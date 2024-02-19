"Доход небольшой, но приятный". Как бывший военный министр стал виноторговцем

Великий реформатор армии

© Д.А. Милютин (1816-1912)

Дмитрий Алексеевич Милютин (1816-1912) двадцать лет был военным министром России (1861-1881) и показал себя выдающимся реформатором. Это он подписал Закон о воинской повинности. Это Милютин учредил институт "запаса", действующий и поныне, и ввел обязательное обучение солдат грамоте. Это он отменил в армии телесные наказания - шпицрутены, клеймение, кандалы. И Шамиля пленил, во время службы на Кавказе, тоже он...

Среди потомков Милютин получил известность и как блистательный мемуарист: его дневники и воспоминания - великолепный источник по истории Российской империи середины - второй половины XIX в.

Для "Родины" Дмитрий Алексеевич - знаковая фигура. В 2016 году журнал при помощи Министерства культуры и Российского военно-исторического общества добился восстановления надгробия Милютина и его жены на Новодевичьем кладбище. "Родина" неоднократно ставила перед властями вопрос сохранения крымского имения последнего российского генерал-фельдмаршала в Симеизе, куда он в 1881 году перебрался, выйдя в отставку.

Подробнее о Д. Милютине - на сайте "Родины".

Виноделие как хобби

Но в отставке экс-министр и реформатор занимался не только литературным творчеством. В крымском имении Симеиз Милютин и его супруга Наталья Михайловна открыли для себя новую страсть - виноделие. Это хобби сановника доход приносило небольшой, но зато вполне заслуженной была похвала старых петербургских приятелей. Отставной министр снабжал домашним вином избранный круг петербургского высшего света.

В переписке Дмитрия Алексеевича с членом Государственного совета Александром Васильевичем Головниным с апреля 1882 по осень 1886 года вино было одной из сквозных тем. Окунемся в проблемы семейной винодельни Милютиных.

Вино графини Милютиной

"Я позволил себе послать Лорина (роман экс-министра внутренних дел П.А. Валуева "Лорин". - Авт.) в виде презентика Вашей библиотеке, но так как Вы, вероятно, спрашиваете, кому вы должны за Лорина, позволяю себе просить вас заплатить мне полбутылкой (мера объема - 375 мл - Авт.) вашего крымского вина" 1 , - писал 23 апреля 1882 г. Головнин 2 . "Если полагаете что достоинства Лорина, или слава автора так велики, что Лорин стоит более полбутылки, пришлите при оказии две полбутылки. Выпью за здоровье Ваше и графини Натальи Михайловны и приглашу на это вино Грота, Кавелина, Домонтовича и Арапетова", - добавлял Александр Васильевич.

Винодельческое хозяйство семьи Милютиных было развернуто в их имении в Симеизе, на Южном берегу Крыма. Оно было приобретено в 1873 году на имя супруги Д.А. Милютина, Натальи Михайловны Милютиной 3 . До 1912 г. (т.е. до кончины Д.А. Милютина) виноградники были высажены на площади в 7 десятин, в комплекс служебных помещений имения входил один винный подвал 4 . Винным производством занималась в основном супруга графа: вино в имении производилось под маркой "вино графини Милютиной" 5 .

Счет А.В. Головнину за вино. Список вин из погреба имения графини Н.М. Милютиной

Именно на плечи Натальи Михайловны ложились основные заботы о виноградниках и производстве вина в имении. У нее был немалый опыт в виноделии, и хотя отправкой вина в столицу, перепиской с Головниным и столичными магазинами занимался сам граф, имя его супруги значилось на квитанциях об отправке вина. К ней были обращены многочисленные вопросы Головнина о наличии вина в погребах имения, о возможностях доставки 6 , она через супруга делилась опытом перевозки вина и способами его хранения. Благодаря Головнину вино было на слуху среди знакомых графа: его можно было купить и в столице.

