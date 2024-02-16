Как прославиться, выставляя себя дураком на телешоу

За последние десять лет Эдвард Олдфилд из небольшого английского города Керкем в графстве Ланкашир снялся в нескольких десятках телешоу. В эфире он демонстрировал свои таланты, отвечал на каверзные вопросы викторин и проходил испытания на силу и выносливость. Однако стать победителем хоть в какой-нибудь передаче ему не удалось ни разу, за что СМИ прозвали его самым большим неудачником на британском телевидении. О том, как Олдфилд стал завсегдатаем телешоу и почему он не бросает это хобби, несмотря на постоянное невезение, — в материале «Ленты.ру».

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«Были моменты, когда я был так близко к победе»

«Я снялся более чем в 50 телевизионных программах, которые показывали в 150 странах для трех миллиардов зрителей», — хвастался Эдвард Олдфилд. Правда, за все время он не выиграл ни копейки — или ни пенса. Единственное, что он смог забрать со съемочных площадок, — это упаковка плацебо, кружка c логотипом одной из программ и костюм наездника на слоне.

Я не знаю, почему я никогда не выигрывал. Мне кажется, что это просто невезение. Были моменты, когда я был так близко к победе, что буквально чувствовал запах денег. Но я так и не смог их заполучить Эдвард Олдфилд о своих неудачах в телешоу

Англичанин успел сняться в шоу «Британия ищет таланты», «Слабое звено», «Пообедайте со мной» и «Английский ниндзя» (российские аналоги двух последних — «Званый ужин» и «Русский ниндзя»). Кроме того, он был гостем в утренних программах «Завтрак Би-би-си» и «Доброе утро, Америка».

Эдвард Олдфилд в шоу «Британия ищет таланты»

И хотя Олдфилду не удалось ничего выиграть, он обзавелся довольно интересными знакомствами: за это время он успел пообщаться с множеством звезд и телеведущих. С некоторыми из них даже стать приятелями. Например, завсегдатай шоу обменивался теплыми сообщениями с бывшей ведущей романтической программы «Остров любви» Кэролайн Флэк.

На съемочных площадках к вам относятся как к королевской особе. Это очень захватывающе Эдвард Олдфилд об участии в телешоу

По словам Олдфилда, благодаря телевидению его часто узнают на улице, но обычно это происходит за пределами Ланкашира. «Чаще всего меня узнают в случайном месте, в парке развлечений или магазине где-нибудь за пределами графства, но не на моей улице», — поиронизировал он.

«Не прекращай таким быть»

Только в шоу «Британия ищет таланты» Олдфилд снялся дважды: в 2016 и 2017 годах. В обоих случаях англичанин, надеявшийся выиграть главный приз — 250 тысяч фунтов стерлингов (примерно 28,8 миллиона рублей по текущему курсу), выступал с юмористическими монологами.

Однако оба раза судьи даже не дослушивали выступление участника до конца. «Стендап-комедия — один из самых сложных жанров в этом шоу, и вы только что доказали это», — оценил его выступление один из членов жюри.

После второй неудачи Олдфилд даже задумался о том, чтобы бросить комедию (но не съемки в телешоу), однако его отговорил ведущий программы Стивен Малхерн. «Знаешь, судьи не всегда понимают участников правильно. Ты забавный парень, не прекращай таким быть», — вспомнил его слова участник.

Кадр из шоу «Британия ищет таланты»

Всего Олдфилд снялся в 24 игровых телешоу. Большинство из них были викторинами, например, Decimate, Freeze Out, Winning Combination, Lightning, The 1% Club. Каждый раз англичанин проигрывал и уходил ни с чем

Сам Олдфилд относится к своим неудачам скорее с иронией. Например, забавным опытом он назвал съемки в «Английском ниндзя» — передаче, в которой нужно проходить различные испытания. «Мне позвонил кастинг-продюсер и спросил, не хотел бы я поучаствовать в "Английском ниндзя". Я ответил, что это не мой формат. (…) Тогда он сказал: "Мы всегда наряжаем кого-то одного в костюм и он выставляет себя дураком". Я ответил: "Да, хорошо, это похоже на меня"», — рассказал он.

