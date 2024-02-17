История отечественных ИКТ: 145 лет Ивану Адамяну

В феврале исполняется 145 лет со дня рождения Ивана Абгаровича Адамяна (Ованеса Адамиана, 1879 – 1932) – армянского и советского специалиста, инженера-электрика, одного из изобретателей цветного телевидения и радиофототелеграфии, автора свыше 20 изобретений.

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Иван Адамян родился 17 февраля 1879 года в Баку в семье армянского купца первой гильдии, занятого в нефтепромышленном бизнесе. После окончания реального училища в 1897 году уехал за границу и поступил в Мюнхенский университет. Но проучился там всего один семестр и в том же году переехал в Швейцарию, где начал учиться на химическом отделении Цюрихского университета.

Затем учился и работал во Франции. В 1901 году для продолжения учебы переехал снова в Германию и поступил в Берлинский университет, окончив его, получил диплом инженера-электрика.

В 1907-м инженер Адамян сумел получить цветное – бело-красное изображение на экране и подал заявку на патент. Патент на свое изобретение он получил в 1908 году в Германии. Двуцветный аппарат для передачи сигналов был обозначен как «Приспособление для превращения местных колебаний светового пучка, отраженного от зеркала осциллографа, в колебания яркости трубки Гейслера».

Позже он получил аналогичные патенты в Великобритании, Франции и России («Приемник для изображений, электрически передаваемых с расстояний»). Аппарат представлял собой две газовые трубки (белую и красную), передававших сигналы соответствующего цвета. Надо отметить, что этот аппарат не мог передавать движущиеся кадры.

Передающая подсистема содержала два селеновых фотоэлемента, на которые проецировалось изображение передаваемого объекта через диск Нипкова. Делалось это с таким расчётом, чтобы на каждый селеновый элемент свет падал попеременно. Один из фотоэлементов был соединен с газосветной трубкой, излучающей красный цвет, а другой с трубкой, излучающей белый цвет.

Трубка белого цвета свечения была прозрачной и располагалась перед трубкой красного свечения, не препятствуя прохождению красных лучей. Принятое изображение рассматривалось через диск Нипкова, вращающийся синхронно с передающим диском. Для лучшей имитации цвета предполагалось передавать по пяти градациям яркости на каждую из газосветных трубок.

К сожалению, до наших дней рабочий макет двухцветной телевизионной системы механического типа с одновременной передачей цветовых сигналов, созданной Адамяном, не дошёл. Большая часть документации и сам аппарат погибли во время бомбардировок Мюнхена в годы Второй мировой войны.

В 1913 году Адамян вернулся в Россию и до своей смерти в 1932 году жил и работал в Петрограде (Ленинграде). Здесь он создал собственную лабораторию. Причём за это время он получил 21 патент (по другим данным 24 патента), часть из которых относилась к телевидению. В 1918-м он собрал первую в России установку, способную демонстрировать статичные фигуры черно-белого изображения, что тоже было определённым шагом в развитии телевидения.

В 1925 году получил патент на трёхцветную электромеханическую систему телевидения, то есть для устройства по передаче цветных изображений на расстояние при помощи диска с тремя сериями отверстий. Она получила название «эратес» (в переводе с армянского «дальнозоркий»). При вращении диска три цвета сливались в единое изображение. Опытные передачи были проведены в том же году в Ереване. Аналогичная система за рубежом была продемонстрирована тремя годами позже в 1928 году в Великобритании Джоном Байрдом.