Свое лучше бургонского

Ассортимент вин имения был разнообразен. В 1882-1883 гг. среди столичных знакомых Милютина было популярно вино из кахетинских лоз ("симеизско-кахетинское"), которое сам Милютин называл "саперави". Бочонок этого вина Милютин отправил Головнину в благодарность за упомянутый ранее роман П.А. Валуева "Лорин" вместо просимых Головниным одной или двух полбутылок. Саперави Головнин периодически подавал на своих обедах "вместо красных бургонских вин: Nuits, Chambertin, RomaneE'e, Clos de Vougeot, Clos du Roi". Сам он находил вино вкусным, но слишком крепким для себя 7 . В декабре 1883 г. Милютин предложил Головнину попробовать и другие вина имения: "У нас есть красные вина гораздо более мягкие на вкус, чем саперави", - сообщал он 8 .

Еще осенью 1883 г. Головнин получил из Симеиза перечень имеющихся в подвалах имения вин. В списке были вина урожая 1880 г. - "красное №1 из лоз кахетинских (саперави) по 10 руб. ведро", "белое №1 из лоз бордовских (сотерн) по 7 руб. ведро" и урожая 1882 г. - "красное №2 из лоз бордовских (лафит) по 10 руб. ведро" и "белое №1 из лоз бордовских (сотерн) по 7 руб. ведро" 9 . Александр Васильевич воспользовался предложением и попросил прислать ему "30 бутыл[ок] красного вина №2 из бордосских лоз и 20 бут[ылок] белого вина №1 из бордосских лоз" 10 .

Комиссия в винном подвале

Автором списка имеющихся в имении вин, как и счета Головнину, был Пантелей Семенович Куц, садовник-винодел имения. В его обязанности входили уход за виноградниками, контроль за сбором урожая, работа с винным подвалом. Он же отвечал за отправление вина в столицу. Именно адрес Куца Милютин указал в письме к Головнину на случай, если у его столичных приятелей возникнет желание заказать вино непосредственно у винодела. Писать следовало "Пантелею Семеновичу Куцу, на станцию Мисхор (на южном берегу Крыма), в Симеиз" 11 .

Сбор винограда в Крыму. Начало ХХ в.

Пантелей Семенович занимал эту должность с ноября 1881 по июнь 1885 г. 12 и покинул имение со скандалом. По словам Милютина, винодел, желая перейти на новое место службы, "дерзко объявил, что решил уехать, не дожидаясь своего преемника". Чтобы "принять меры на случай неисправности, которая может оказаться в винном подвале", граф обратился за помощью к уряднику: Куц вынужден был вернуться, была произведена "приемка от него подвала целою комиссиею" - подвал оказался в исправности 13 .

К подбору нового садовника-винодела Милютин подошел тщательно. Граф съездил в Никитский ботанический сад 14 , где главный садовник сада Эмилий Карлович Клаусен 15 порекомендовал ему на место Куца садовника Борисенко. Тот успешно проработал в имении с июля 1885 по август 1886 г. 16

В Петербург и пароходом, и по железке

Расширять торговлю вином в Петербурге было сложно, потому что перевозить вино можно было лишь в определенные месяцы: "перевозка вина невозможна в зимнее время; лучшая же пора - весной, в начале лета и осенью" 17 . Способ транспортировки симеизского вина из Крыма в Петербург зависел от тары. Милютин пользовался услугами страховой компании "Надежда", которая занималась и транспортными перевозками 18 . Транспортные компании отправляли товары исключительно товарными поездами, поэтому "Надеждой" Милютин отправлял вино только бочонками: компания везла вино из Ялты сначала пароходом, а затем по железной дороге. Доставку вина до Ялты, как и стоимость тары, покупатель оплачивал отдельно. Так, осенью 1883 г. Головнин за свой заказ заплатил 59 руб. 75 коп., из которых "за бочонок" - 3 руб. 75 коп., а за "доставку до Ялты" - 1 руб. 19 Если же была необходимость доставить вино в столицу именно в бутылках 20 , то приходилось искать оказию, чтобы отправить вино пассажирским поездом - "кого-нибудь едущего в Петербург, который взял бы на себя перевезти, как свой багаж" 21 .