Съемки в «Английском ниндзя» тоже не принесли Олдфилду желанного выигрыша. Одетый в костюм наездника на слоне британец потерпел неудачу уже во время прохождения первого препятствия: когда он начал прыгать с одной платформы над другую, то поскользнулся и упал в воду.

Эдвард Олдфилд в шоу «Английский ниндзя»

«Надежды на обычную жизнь улетучились»

Впервые англичанин оказался на телевидении в 2001 году — он снялся в популярной программе «Слабое звено», в которой участники отвечают на вопросы из разных областей знаний. 22-летний Олдфилд покинул проект после второго раунда. «Мне стыдно, что я выбыл из шоу так рано, (…) я говорил слишком быстро, не обдумывая заранее ответы, и в итоге проиграл», — комментировал он свою неудачу.

На тот момент он был студентом факультета менеджмента туризма в одном из вузов в английском городе Престон. После провала на шоу он надолго забыл о съемках на телевидении. В последующие годы Олдфилд стал владельцем кофейни, а также женился и стал отцом двоих сыновей. Все свои силы и время он тратил на развитие бизнеса и воспитание детей.

Когда англичанину исполнилось 35 лет, то он столкнулся с кризисом среднего возраста. Чтобы встряхнуть себя и внести разнообразие в свою жизнь, он подал заявку на участие в шоу «Пообедайте со мной» и вскоре получил приглашение на проект. В эфире программы владелец кофейни устроил званый ужин для агента по недвижимости, социального работника и сотрудницы автосервиса.

Эдвард Олдфилд

Для гостей он приготовил жаркое с капустой и картофелем, картофельную запеканку с мясом и сыром, а также крамбл из лесных ягод с заварным кремом. «Мне говорили, что я хорош в двух вещах: танцах диско и приготовлении картофельной запеканки», — шутил Олдфилд. Хотя он и не смог одержать победу на проекте, он покорил соперников и членов съемочной команды своим чувством юмора.

С того момента Олдфилда стали регулярно звать на различные телепроекты. «Я думал, что я снимусь один раз, а потом буду двигаться дальше, но реакция на шоу со мной была очень позитивной. Люди подумали, что я забавный не только на экране, но и в жизни, и телевизионщики занесли меня в список тех, кого нужно обязательно приглашать на съемки», — рассказал он.

Владелец кофейни шутил, что после съемок в передаче «Пообедайте со мной» все его надежды на карьерные перспективы, пенсию по выслуге лет и обычную жизнь улетучились

Первое время мужчина игнорировал письма с приглашениями от каналов и пытался сосредоточиться на работе и семье. Однако когда англичанину предложили сняться в популярной телевикторине «Переломный момент», то он не мог не согласиться. «Я подумал: "Ну, мне нечего терять, это веселое шоу, к тому же я мог бы выиграть немного денег!"» — вспомнил Олдфилд. Однако удача и там не улыбнулась британцу.

Эдвард Олдфилд (справа) и ведущий шоу «Переломный момент» Бен Шепард

За этим последовала череда съемок в других передачах. Так, мужчина появился в программе «Человек-гаджет», где тестировал с ведущим различные электронные гаджеты. Также он поучаствовал в телевикторине «Два племени» и шоу «Кряканье утки не вызывает эхо», где участники должны угадывать, какие научные факты правдивы, а какие нет.

В последние годы Олдфилд стал появляться на телевидении с родными. Например, в 2022 году он снялся с одним из сыновей в шоу «Настоящая сделка Дикинсона», куда участники приносят свои ценные вещи и решают, продать их дилерам или покупателям на аукционе. А в 2023 году англичанин пришел вместе с матерью на развлекательное шоу «Ланч со Стеф Макговерн».

«Отвратительная идея»

Из всех телепроектов, в которых англичанину довелось сняться, самым интересным для него стало шоу The Surjury с Флэк в качестве ведущей. Сам Олдфилд выступил в передаче в роли председателя жюри. Вместе с другими экспертами Олдфилд слушал истории людей, желающих изменить внешность с помощью пластики, и решал, стоит ли выделять на это деньги.

