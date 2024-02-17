Кого из знаменитых людей и за что высылали из СССР

50 лет назад, в феврале 1974 года, в СССР арестовали писателя Александра Солженицына. Его обвинили в измене Родине, лишили советского гражданства и выслали из страны. Литератор и лауреат Нобелевской премии не был первопроходцем в этом деле. До него советская власть отправила с глаз долой собственного партийного лидера Льва Троцкого, поэта Иосифа Бродского и целый «философский пароход», который на самом деле был не один. В тот же год, что и Солженицыну, за границу пришлось отправиться писателю Эдуарду Лимонову, а затем музыкантам Мстиславу Ростроповичу и Галине Вишневской и диссиденту Владимиру Буковскому — тому самому «хулигану», которого обменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Карвалана. Истории советских изгнанников — в галерее «Ленты.ру».

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Солженицын

Александр Солженицын обрел известность в 1960-е годы, после публикации трех важнейших своих произведений — «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус» и «В круге первом». В 1970 году ему присудили Нобелевскую премию «За нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы». Но затем, когда на Западе был опубликован четырехтомный «Архипелаг ГУЛАГ», терпение советской власти кончилось.

Солженицына выслали из СССР 13 февраля 1974 года, спустя день после ареста. Его лишили гражданства и доставили в Западную Германию на самолете. Еще через сутки, 14 февраля, был издан приказ начальника Главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР «Об изъятии из библиотек и книготорговой сети произведений Солженицына А.И.».

Легкомысленно и неправильно используют слово «русские» вместо «советские» — и даже с постоянным эмоциональным преимуществом в пользу второго («русские танки вошли в Прагу», «русский империализм», «русским нельзя верить», но — «советские космические достижения», «успехи советского балета»). А соотношение между этими понятиями такое, как между человеком и его болезнью

Александр Солженицын – писатель

Восстановлен в советском гражданстве Солженицын был только в 1990 году. Спустя еще четыре года он с семьей вернулся на родину.

Троцкий

В годы Гражданской войны и первое послереволюционное десятилетие вряд ли кто-то мог подумать о том, что Лев Троцкой, один из главных руководителей партии большевиков, может стать изгнанником. Однако борьба за власть в Советской России ни для кого не оканчивалась без потерь.

После смерти первого советского лидера Владимира Ленина Троцкий возглавил оппозицию по отношению к политическому курсу его преемника Иосифа Сталина. Отношения между двумя вождями революции постепенно накалялись, пока наконец в 1927 году Троцкий не был снят со всех постов. В 1929 году его выслали из страны, а в 1932-м лишили советского гражданства.

Последние годы своей жизни «лев революции» провел в Турции, Франции, Норвегии и Мексике. Там его и настиг ледоруб убийцы — агента НКВД Рамона Меркадера.

Если человеческая жизнь вообще свята и неприкосновенна, то нужно отказаться не только от применения террора, не только от войны, но и от революции… Кто признает революционное историческое значение за самим фактом существования советской системы, тот должен санкционировать и красный террор

Лев Троцкий – революционер

«Философский пароход»

Сам Троцкий, еще когда был в силе и при власти, приложил руку к высылке из страны десятков представителей «старой» русской интеллигенции, в том числе философов, которые пришлись не ко двору после революции. Уже в годы перестройки эти события получили собирательное название «философский пароход».

Впрочем, главным инициатором изгнания известных деятелей науки и культуры в 1922-1923 годах в рамках борьбы с инакомыслием был все же Ленин. Именно его историки называют «душой, перводвигателем этой акции». Ну а Троцкий в интервью иностранному журналисту выразился об этой акции предельно просто:

Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно

Лев Троцкий – революционер

Высылаемым разрешалось взять одно зимнее и одно летнее пальто, один костюм, по две штуки всякого белья, две денные рубашки, две ночные, две пары кальсон, две пары чулок; золотые вещи, драгоценные камни, за исключением венчальных колец, были к вывозу запрещены, даже нательные кресты надо было снимать с шеи. Кроме вещей, разрешалось взять небольшое количество валюты, по двадцать долларов на человека, но откуда ее взять, когда за хранение ее полагалась тюрьма, а в отдельных случаях даже смертная казнь

Федор Степун – русский философ, пассажир «философского парохода»

Единственным из пассажиров «философского парохода», кто в итоге смог вернуться в СССР, Вильнюсе и отказался покидать город вместе с отступавшими немецкими войсками. Он был уже в преклонном возрасте и думал, что его не тронут. Однако в 1949 году его все же арестовали — за «незаконное хранение контрреволюционной, антисоветской литературы» — и отправили в лагерь «Абезь» в Коми, где философа сгубил туберкулез.