Вино из Симеиза по знакомству

Вино графини Милютиной продавалось в столице не только через знакомых, но и в винных магазинах. Для розлива вина доставленного в бочонках из Крыма в бутылки, его хранения и продажи Милютин пользовался услугами виноторговцев Петербурга. До мая 1883 г. для четы Милютиных эту работу выполнял Ди-Пиетро, "виноторговец, у которого главный магазин на Михайловской площади" 22 . Головнин же для розлива вина от Милютина пользовался услугами фирмы Ф. Рауля, которого оценивал как "лучшего здешнего [петербургского. - Авт.] погребщика" 23 . Осенью 1883 г. Головнин отправил Раулю квитанцию "Надежды", деньги на оплату вина и письмо с просьбой получить бочонок с вином по накладной, наклеить на бутылки ярлыки, "уложить вино в корзины по 25 бут[ылок]" и прислать ему 24 ; в середине декабря 1883 г. Головнин получил от Рауля "72 бутылки с изящными на них надписями" 25 .

Реклама винного магазина братьев Шталь. 1889 г.

До апреля 1883 г. Милютин в качестве хранителя винных запасов в столице пользовался услугами того же Ди-Пиетро. Впрочем, вино из имения Милютина не всегда было в продаже (попытка Головнина купить симеизское вино в магазине у Ди-Пиетро летом 1882 г. успехом не увенчалась). Небольшие запасы вина супруги предпочитали сначала продавать "по знакомству". Так произошло с вином саперави урожая 1880 г.: "До сих пор мы не пустили его в продажу, кроме разве как знакомству, так как у нас количество этого сорта не очень большое", - писал Милютин в июле 1882 г. 26

Винные халтурщики

Пытался Головнин купить вино из Симеиза и весной следующего, 1883 года, но неудачно. В магазине на Михайловской площади его уведомили об отсутствии разрешения Милютина "открыть его и начать продажу". Эта ситуация послужила поводом для смены Милютиным виноторговца: по словам графа, он сам не знал, о каком вине шла речь, имеющееся же в наличии вино, по его мнению, было предназначено еще для Московской выставки 1881 г. (Всероссийская художественно-промышленная выставка была перенесена на год и состоялась в Москве в 1882 г.). "Полагаю с этим магазином не иметь более дел" 27 , - гневно заявлял Милютин.

На смену Ди-Пиетро в качестве торговца вином, услугами которого пользовался Милютин, пришли братья Шталь с магазином на Малой Морской, 14. Еще только отправив туда образцы вин и ожидая согласия на продажу, Милютин мечтательно писал Головнину: "Если б Вы послали в этот магазин спросить: не имеет ли он вина симеизского графини Милютиной, - то быть может этот вопрос побудил бы Шталя скорее дать нам ответ и охотнее взяться за выписку наших вин" 28 . Сотрудничество с магазином в итоге состоялось.

Санкт-Петербург. Малая Морская, 14. Дом, где находился магазин братьев Шталь

Милютин отмечал далеко не блестящее состояние, в котором находилась торговля вином в столице. В ответ на жалобу Головнина, что в одном из столичных магазинов при нем на прейскуранте отметили буквой "М" вина, производящиеся в имении Милютина, а также предложили на пробу вино из Симеиза без обозначения на ярлыке "откуда оно и кто владелец", Милютин писал Головнину, что причина - в перемешивании владельцами магазинов разных вин, разбавлении их и т.д. Названия вин из имения Милютина в магазине Шталя не имели ничего общего с теми названиями, которыми оперировал сам Милютин; "такие названия, о которых здесь у нас и не слыхивали", - обреченно замечал он. По этой причине Милютин относительно спокойно отнесся к сообщению Головнина и отмечал: "Мне было бы даже невыгодно и неприятно, если б мое имя, или название моего имения, было выставляемо на какой-нибудь смеси" 29 .

Доход небольшой, но приятный

Занятие виноделием было делом пусть и не очень прибыльным, но тем не менее приносящим семье Милютиных определенный доход. Подводя итоги за 12 лет (1883-1894) граф Дмитрий Алексеевич отмечал, что за этот период было получено 10 614 ведер вина и выручено 63 000 рублей 30 . С учетом расходов на содержание виноградников (обработка виноградников, оплата труда сезонных рабочих - как в виноградниках, так и в погребе, "строительные расходы на подвал") и жалованья виноделу-управляющему, чистый доход от виноделия за десятилетие 1885-1894 гг. составлял "средним числом по 2 т[ысячи] р[ублей] в год" 31 .