Еще до премьеры программа вызвала общественный резонанс. Концепцию проекта, в частности, британского парламента Брендан О’Хара, заявивший, что ради высоких рейтингов телевизионщики эксплуатируют людей с низкой самооценкой, которые хотят сделать пластические операции. В СМИ назвали идею передачи абсолютно ужасной.

Это будет сериал о пластической хирургии, где люди, которые хотят бесплатно изменить свою внешность, должны появиться на телевидении и умолять о том, чтобы им сделали операцию. (…) Если члены жюри не захотят помочь, то участники должны вернуться домой гораздо более несчастными, чем когда-либо Журналист Стюарт Херитадж в статье для The Guardian о шоу The Surjury

Сам же Олдфилд, выступая в защиту The Surjury, отметил, что целью проекта была помощь мужчинам и женщинам, которые испытывают неуверенность в себе из-за изъянов во внешности. Как рассказал англичанин, среди тех, кто пришел на передачу, были люди, которые хотели избавиться от обвисшей кожи после похудения, исправить лопоухость и другие недостатки, которые мешают им найти партнера.

Эдвард Олдфилд на шоу «Ланч со Стеф Макговерн»

На первый взгляд, идея казалась отвратительной, но в итоге это шоу стало самым трогательным и вдохновляющим из всех, которые я знаю. (…) Пластическая хирургия смогла изменить к лучшему не только жизнь участников, но и жизнь их семей, поскольку неуверенность в себе влияла на их поведение Эдвард Олдфилд

Тем не менее скандальная передача о пластических операциях с участием Олдфилда совершила самоубийство в феврале 2020 года из-за травли в СМИ после ее нападения на возлюбленного.

Сам Олдфилд признался, что у него остались только приятные воспоминания о Флэк. После завершения съемок The Surjury они много общались. «Кэролайн (Флэк — прим. «Ленты.ру»), несмотря на свой статус, была человеком, который мог написать мне и спросить, как дела у моей семьи», — сказал мужчина, говоря о ведущей.

«Это приятный бонус»

Тем, кто мечтает попасть на телевидение, Олдфилд рекомендовал быть настойчивыми и не сдаваться после первого отказа. «Не расстраивайтесь, если вам не ответят, на телевидении большая конкуренция», — отметил он. Также, по словам англичанина, нужно концентрироваться не на победе, а на участии. «Если вы выигрываете деньги, то это приятный бонус», — добавил он.

Помимо этого, владелец кофейни призвал всегда присылать видео вместе с заявками на участие в программе. «Если вы не прикрепляете ролик к своей анкете, то, скорее всего, вас даже не будут рассматривать. Телевизионщики хотят увидеть вашу индивидуальность и улыбку, так что улыбайтесь, никто не хочет видеть недовольного человека на экране», — объяснил завсегдатай телешоу.

По словам англичанина, в будущем он хотел бы сняться в передаче Bargain Hunt («Охота за выгодной сделкой»). В эфире этого шоу участники покупают антиквариат в магазинах или на рынках, а затем пытаются продать его на аукционе по высокой цене. Также Олдфилд заявил о желании поучаствовать в шоу Gogglebox, где семьи смотрят различные программы и комментируют их.

Эдвард Олдфилд

Иногда англичанина посещают мысли о том, чтобы перестать сниматься в шоу, однако пока он не планирует прощаться с телевидением. «Моя цель — стать таким же, как Фрэнк Спенсер, который был известным неудачником, но который зарабатывал деньги на том, что он был неудачником. Я, по крайней мере, на полпути к тому, чтобы стать таким», — пошутил англичанин.

Кто такой Фрэнк Спенсер?

Главный герой британского ситкома «У некоторых мам рождаются и такие детки», выходившего в 1970-х годах. В сериале рассказывалось о его попытках устроиться на работу и сохранить ее, которые часто заканчивались катастрофой.