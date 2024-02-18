Кира Иванова: тайна гибели знаменитой советской фигуристки

В Москве в 1963 году на свет появилась Кира Иванова, которой суждено было стать знаменитой советской фигуристкой.

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Но, несмотря на талант и трудолюбие, жизненный путь прославленной спортсменки трудно назвать счастливым и долгим.

Путь на Олимп

В секции фигурного катания Кира Иванова оказалась в шестилетнем возрасте. До сих пор неизвестно, кто же именно привёл её на первую тренировку, но сказать можно точно, что этим человеком была не мать девочки. На тот момент женщина злоупотребляла алкоголем, а поэтому воспитанием ребёнка не занималась. Кира жила с бабушкой.

Через девять лет Иванова смогла добиться первого внушительного успеха на льду. Она стала второй среди юниоров на Спартакиаде народов СССР. Начало было положено. Далее последовали победы на других соревнованиях самого разного уровня. В 1984 году Кира Иванова отправилась на Олимпиаду в Сараево, откуда вернулась с бронзовой медалью.

Кира всегда к тренировкам относилась очень серьёзно — на льду выкладывалась полностью. Но на соревнованиях она всё никак не могла взять себя в руки, а поэтому часто совершала нелепые ошибки, которые постоянно мешали оказаться ей на вершине пьедестала.

Так, в период с 1986 по 1988 годы на чемпионатах Европы Иванова завоёвывала исключительно серебро. А однажды на Олимпиаде в Калгари (Канада) она не оказалась даже в тройке лидеров, что, видимо, стало сильным ударом по самолюбию спортсменки.

Шаг по наклонной

Спорт она бросила и попыталась построить тренерскую карьеру. Но сказались гены — фигуристка стала выпивать. Тяга к спиртному привела к тому, что Иванова не могла твёрдо стоять на ногах. Про коньки речь даже не шла!

Из-за ее пристрастия к алкоголю от Киры ушёл муж. Ещё одним потрясением для женщины стала смерть любимой бабушки, которая ей фактически заменила мать.

После очередного запоя, Иванову поместили в наркологический диспансер, где она завела соответствующие знакомства. Общение с соседями по палате продолжилось позже вне стен лечебного учреждения — в небольшой однушке Ивановой. Так квартира быстро превратилась в притон.