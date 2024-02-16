Какими выросли близнецы княгини Монако Шарлен и князя Альбера II

За 13 лет брака в прессе неоднократно ходили слухи, что семья княгини Монако Шарлен и князя Альбера II находится на грани развода, якобы заявляя о супружеской неверности мужа.

Но супруги опровергают эти домыслы, признаваясь, что в их монаршей семье все стабильно и царит гармония.

Слухи о грядущем разводе княгини и князя Монако часто появляются после того как народ замечает, что Шарлен на публике выглядит печальной, или когда она в рамках благотворительного фонда уезжает в поездки без супруга.

Также говорят, что не пустые разговоры о грядущем разводе Шарлен и Альберта II отражаются в негативном ключе на их десятилетних детях.

А ведь когда-то пол будущих наследников князя и княгини Монако держали в строгом секрете ото всех. Разглашать пол детей запрещал дворцовый этикет. Интересно. что даже сам отец детей просил супругу не раскрывать ему, кто у них родится.

Как рассказывала супруга 65-летнего Альберта II, из него получился идеальный отец, который старается не пропускать ни одно событие в жизни сына и дочери.

Невзирая на то, что несколько лет назад в прессе вспыхнули новые подробности из жизни князя, что у него есть внебрачный ребенок, супруги по прежнему на публике демонстрирую семейную идиллию, вместе выходят в свет.

Но правда, совместные снимки королевской четы часто заставляют задуматься, а все ли хорошо у них в семье, ведь в последнее время жена князя на общих фото как бы сторонится его.

Жак и Габриэлла по мнению публики из-за родителей выглядят несчастливыми и какими-то заброшенными, несмотря на то, что за королевскими детьми присматривает практически армия прислуг.