Эта сумма была невелика по сравнению с жалованьем Милютина (после отставки как член Государственного совета он получал 18 000 рублей в год) 32 , однако в урожайные годы этот небольшой, но стабильный доход был подспорьем в хозяйстве. Когда в 1896 г. Управление уделов (ведомство, которое занималось управлением имуществом императорской семьи) купило у Милютина 1512 ведер "молодого вина" урожая 1896 г., граф записывал в дневнике: "Никогда еще не бывало такого изобилия; сбыт всего этого вина есть большое для нас облегчение в нашем хромающем хозяйстве" 33 .

Объем вина, проданного из имения Милютина Головнину, был незначителен по сравнению с объемом продаж в год 34 , однако сам факт интереса знакомых Д.А. Милютина и его бывших коллег к симеизскому вину был столь приятен графине Милютиной, что граф полушутливо писал Головнину: "Жена моя в восторге от Ваших похвал, и уже так возгордилась насчет своего винодельного хозяйства, что прекратила вовсе продажу вин гуртом, большими партиями винным торговцам, или правильнее, винным фабрикантам" 35 .

А.В. Головнин (1821-1886)

Сам граф трепетно относился к сообщениям о судьбе своего симеизского вина, прося, в частности, своего корреспондента "уделить несколько бутылок" болеющему Константину Дмитриевичу Кавелину36. Часть приобретенного у Милютина вина Головнин действительно раздаривал своим сотрапезникам, причем делал это настолько активно, что граф и графиня Милютины в качестве "дружеского совета" рекомендовали Головнину "не быть слишком щедрым на подарки, а то и сами будете некоторое время без вина"37. Александр Васильевич совету внял и отмечал: "Я теперь вошелво вкус этого вина и не буду дарить его, а хранить для себя и угощать им таких только гостей, которые умеют ценить его. Третьего дня я выпил здесь последнюю бутылку и теперь сожалею, что в начале, желая распространить сведение о нем, дарил слишком многим профанам"38.

Вино, проданное Головнину, для Дмитрия Алексеевича Милютина во многом было связано с теми его друзьями и бывшими коллегами, которые оставались в далеком Петербурге. Граф испытывал огромную радость, узнавая о похвалах, расточаемых в Петербурге симеизскому вину. Ему дороги были слова поддержки и памяти, которые за обедами с вином из имения графини Милютиной произносили гости Головнина - члены Государственного совета К.К. Грот и М.Н. Любощинский, сенаторы К.И. Домонтович и В.А. Арцимович, министр финансов Н.Х. Бунге и отставной министр внутренних дел граф М.Т. Лорис-Меликов, философ и публицист К.Д. Кавелин, астроном О.В. Струве и другие. Симеизское вино становилось поводом для общения бывших соратников эпохи "Великих реформ" и одной из тех нитей, которые связывали проживающего вдали от Петербурга Милютина с оставшимися в столице представителями высшей бюрократии.

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1. А.В. Головнин - Д.А. Милютину. Письмо от 23 апреля 1882 г. // Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ). Ф. 169. Карт. 61. Д. 35. Л. 21.

2. Речь шла о романе "Лорин" Петра Александровича Валуева, бывшего председателя комитета министров, вышедшего в Петербурге в 1882 г. в двух частях.

3. Карагодин А.В. "Как в молодости, бодрый и спокойный, как мудрец, постигший всю жизненную суету": Жизнь военного министра в отставке генерал-фельдмаршала графа Д.А. Милютина на Южном берегу Крыма (1881-1912) и судьба его симеизского имения // Военно-исторический журнал. 2022. №1. С. 105.

4. Там же. С. 106-107.

5. Д.А. Милютин - А.В. Головнину. Письмо от 12 апреля 1883 г. // ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 51. Д. 93. Л. 7.

6. А.В. Головнин - Д.А. Милютину. Письмо от 15 июня 1882 т. // ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 61. Д. 36 Л. 24 об.

7. Там же. Л. 22.

8. Д.А. Милютин - А.В. Головнину. Письмо от 27 декабря 1883 г. // ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 51. Д. 94. Л. 27-27 об.

