У нее было трое братьев и сестер. Повзрослев, она вышла замуж, а позже стала одной из первых женщин, принятых на работу в Администрацию социального обеспечения США. У Либертини был сын по имени Майкл, доживший до 83 лет. Когда его не стало, она переехала жить к подруге, а со 105 лет живет в доме престарелых.

В настоящее время за женщиной ухаживают сотрудники учреждения. Недавно она упала и получила травму, в результате чего оказалась прикованной к инвалидному креслу. После этого Либертини стала мало разговаривать. Несмотря на это, как утверждают работники и постояльцы, женщина была и остается очень добрым и заботливым человеком.

«Я навещаю ее каждый год, потому что она невероятно меня вдохновляет», — утверждает одна из подруг долгожительницы.