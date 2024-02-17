100 лет со дня рождения разведчика Геворка Вартаняна

Советскому разведчику Геворку Вартаняну 17 февраля исполнилось бы 100 лет. В 16 лет будущий Герой Советского Союза решил связать свою жизнь с разведдеятельностью. Спустя всего три года ему удалось сорвать покушение на глав антигитлеровской коалиции.

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После войны Геворк и его жена Гоар больше 40 лет провели за границей в качестве разведчиков-нелегалов. О жизни под прикрытием рассказал корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.

Никогда Вартанян не был так близок к провалу, как в этом эпизоде фильма «Тегеран-43». Легендарный разведчик-нелегал, а тогда 19-летний юноша Геворк Вартанян – он же Анри, ни разу не прокололся за всю свою полувековую службу. Про фильм сам Вартанян говорил: снято хорошо, но слишком много стрельбы, а ведь миссия нелегала не терпит шума и суеты. Лучшее оружие разведчика – острый ум.

«Нам удалось установить около 400 фашистских агентов, которые после вступления наших войск и английских были обезврежены», – рассказывал Геворк Вартанян.

В 1943 году, впервые за время Второй мировой войны, лидеры стран антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании – Сталин, Рузвельт и Черчилль встретились в Тегеране на конференции. Для Гитлера это был шанс уничтожить всю верхушку своих противников, устроив теракт.

«1943 год – решающий, когда стало ясно, что Германия проигрывает. Поэтому использовали любые способы и шансы», – отметил доктор исторических наук, профессор РУДН Владимир Блохин.

В руководстве Третьего рейха организуют секретную операцию «Длинный прыжок». Тегеран тогда просто кишел от немецкой агентуры. Нужно было срочно предпринимать меры по безопасности переговоров. Для этого и подключили группу молодых разведчиков во главе с Геворком Вартаняном.

«Удалось установить десант, который фашисты высадили в район города Кума. Это недалеко от Тегерана. Потом они окопались на одной вилле – на центральной улице Тегерана. И вот там эта группа была изъята в сотрудничестве с английской разведкой», – объяснял Геворк Вартанян.

Покушение было раскрыто, переговоры состоялись. Но это лишь один эпизод из рассекреченной жизни разведчика Вартаняна. Второй по значимости, без которого многие другие миссии были бы невыполнимы – любовь всей жизни. В 1940-е годы там же, в Тегеране, Геворк и Гоар стали мужем и женой, агентами Анри и Анита.

«Потом, когда она подросла, я ее тоже завербовал в свою группу. И вот мы с тех пор и по сей день вместе шагаем», – отмечал Вартанян.

Она – главная радистка и шифровальщица. Он – стратег. За свою карьеру Вартаняны трижды регистрировали свой брак в разных странах, трижды меняли гражданство и паспорта для конспирации. Ближний Восток, Западная Европа, Иран, Франция, Швейцария, Италия – везде они по несколько лет успешно работали под прикрытием бизнеса торговли персидскими коврами. Общались с элитой, выведали секретов на десятки тысяч страниц документов. Красивая семейная пара вызывала доверие.

«Геворк Андреевич знакомится с кем-то, узнает о нем первичную информацию, а Гоар Леоновна через окружение начинает получать более подробные сведения о человеке, если он представляет интерес», – объяснил ветеран Службы внешней разведки Сергей Яковлев.