Сказал: «Будем жить!» и упал с лестницы. Как умер «Мистер Нокаут»

Валерий Попенченко сменил перчатки на науку, но внезапно погиб.

Советскую школу бокса уважают во всём мире. И потому быть одним из лучших боксёров Советского Союза – дорогого стоит. Валерий Попенченко выступал более 60 лет назад, но успехи в ринге были так велики, что помнят о них и сегодня. Шестикратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы, золотой медалист Олимпийских игр.

Единственный боксёр из Союза, завоевавший Кубок Вэла Баркера (приз, вручаемый самому техничному боксёру олимпийского турнира. — Прим. «Чемпионата»). К тому же настоящий эрудит, говоривший на английском и легко цитировавший Александра Пушкина с Владимиром Маяковским. Сфера его интересов была крайне разнообразна: литература, классическая и джазовая музыка, живопись и скульптура. У Попенченко было множество призов и титулов. Но спортсмен решил уйти на пике, чтобы бросить себе новый вызов. Это его и погубило.

Детство будущего чемпиона выпало на тяжёлые предвоенные и послевоенные годы. Мальчик родился в 1937-м. Папа, военный лётчик, погиб на фронте. Мама Валеры решила отдать сына в Суворовское училище, чтобы он вырос настоящим мужчиной под стать отцу.

Как знать, кем бы стал мальчуган, если бы не случай. Советский Союз с момента своего основания делал ставку на кинематограф. Не изменилась линия партии и в последующие годы. Только-только закончилась Великая Отечественная война. Разруха и голод. Но уже в 1946 году на большие экраны выходит фильм «Первая перчатка». Зрителям рассказывают о молодом сибиряке, делающем первые шаги в боксе. Ленту посмотрят более 18 миллионов человек. А одним из зрителей окажется молодой Валера, которому тогда не было и 10 лет. Мальчик оказался так впечатлён, что твёрдо решил связать своё будущее с боксом.

Первым тренером Попенченко стал начальник физической подготовки училища – капитан Юрий Матулевич-Ильичёв. Опытный глаз специалиста сразу разглядел в мальчугане необходимые задатки. И хоть техника у начинающего боксёра была не образцовой и отличалась от классических канонов, ломать и переучивать ученика он не стал, посчитав, что данная особенность может стать козырем Валерия. В дальнейшем это действительно станет его преимуществом.

«У Валеры была какая-то «искривлённая», присущая только ему, координация движений на ринге, которая постоянно вводила в заблуждение соперников. Я сам не раз попадался на эту удочку, работая с ним «на лапах». Бывало, говоришь ему: «Бей прямой». И вдруг видишь, летит боковой удар. Глаза закрываешь, руки не успевают отойти… А это он, оказывается, бьёт прямой. Выполнял прямой удар, а ты реагировал, как на боковой. Благодаря этой особенности больше половины своих боёв Валерий выиграл нокаутом», – говорил заслуженный тренер СССР Борис Греков.

Но будет у этой особенности и отрицательная сторона – о ней позже.

В 1955 году Валерий с отличием окончил Суворовское училище. В том же году принял участие в чемпионате СССР среди юношей, где добрался до финала. В решающей битве Попенченко сражался с Владимиром Ковригиным. В этом бою начинающий боксёр в полной мере проявил весь свой бойцовский характер. Оказавшись в нокдауне во втором раунде, Валерий не без труда выстоял до спасительного гонка. Зато на третий вышел, чтобы победить. Одного мощного удара хватило, чтобы оправить Ковригина в глубокий нокаут.

После Попенченко переехал в Ленинград, где поступил в Ленинградское высшее пограничное военно-морское училище. Бокс юноша бросать не планировал, однако после тяжёлого поражения нокаутом на одном из соревнований всё-таки бросил. Однако спорт Валерий так любил, что уходить из него насовсем отнюдь не собирался. С того момента всё его внимание было переключено на лёгкую атлетику (барьерный бег). Но, кажется, сама судьба велела Попенченко перчатки на гвоздь не вешать. Во время пробежки на стадионе паренька заприметил тренер по боксу из общества «Динамо» Григорий Кусикьянц. Специалист сразу распознал безграничный потенциал юноши. Уговаривать его вернуться в бокс долго не пришлось.

