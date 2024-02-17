80 лет назад погиб пионер Валя Котик: судьба самого юного героя СССР

80 лет назад погиб легендарный Валя Котик – самый молодой Герой Советского Союза. Партизану-разведчику и пионеру тогда было всего 14 лет. Корреспондент «МИР 24» Дмитрий Забрудский рассказал, на кого долго равнялись.

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В финале художественного фильма «Орленок» главный герой, Валентин Котко (это собирательный образ пионера-героя), подрывает себя гранатой и убивает немецкого офицера. Но в реальной жизни с ликвидации нациста только начался боевой путь Вали Котика.

Историю Вали Котика писатель Владимир Кудинов знает лучше всех. Автор книги о детях-партизанах не один день провел в архивах.

«Была государственная тайна о запрете участии детей в боевых действиях. Вот почему мы до 90-х годов не знали о массовости. Мы видели шесть героев Советского союза- пионеров и школьников. А на самом деле 263 тысячи пионеров и школьников награждены боевыми орденами и медалями», – рассказал Кудинов.

Валя Котик с немцами столкнулся в Шепетовке на западной Украине, когда они оккупировали город. С захватчиками боролся как мог. Однажды решился на засаду, в которой гранатой подорвал автомобиль с начальником полевой жандармерии.

«Эти подвиги юных героев говорят о том, что дети могут все. И главное, наверное, направить их энергию туда, куда надо», – подчеркнула директор Музея истории детского движения Наталья Александрова.

На Валю обратили внимание партизаны. Пионер собирал сведения о численности и передвижении врага. Потом ему стали давать задание посерьезнее. Так, он оборвал кабель противника, по которому велась связь со ставкой Гитлера. И даже спас свой отряд, заметив карателей.К 14 годам на счету Вали Котика было уже шесть подорванных эшелонов. Он носил на груди орден Отечественной войны и партизанскую медаль. Свой последний бой пионер принял 14 февраля. В сражении за город Изяслав он был смертельно ранен в живот. Золотой Звезды был удостоен уже после войны, став самым юным Героем Советского Союза.

В московском Музее истории детского движения хранится уменьшенная копия скульптуры, установленной в родной Шепетовке, и, конечно, книги об отважном пионере.

«Это книга воспоминаний матери Вали Котика. Издана на Украине – на украинском языке и посвящена 40-летию пионерской организации. Это 62-й год», – объяснила директор Музея истории детского движения Наталья Александрова.