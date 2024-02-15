Савва Морозов: жизнь и смерть фабриканта, мечтавшего о «капитализме с человеческим лицом»

15 февраля 1862 года родился Савва Морозов — фабрикант, меценат и одна из самых ярких личностей России рубежа 19 и 20 столетий. Этот человек мечтал создать «капитализм с человеческим лицом» и облегчить жизнь пролетариата. В среде богачей он был изгоем, а родные считали его безумцем. Даже рабочие, которых он стремился сделать хозяевами своих жизней, называли его «кровопийцей» и «мироедом». История его жизни удивительна и трагична и точно заслуживает того, чтобы ее знали.

В 19 столетии некоторые крепостные, непьющие и обладающие коммерческой жилкой, сумели разбогатеть и изменить свою жизнь. Именно таким крестьянином был Савва Васильевич Морозов, житель Владимирской губернии. Он открыл небольшую семейную мастерскую, выпускавшую кружева и ленты. Чтобы сбыть свой товар скупщикам, ремесленник ходил пешком 100 верст до Москвы.

Савва Васильевич Морозов

Самоотверженный труд Саввы был не напрасным. Ему удалось собрать огромную для первой половины 19 столетия сумму — 17 тыс. рублей. Деньги крестьянин вложил очень выгодно — в свою свободу. Он выкупил у барина себя и свою семью. Морозов умер купцом первой гильдии и единоличным владельцем Никольской мануфактуры, состоящей из 4 фабрик.

В это невозможно поверить, но стал успешным Савва Тимофеевич, не зная грамоты. Он ушел в мир иной, так и не обучившись писать и читать. Дело отца подхватили не менее толковые, но уже грамотные сыновья. Четыре отпрыска Морозова возглавили его бизнес и превратились к концу 19 века в богатейший в России клан фабрикантов.

В семье Тимофея Саввича Морозова зимним вечером в феврале 1862 года родился сын Савва Тимофеевич. Этому потомку талантливого крепостного крестьянина было суждено стать не просто самым известным промышленником России, но и заметной исторической личностью.

Тяга к знаниям, поразившая Менделеева

Хоть дед Саввы и считал науки бесполезной тратой времени, его потомок испытывал к ним тягу с детства. В семье миллионеров это не поощрялось и расходов на затеи любознательного ребенка не было предусмотрено. В семье старообрядцев Морозовых все было очень скромно. Сам фабрикант позднее вспоминал, что дети меняли нательные рубахи раз в неделю. Более того, Савве, как младшему, «по наследству» переходила рубаха старшего брата.

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После смерти Тимофея Саввича бизнес и управление домом перешло в руки его супруги, Марии Федоровны. Она была скромной, набожной и деспотичной женщиной. Одной из ее причуд был запрет на использование электричества. Женщина считала, что оно исходит от нечистой силы. Несмотря на свою темноту, эта женщина смогла за несколько лет удвоить состояние покойного супруга.

Савва Морозов рос бунтарем. Единственный из всего семейства он курил, причем обзавелся этой привычкой еще в гимназии. Также младший наследник династии открыто говорил, что не верит в Бога. Уже в юные годы он обладал острым умом и невероятной целеустремленностью. Но афишировать свои качества Савва не любил, предпочитая притворяться перед посторонними людьми простаком, получившим большое наследство.

После окончания гимназии Савва Тимофеевич получил диплом химика. Он окончил самый престижный в Российской империи Московский университет, факультет физико-математических наук. Больше всего молодого фабриканта интересовало практическое применение знаний. Поэтому он серьезно изучал химические красители, используемые с тканями.

Особняк Саввы Морозова

Исследования Морозова поразили своей глубиной самого Д. И. Менделеева. Великий химик был удивлен тягой к знаниям и умом парня, который мог бы жить припеваючи, благодаря своим деньгам. Но Савва не остановился на достигнутом. В 1885-1887 он прослушал университетский курс в английском Кембридже. Параллельно предприниматель исколесил всю страну, изучая, как налажено в Британии текстильное дело.