Так, прямо со стадиона Валерий вернулся в ринг. А уже через три года стал чемпионом СССР во втором среднем весе. К тому моменту имя Попенченко хорошо знали в боксёрских кругах, однако в сборную талантливого спортсмена не приглашали. «Не та техника», – продолжали говорить специалисты, утверждая, что на мировой арене искать ему нечего.

У самого боксёра на сей счёт были другие планы. Валерий продолжал трудиться, завоёвывая всё новые титулы. Не обращать внимание на него было уже нельзя. В 1963 году он наконец выступил на чемпионате Европы, который тогда проходил в Москве. Дебютант возможность использовал на 100% и в решающей битве не оставил шансов бронзовому медалисту Олимпийских игр 1960 года Йону Моне – нокаут!

Дорога на токийскую Олимпиаду была открыта. В Стране восходящего солнца Попенченко соперников словно не замечал. Из четырёх его оппонентов только ганец Джо Даркей сумел выстоять все три раунда. Пакистанец Султан Махмуд, поляк Тадеуш Валасек и немец из ФРГ Эмиль Шульц проиграли досрочно. В Токио советский боксёр в полной мере показал весь свой талант и в придачу к олимпийскому золоту получил Кубок Вэла Баркера.

Через год Попенченко триумфально выступит на чемпионате Европы в Берлине и по доброй традиции в решающем бою отправит соперника в нокаут. Не повезло англичанину Уильяму Робинсону. И так сложилось, что удар в поединке с Робинсоном для Валерия стал последним. Больше в ринг он не выходил. Попенченко ушёл на пике, всем всё доказав. Версии, объясняющие решение Попенченко, разнятся, и едва ли уже можно узнать правду. Кто-то говорил, что Валерий попросту устал от бокса, кто-то – что последовал просьбам первой жены, с которой вскоре, однако, расстался. Говорили также, что на сына могла повлиять мать. Так или иначе, но больше в ринг чемпион не вернулся. В тот момент ему было всего 27 лет.

Завершив спортивную карьеру, Попенченко начал представлять СССР на международных конференциях, где без труда общался с иностранными коллегами на английском языке. В 1967-м Валерий встретил студентку кораблестроительного института Татьяну Вологдину, которая вскоре стала его женой. В браке у них родился сын Максим. Спортивная жизнь осталась позади, и чемпиона захватила наука. Валерий защитил кандидатскую диссертацию на тему «Жизнеобеспечение закрытых объектов космических кораблей и подводных лодок» в ленинградском Высшем инженерно-техническом училище. А потом переехал в Москву, где начал преподавать на кафедре физвоспитания МГТУ имени Баумана. У бывшего спортсмена были большие планы.

«Мне рассказывали, что накануне смерти или даже в день её он весело бросил своей секретарше: «Ну, всё! Теперь будем жить!» – вспоминал двукратный финалист Олимпийских игр, партнёр Попенченко по сборной Алексей Киселёв. Однако жить Валерию суждено было совсем недолго.

В 1975 году Попенченко должен был защищать докторскую диссертацию. 15 февраля он заглянул к ректору, чтобы обсудить сроки сдачи научной работы. А потом упал в лестничный пролёт здания университета.

Такая неожиданная и даже загадочная смерть уважаемого мужчины потрясла абсолютно всех. Ждать самых разных версий, объясняющих её, долго не пришлось. Некоторые считали, что это был несчастный случай. Другие выдвигали предположение, что Валерий внезапно решил свести счёты с жизнью. Кто-то говорил об убийстве, а находившаяся неподалёку уборщица позже скажет, что при падении Попенченко не издал ни звука. А значит – уже без сознания был сброшен с лестницы. Находились и такие, кто предлагал откровенные небылицы: мол, Валерий имел привычку кататься на перилах и однажды попросту не удержался на них. Официальное же заключение было следующее – у Валерия Попенченко случился микроинсульт, в результате чего он потерял сознание и упал.

«Что касается его гибели, я согласен с официальной версией. Думаю, что это действительно был несчастный случай, поскольку о самоубийстве он не думал», — говорил впоследствии заместитель Попенченко по науке, тренер по боксу Евгений Богоявленский.

Легенду советского бокса похоронили на Введенском кладбище. Проститься с Валерием пришли тысячи его поклонников. В лютый мороз гроб несли на руках.