Бродский

Поэт Иосиф Бродский начал подвергаться преследованиям за диссидентские высказывания в 1963 году. Спустя год его арестовали за тунеядство и направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. В итоге суд отправил Бродского в ссылку в Архангельскую область. Дружившая с ним поэтесса Анна Ахматова, узнав об этом, сказала:

Какую биографию делают нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял

Анна Ахматова – поэтесса

Позже, после широкой общественной кампании в его поддержку, Бродскому позволили вернуться в Ленинград, но публиковаться не давали. А в 1972 году поэту «предложили» эмигрировать. Он вынужден был согласиться. 4 июня 1972 года его лишили советского гражданства, и он уехал в Вену.

За границей Бродский преподавал, активно писал и публиковался. В 1987 году поэту была вручена Нобелевская премия. В 1990 году он женился на итальянке с русскими корнями Марии Соццани. В 1993 году у них родилась дочь Анна.

Несмотря на изгнание, Бродский остался патриотом и сохранил теплое отношение к России. В 1974 году, спустя всего два года после высылки из страны, узнав о кончине полководца Георгия Жукова, он написал стихотворение «На смерть Жукова», которое в литературной среде охарактеризовали как «имперское» и «патриотическое». На такие заявления поэт отвечал следующее: «Вообще-то я считаю, что это стихотворение в свое время должны были напечатать в газете "Правда"».

Уже после падения в России советской власти и распада государства, Бродский написал стихотворение «На независимость Украины», которое со временем стало одним из самых известных его произведений.

На независимость Украины Дорогой Карл Двенадцатый, сражение под Полтавой,

слава Богу, проиграно. Как говорил картавый,

«время покажет кузькину мать», руины,

кости посмертной радости с привкусом Украины. То не зелено-квитный, траченый изотопом,

— жовто-блакитный реет над Конотопом,

скроенный из холста: знать, припасла Канада —

даром, что без креста: но хохлам не надо. Гой ты, рушник-карбованец, семечки в потной жмене!

Не нам, кацапам, их обвинять в измене.

Сами под образами семьдесят лет в Рязани

с залитыми глазами жили, как при Тарзане. Скажем им, звонкой матерью паузы метя, строго:

скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.

Ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире,

по адресу на три буквы на все четыре стороны. Пусть теперь в мазанке хором Гансы

с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.

Как в петлю лезть, так сообща, сук выбирая в чаще,

а курицу из борща грызть в одиночку слаще? Прощевайте, хохлы! Пожили вместе, хватит.

Плюнуть, что ли, в Днипро: может, он вспять покатит,

брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый

отвернутыми углами и вековой обидой. Не поминайте лихом! Вашего неба, хлеба

нам — подавись мы жмыхом и потолком — не треба.

Нечего портить кровь, рвать на груди одежду.

Кончилась, знать, любовь, коли была промежду. Что ковыряться зря в рваных корнях глаголом!

Вас родила земля: грунт, чернозем с подзолом.

Полно качать права, шить нам одно, другое.

Эта земля не дает вам, кавунам, покоя. Ой-да левада-степь, краля, баштан, вареник.

Больше, поди, теряли: больше людей, чем денег.

Как-нибудь перебьемся. А что до слезы из глаза,

Нет на нее указа ждать до другого раза. С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!

Только когда придет и вам помирать, бугаи,

будете вы хрипеть, царапая край матраса,

строчки из Александра, а не брехню Тараса.

Иосиф Бродский, 1991 год

Лимонов

Писатель Эдуард Лимонов был вынужден уехать из СССР в 1974 году после отказа стать осведомителем КГБ. В том же году его лишили советского гражданства.

Мне еще с детства внушали, что стучать — это плохо, гадко. Если бы они мне предложили по-серьезному: «Дорогой товарищ Савенко-Лимонов, мы хотим направить вас в академию КГБ», я бы, наверное, пошел. Но стучать, быть какой-то шестеркой — отказался.

Эдуард Лимонов – писатель

Сначала литератор жил в США, в 1975-1976 годах он работал корректором в нью-йоркской газете «Новое русское слово». Примерно в тот же период Лимонов участвовал в собраниях американской троцкистской Социалистической рабочей партии, что стало причиной его допроса в ФБР.

В начале 1980-х годов писатель переехал во Францию, где писал для различных общественно-политических изданий, а также собственные литературные произведения. В 1987 году получил французское гражданство.

С 1989 года книги Лимонова начали публиковать в СССР. Спустя год он переехал в Москву и снова получил советский паспорт.

Ростропович и Вишневская

Музыканты Галина Вишневская и Мстислав Ростропович начали конфликтовать с властями СССР в конце 1960-х годов, когда открыто выступили в поддержку Александра Солженицына — тот одно время жил на их даче под Москвой. Сам писатель потом признавался:

Не помню, кто мне в жизни сделал больший подарок, чем Ростропович этим приютом

Александр Солженицын – писатель

В 1970 году Ростропович и Вишневская написали открытое письмо в защиту Солженицына. Кончилось все тем, что в 1974 году их вынудили уехать из СССР «за антипатриотическую деятельность» и через четыре года лишили советского гражданства «за действия, порочащие звание гражданина СССР». После получения этого известия супруги созвали в Париже пресс-конференцию, на которой Галина Вишневская заявила:

Я не признаю власть этих людей! Никто не имеет права лишать меня Родины!

