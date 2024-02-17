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История отечественных ИКТ: 145 лет Ивану Адамяну

В феврале исполняется 145 лет со дня рождения Ивана Абгаровича Адамяна (Ованеса Адамиана, 1879 – 1932) – армянского и советского специалиста, инженера-электрика, одного из изобретателей цветного телевидения и радиофототелеграфии, автора свыше 20 изобретений.

История отечественных ИКТ: 145 лет Ивану Адамяну
© It-world.ru

Иван Адамян родился 17 февраля 1879 года в Баку в семье армянского купца первой гильдии, занятого в нефтепромышленном бизнесе. После окончания реального училища в 1897 году уехал за границу и поступил в Мюнхенский университет. Но проучился там всего один семестр и в том же году переехал в Швейцарию, где начал учиться на химическом отделении Цюрихского университета.

Затем учился и работал во Франции. В 1901 году для продолжения учебы переехал снова в Германию и поступил в Берлинский университет, окончив его, получил диплом инженера-электрика.

В 1907-м инженер Адамян сумел получить цветное – бело-красное изображение на экране и подал заявку на патент. Патент на свое изобретение он получил в 1908 году в Германии. Двуцветный аппарат для передачи сигналов был обозначен как «Приспособление для превращения местных колебаний светового пучка, отраженного от зеркала осциллографа, в колебания яркости трубки Гейслера».

Позже он получил аналогичные патенты в Великобритании, Франции и России («Приемник для изображений, электрически передаваемых с расстояний»). Аппарат представлял собой две газовые трубки (белую и красную), передававших сигналы соответствующего цвета. Надо отметить, что этот аппарат не мог передавать движущиеся кадры.

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Передающая подсистема содержала два селеновых фотоэлемента, на которые проецировалось изображение передаваемого объекта через диск Нипкова. Делалось это с таким расчётом, чтобы на каждый селеновый элемент свет падал попеременно. Один из фотоэлементов был соединен с газосветной трубкой, излучающей красный цвет, а другой с трубкой, излучающей белый цвет.

Трубка белого цвета свечения была прозрачной и располагалась перед трубкой красного свечения, не препятствуя прохождению красных лучей. Принятое изображение рассматривалось через диск Нипкова, вращающийся синхронно с передающим диском. Для лучшей имитации цвета предполагалось передавать по пяти градациям яркости на каждую из газосветных трубок.

К сожалению, до наших дней рабочий макет двухцветной телевизионной системы механического типа с одновременной передачей цветовых сигналов, созданной Адамяном, не дошёл. Большая часть документации и сам аппарат погибли во время бомбардировок Мюнхена в годы Второй мировой войны.

В 1913 году Адамян вернулся в Россию и до своей смерти в 1932 году жил и работал в Петрограде (Ленинграде). Здесь он создал собственную лабораторию. Причём за это время он получил 21 патент (по другим данным 24 патента), часть из которых относилась к телевидению. В 1918-м он собрал первую в России установку, способную демонстрировать статичные фигуры черно-белого изображения, что тоже было определённым шагом в развитии телевидения.

В 1925 году получил патент на трёхцветную электромеханическую систему телевидения, то есть для устройства по передаче цветных изображений на расстояние при помощи диска с тремя сериями отверстий. Она получила название «эратес» (в переводе с армянского «дальнозоркий»). При вращении диска три цвета сливались в единое изображение. Опытные передачи были проведены в том же году в Ереване. Аналогичная система за рубежом была продемонстрирована тремя годами позже в 1928 году в Великобритании Джоном Байрдом.

Тогда же в 1920-е годы Адамян проводил опыты по записи сигналов изображения на бумажную ленту («промежуточное клише»). На этой основе он создал систему фототелеграфии с использованием промежуточного клише. А в 1930-м он осуществил прием первой в мире радиофототелеграммы по своей системе между Москвой и Ленинградом.

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