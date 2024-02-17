Какие фамилии русские получили от болгар

Многие россияне даже не догадываются о том, что у них есть болгарские корни. По крайней мере, лингвисты утверждают, что сейчас происхождение самых распространенных русских фамилий не так просто определить. Дело в том, что болгарские фамилии слишком похожи на русские.

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Появление болгарских фамилий в России

Появление иностранных фамилий в России почти всегда было обусловлено политической обстановкой в стране и за ее пределами. Дело в том, что распространение таких фамилий происходило в основном за счет эмигрантов. Не стали исключением и болгары. Знаменитый отечественный лингвист Борис Унбегаун в своем труде «Русские фамилии» утверждал, что большая часть болгар перебралась в наше государство не так давно, еще ХIX веке. Тогда они спасались от турецкой неволи, а потом Болгария и вовсе перешла под русское управление.

Тогда же между Российской империей и Болгарским княжеством установились и дипломатические отношения, способствовавшие притоку болгар. После окончания Второй мировой войны и почти до распада СССР Республика Болгария также существовала не без поддержки советского правительства. А вот малочисленные колонии болгарских крестьян на Украине и в Бессарабии существенного влияния на русский язык не оказали, тем более что многие болгары быстро ассимилировались.

То ли болгарские, то ли русские…

В связи с последним обстоятельством сегодня уже трудно с уверенностью сказать, носители каких именно русских фамилий являются потомками болгар. Мало того, значительную сложность представляет тот факт, что болгарские патронимические фамилии, как и русские, оканчиваются на -ов и -ев. Да и правила образования фамилий у болгар аналогичные. Дело в том, что патронимические фамилии – это те фамилии, которые образовались от мужских имен.

Поэтому неудивительно, что и в России, и в Болгарии до сих пор есть Петровы, Ивановы, Михайловы, Георгиевы, Павловы и т.д. Также среди болгар часто встречаются и Смирновы, и Поповы. Болгарские фамилии с упомянутыми суффиксами даже не требовали переделки на русский манер. Но если нечто подобное и происходило, то фамилии болгарского происхождения настолько вжились в русскую ономастику, что уже перестали считаться таковыми.

Отличие идентичных фамилий

Однако между болгарскими и исконно русскими фамилиями все же есть некоторые отличия. К примеру, фамилия Димитров, в основе которой лежит церковное мужское имя Димитрий, по мнению лингвистов, болгарского происхождения. В русском языке аналогичная фамилия, входящая, к слову, в двадцатку самых распространенных, звучит как Дмитриев. То же самое специалисты говорят и о другой фамилии, образованной от мужского имени Георгий – Георгиев.