Галина Вишневская – оперная певица

Гражданство Ростроповичу и Вишневской вернули в 1990 году.

Как в СССР лишали гражданства: Типовая процедура лишения гражданства СССР в 1960-80-х гг. сводилась к следующему: заинтересованные ведомства (обычно КГБ по согласованию с Прокуратурой СССР или без оного) представляли в ЦК записку, обосновывающую необходимость указанной меры, и проекты соответствующих Указов. Вопрос, пройдя инстанции аппарата ЦК в конечном счете рассматривался и решался на Политбюро, после чего утвержденный текст издавался Президиумом ПВС СССР. Так в 1978 г. лишили гражданства М. Ростроповича и Г. Вишневскую (решением Политбюро от 14.03, N П97/54).

Из экспертного заключения к заседанию Конституционного суда РФ 26 мая 1992 года.

Буковский

Правозащитник Владимир Буковский получил известность на Западе тем, что предал гласности практику карательной психиатрии в СССР. В общей сложности в тюрьмах и на принудительном «лечении» он провел 12 лет.

В 1976 году советские власти обменяли Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, после чего в СССР осталась ушедшая в народ там самая поговорка: «Обменяли хулигана на Луиса Карвалана...» с неприличным продолжением насчет идеи, где бы найти такую девушку легкого поведения, «чтоб на Брежнева сменять».

Сверху молот, снизу серп — это наш советский герб. Хочешь — жни, а хочешь — куй. Все равно получишь ***

Владимир Буковский диссидент

После отъезда из СССР Буковский жил в Великобритании, став подданным этой страны. В 1992 году диссидент по указу президента Бориса Ельцина получил российский паспорт. Однако в 2014 году, когда консульский отдел посольства России в Лондоне провел соответствующую проверку, выяснилось, что Буковский не является гражданином России.

Григоренко

До того как стать диссидентом, Петр Григоренко был офицером Советской армии, где дослужился до генерал-майора.

Григоренко родился в украинской деревне, где после установления советской власти первым вступил в комсомол. В 22 года по профнабору поступил в Харьковский политехнический институт, откуда перевелся сначала в Военно-техническую академию в Ленинграде, а затем — в Военно-инженерную академию в Москве. После этого началась его служба в Красной армии. Несмотря на успешное продвижение по службе, начальство характеризовало Григоренко неоднозначно:

Предан партии Ленина-Сталина и социалистической Родине. Окончил инженерную академию в 1934 году и Академию Генерального штаба в 1939 году. Учился много, но ничему не научился. Командного опыта почти не имеет, вял, неповоротлив, в работе имеет много недостатков. Сам дисциплинирован, смел, к подчиненным мало требователен, нуждается в повседневном контроле и руководстве

Иосиф Апанасенко – командующий Дальневосточным фронтом с 1941 по 1943 год, генерал армии

Военная карьера Григоренко продлилась до 1964 года, когда его судили за антисоветскую деятельность и пропаганду, лишив воинских званий и направив в Ленинградскую специальную психиатрическую больницу, откуда в следующем году выписали с заключением «здоров».

В 1966 году диссидент Владимир Буковский ввел Григоренко в круг московских инакомыслящих. От них бывший советский генерал-майор узнал о проблеме репрессированных народов, активно включившись в борьбу за возвращение крымских татар на историческую родину. Также он стал основателем Украинской Хельсинкской группы и членом Московской Хельсинкской группы.

В ноябре 1977 года с официального разрешения советских властей Григоренко выехал вместе с женой за границу для свидания с живущим в Нью-Йорке сыном, а также для проведения ему в США операции. По его словам, эмигрировать он не собирался. Через три месяца указом Верховного Совета он был лишен советского гражданства и получил политическое убежище в США. Григоренко похоронен на украинском кладбище близ Нью-Йорка.

Диссидент Александр Гинзбург был в числе основателей Московской Хельсинкской группы. Также он в конце 50-х годов создал один из первых самиздатовских журналов «Синтаксис».

Диссидентское движение показало, что и в тогдашних условиях хоть что-то можно было сказать вслух. Революции, однако, там не было ни капли. А для многих, надо сказать и это, участие в движении было игрой, кампанейским занятием

Александр Гинзбург – диссидент

За свои политические убеждения Гинзбург был неоднократно осужден. В частности, за создание «Синтаксиса» в 1960 году он был приговорен к двум годам исправительно-трудовых лагерей.

Но именно за создание Московской Хельсинкской группы в 1978 году Гинзбург получил самое суровое наказание — восемь лет лагерей особого режима с последующей ссылкой на три года. В 1979 году вместе с еще четырьмя диссидентами его обменяли на пойманных в США советских разведчиков и выслали из СССР.