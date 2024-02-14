Любил своих детей и убивал чужих: шокирующие факты о маньяке Чикатило

Самый известный серийный убийца в СССР Андрей Чикатило был казнен 14 февраля 1994 года. Суд признал его виновным в смерти 53 людей, среди которых были даже маленькие дети. Позднее следователи опубликовали страшную информацию о том, каким человеком был Чикатило и как он расправлялся со своими жертвами. Подробнее о жизни и преступлениях маньяка – в материале «ФедералПресс».

Рассказывал про брата, которого съели соседи

Помимо прочего, на допросах в милиции Чикатило рассказал о своем старшем брате Степане. По словам его матери, четырехлетнего мальчика похитили и съели соседи. Отметим, что во время голода в 1932 году подобные случаи действительно бывали.

Психиатр, работавший с убийцей, утверждал, что эта трагедия пробудила в Андрее интерес к каннибализму и это повлияло на его преступления. Однако нет никаких документальных подтверждений тому, что у Чикатило был родной брат.

Хорошо учился и имел высшее образование

До того, как Чикатило начал убивать, он практически ничем не отличался от обычных людей. Андрей был хорошим учеником и редактором школьной газеты, затем получил высшее образование. В детстве знакомые считали его скромным и послушным ребенком, однако учителя отмечали, что он часто демонстрировал свое превосходство над другими учениками.

После школы Чикатило не смог поступить в МГУ на юриста – позднее он объяснял это тем, что его отца репрессировали. В итоге он отучился сначала в техническом училище, а затем окончил филологический факультет.

Имел проблемы с потенцией

Будучи подростком, Чикатило, вероятно, пережил психологическую травму, имевшую серьезные последствия. В 15 лет во время игры с подругой сестры у него произошла эякуляция. Девочка рассказала об этом другим детям, это привело к травле со стороны одноклассников.

По мнению ряда психологов, такой опыт мог стать причиной развития у мальчика импотенции. После первого неудачного сексуального опыта у Чикатило начались сексуальные проблемы, и одна из партнерш также предала это огласке.

Слухи среди его знакомых и разговоры за спиной привели уже взрослого мужчину к мыслям о самоубийстве, но попытку суицида пресекла его мать. Позднее, когда Чикатило стал маньяком, он получал сексуальное удовлетворение от убийства жертв.

Много лет работал с детьми

Удивительно, но преступник, убивший нескольких детей, несколько лет проработал в школе-интернате. Чикатило уволили из-за домогательств к ученицам, однако в трудовой книжке написали, что он ушел «по собственному желанию». Известны случаи, когда мужчина бил учениц линейкой и чуть не утопил одну из девочек.

Затем он устроился воспитателем в ГПТУ, где домогался до подростка, за что ученики называли его «голубым» и давали другие обидные прозвища. Дети издевались над преподавателем, и это вызывало в Чикатило ненависть к ним.

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Был любящим отцом

Несмотря на то, что у Чикатило были хронические проблемы с потенцией, они с женой Феодосией смогли родить двоих детей – дочь Людмилу и сына Юрия. Родственники утверждали, что убийца любил своих детей, но это не помешало ему стать педофилом. Первой жертвой убийцы стала девятилетняя девочка.

За первое убийство казнили невиновного

Свое первое преступление Чикатило совершил в 1978 году. На автобусной остановке он встретил второклассницу Лену Закотнову и увел ее в безлюдное место, предложив жвачку. Там маньяк нанес ей ножевые ранения, а затем попытался изнасиловать тело, но не смог и сбросил его в реку.

Виновным в этом убийстве был признан другой уголовник, который ранее был судим за изнасилование и убийство десятилетнего ребенка. Милиционеры выбили из него признание, позднее он был казнен.

Не ел тела своих жертв

Многие советские граждане считали Чикатило каннибалом. Однако следствие доказало, что он не поедал трупы убитых им людей, а только откусывал от них фрагменты – соски, языки и гениталии.

Много раз уходил от ответственности

Андрею Чикатило не раз удавалось скрываться от следователей. Он попал под подозрение еще после первого убийства, но благодаря положительной репутации избежал наказания. После этого он на два года прекратил убивать, но затем начал вновь.

В 1984 году его снова задержали, уже после 23 убийств. При обыске у Чикатило нашли нож, веревку и вазелин, но в итоге отпустили, сославшись на то, что он не похож на типичного сексуального маньяка.

Остался на свободе из-за ошибки медиков

Во время одного из его задержаний у маньяка взяли анализ крови, который показал вторую группу. В то время у правоохранительных органов уже был образец спермы, который принадлежал человеку с четвертой группой.

В 99,9 % случаев группа крови и спермы совпадают, поэтому Чикатило снова остался на свободе. После задержания убийцы у следователей возникло предположение, что у маньяка эти группы не совпадают. Но позже выяснилось, что при обработке анализов в лаборатории допустили роковую ошибку, из-за которой погибли десятки людей.

Помогал милиции искать себя

Из-за того, что с большинством своих жертв маньяк знакомился на вокзалах и убивал в лесу, милиция организовала дружинные патрули. Сам Чикатило был дружинником и участвовал в поисках, «помогая» правоохранителям разыскивать самого себя.

Был пойман случайно

Последнее убийство Чикатило совершил в 1990 году. Он убил девушку в лесу и направился на железнодорожную станцию, где его остановили сотрудники милиции и записали фамилию. После обнаружения тела милиционеры увидели, что Чикатило уже подозревали в убийствах ранее, и за мужчиной установили наблюдение.

Правоохранители быстро заметили, что фигурант ведет себя странно: он активно знакомился на улице с женщинами и детьми, часто посещал места, где затем находили тела убитых. В ноябре его задержали рядом с домом.

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Оправдывал убийства порнографией

Первые 40 лет жизни Андрей Чикатило вел практически нормальную жизнь, хотя у большинства маньяков садистские наклонности замечены с детства. Эксперты считают, что если бы Андрей жил в странах, где легко достать порнографические материалы, он бы начал убивать гораздо раньше.

Сам Чикатило поддерживал эту версию – он даже достал порнографический журнал на судебном заседании и показывал собравшимся, утверждая, что это и есть причина его преступлений.

Сын маньяка тоже мог стать убийцей

После того, как Андрея Чикатило поймали, большинство его родственников сменили фамилию. Только сын маньяка гордился папой – спустя много лет он совершил покушение на убийство знакомого.

В одном из интервью Юрий заявил, что его отец невиновен, а дело против него было сфабриковано следователями.

Стал примером для других преступников