9. Список имеющихся вин в погребе графини Н.М. Милютиной на Южном берегу Крыма // ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 87. Д. 13. Л. 3.

10. А.В. Головнин - Д.А. Милютину. Письмо от 6 января 1884 г. // ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 61. Д. 41. Л. 1.

11. Д.А. Милютин - А.В. Головнину. Черновик письма от 16 ноября 1883 г. // ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 51. Д. 94. Л. 17-17 об.

12. Милютин Д.А. Приходно-расходные ведомости по виноделию в имении Симеиз. 1883-1911 // ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 87. Д. 32. Л. 23.

13. Милютин Д.А. Дневник генерал-фельдмаршала Дмитрия Алексеевича Милютина. 1882-1890. М., 2010. Запись за 4 июля 1885 г. С. 161.

14. Там же. Запись за 18 июня 1885 г.

15. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: Том. XV (29). Керосин - Коайе. СПб., 1895. С. 328.

16. Милютин Д.А. Приходно-расходные ведомости по виноделию в имении Симеиз. 1883-1911 // ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 87. Д. 32. Л. 23.

17. Д.А. Милютин - А.В. Головнину. Письмо от 28 октября 1883 г. // ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 51. Д. 94. Л. 11.

18. Пятидесятилетие учрежденной с Высочайшего соизволения Санкт-Петербургской Компании "Надежда" для морского, речного и сухопутного страхования, транспортировки кладей и страхования от огня имуществ. 1847-1897. СПб., 1897. С. 24-25, 58-63.

19. Счет А.В. Головнину из имения графини Милютиной // ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 87. Д. 13. Л. 2.

20. Так было, к примеру, в феврале 1884 г., когда Милютин собрал присланный Головниным заказ на 50 бутылок вин разных сортов.

21. Д.А. Милютин - А.В. Головнину. Письмо от 3 февраля 1884 г. // ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 51. Д. 95. Л. 4 об.

22. Д.А. Милютин - А.В. Головнину. Письмо от 22 мая 1882 г. // ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 51. Д. 91. Л. 16 об.

23. А.В. Головнин - Д.А. Милютину. Письмо от 17 ноября 1883 г. // ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 61. Д. 40. Л. 15 об.

24. А.В. Головнин. Письмо в винный магазин Ф. Рауля 4 ноября 1883 г. // ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 87. Д. 13. Л. 1-1 об.

25. А.В. Головнин - Д.А. Милютину. Письмо от 13 декабря 1883 г. // ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 61. Д. 40. Л. 25.

26. Д.А. Милютин - А.В. Головнину. Письмо от 8 июля 1882 г. // ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 51. Д. 91. Л. 25-25 об.

27. Д.А. Милютин - А.В. Головнину. Письмо от 2 апреля 1883 г. // ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 51. Д. 93. Л. 7-7 об.

28. Там же. Л. 7 об.-8.

29. Д.А. Милютин - А.В. Головнину. Письмо от 28 октября 1883 г. // ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 51. Д. 94. Л. 9-10.

30. Д.А. Милютин. Приходно-расходные ведомости по виноделию в имении Симеиз. 1883-1911 // ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 87. Д. 32. Л. 20.

31. Там же. Л. 18 об.

32. Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской империи. Главы высших и центральных учреждений. 1802-1917: Биобиблиографический справочник. СПб.: 2002. С. 467.

33. Милютин Д.А. Дневник генерал-фельдмаршала Дмитрия Алексеевича Милютина. 1891-1899. М., 2013. Запись за 29 октября 1896 г. С. 433.

34. Например, за 1883 г. из имения Милютиных только кахетинского вина было продано 160 ведер (Д.А. Милютин. Приходно-расходные ведомости по виноделию в имении Симеиз. 1883-1911 // ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 87. Д. 32. Л. 23).

35. Д.А. Милютин - А.В. Головнину. Письмо от 2 мая 1884 г. // ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 51. Д. 95. Л. 28-29.

36. Д.А. Милютин - А.В. Головнину. Письмо от 22 мая 1882 г. // ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 51. Д. 91. Л. 16 об.-17.

37. Д.А. Милютин - А.В. Головнину. Письмо от 2 мая 1884 г. // ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 51. Д. 95. Л. 29.