«Социализм» на мануфактурах Морозовых

Пока молодой Морозов учился и путешествовал, на фабриках его отца в России бастовали рабочие. Они были недовольны условиями труда и его оплатой. Отец Саввы из-за волнений отошел от дел и слег, а управление фабриками перешло к его жене. Мария Федоровна обратилась к властям и потребовала подавить выс Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru тупления.

Одна из фабрик Саввы Морозова

В 1885 году масштабную стачку рабочих Морозовских мануфактур подавили войска. В ней участвовали 8 тыс. протестующих, против которых выставили 3 батальона солдат и 6 сотен казаков. Были арестованы 33 зачинщика бунта, которых, ко всеобщему удивлению, суд оправдал. Присяжные были шокированы условиями труда на фабриках и признали справедливость требований.

В 1887 году из Англии возвращается Савва Тимофеевич, и отец передает ему бразды управления своей текстильной империей. Молодому человеку было всего 25 лет, когда он задумал совершить переворот в производстве. Он заказал в Англии новейшие электрические станки, увеличил расценки зарплат трудящихся и сократил рабочий день. Отменил он и систему штрафов, которая действовала многие десятилетия.

Впервые в истории России Морозов начал выплачивать беременным женщинам декретные пособия. Савва строил школы и больницы, проводил электричество и тянул водопроводы в поселки своих рабочих. Наиболее сообразительных он за свой счет обучал в вузах, а лучшие из лучших могли отправиться за дипломом заграницу.

Казарма, построенная Саввой Морозовым для рабочих мануфактуры

Савву Морозова считали чудаком и расточителем, но рабочие все равно ему не доверяли. Но при этом доходы фабрик росли, а желающие работать на «кровопийцу» стояли в очереди. Наладив производство, Морозов начал заниматься меценатством. Его деньги легли в основу проекта Московского художественного театра. Три года Савва Тимофеевич сам решал все финансовые вопросы театра, пока тот не «встал на ноги».

Связь с большевиками

До сих пор точно неизвестно, почему успешный фабрикант и меценат Савва Морозов связался с большевиками. Говорят, что не обошлось без любви. Якобы миллионер влюбился в актрису МХТ Марию Андрееву, хорошо знакомую с В. И. Лениным. Девушка, которую сам Ленин называл «товарищ Феномен», вытягивала из Морозова деньги для революционной деятельности.

Актриса Мария Андреева (урожденная Юрковская)

Савва Морозов спонсировал выпуск большевистских газет и даже помогал скрываться революционерам, находившимся в розыске. Как это не парадоксально звучит, но рабочие мануфактур Саввы Тимофеевича в 1905 году бунтовали так же, как и люди с других заводов. Также среди них были жертвы в Кровавое воскресенье, 9 января.

Угнетенный этими событиями Морозов составил манифест, адресованный властям. Он назывался «О причинах забастовочного движения. Требования введения демократических свобод». В нем промышленник требует для простых людей свободы слова и убеждений. Там были такие слова:

«Рабочему сословию должно быть представлено полное право собраний, право организовывать всякого рода союзы и другие общества для самопомощи и защиты своих интересов. В такой же мере все означенные права должны быть распространены и на сословие промышленников».

Савва Морозов с дочерью

Отчаяние и смерть

Этот труд отчаявшегося промышленника тогда никто не увидел, кроме близких Саввы Тимофеевича. Мать промышленника, де-юре владевшая бизнесом, отстранила сына от управления фабриками.

15 апреля Мария Федоровна вместе с женой фабриканта Зинаидой Григорьевной, собрали консилиум врачей. Светила медицины объявили пациента безумцем. Диагноз звучал так: «Тяжелое общее нервное расстройство, выражавшееся то в чрезмерном возбуждении, беспокойстве, бессоннице, то в подавленном состоянии, приступах тоски и прочее».

Объявленный недееспособным, Савва Морозов в 43 года оказался снова во власти деспотичной матери. Смириться с этим мужчина не смог. 6 мая 1905 года в гостиничном номере в Каннах прозвучал роковой выстрел, оборвавший жизнь этого удивительного человека.

Предсмертная записка промышленника