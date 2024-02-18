Метастазы британской короны. Раковое проклятие дома Виндзоров

От онкологии не застрахован никто. В начале февраля король Великобритании Карл III сообщил, что у него рак. Случай в доме Виндзоров далеко не единичный. Что это, проклятье или есть вполне медицинское объяснение, выясняла политический обозреватель «МИР 24» Анна Деркач.

© Mir24.tv

«Сегодня в 10 часов вечера Букингемский дворец объявил, что у короля Чарльза рак». Главная тема всех британских СМИ – что теперь будет с королем и короной? Подробности заболевания дворец не сообщил.

«Учитывая, что рак обнаружили случайно, это может быть что угодно. Может, у него была одышка во время процедуры, ему сделали и что-то там увидели. Мы знаем, что среди мужчин в возрасте старше 75 лет в Великобритании чаще всего диагностируются рак простаты, легких, толстой и прямой кишки, мочевого пузыря и кожи», – заявил онколог Тимоти Хэнна.

Профессиональные онкологи с выводами не торопятся. У диванных экспертов все проще. В январе монарх лечил простату, значит и опухоль – там же. Выводы подкрепляют тем, что рак – история наследственная. А у Виндзоров онкологией болели многие.

«Не для всех видов рака доказана наследственность. Самые яркие примеры, для которых 100% она доказана, это рак молочной железы, рак яичников, рак предстательной железы, рак желудка», – отметила онколог, хирург Алевтина Киселева.

Оставить такое «наследство» было кому. Недавнее откровение королевского биографа: мать Карла – Елизавета II – в конце жизни боролась с редким видом рака костного мозга. Бабушка монарха – королева-мать Елизавета Боуз-Лайон – страдала от рака груди и кишечника.

Ее муж Георг VI болел раком легких, а его родной брат Эдуард VIII – раком горла. У их деда Эдуарда VII был рак кожи, а у его родной сестры – принцессы Виктории – рак молочной железы, как и у бабушки Елизаветы. Именно женская онкология в династии особо опасна для мужчин. Родовое раковое проклятие Виндзоров какое-то.

«Получается, что у Карла III с двух сторон, и по материнской, и по отцовской линии, идет какой-то наследственный ген, который мог вызвать рак предстательной железы. У рака молочной железы и у рака предстательной железы существует один ген, BRCA1, BRCA2, который провоцирует и увеличивает риск развития этих заболеваний», – рассказала Алевтина Киселева.

Свою лепту в здоровье королевской семьи внесли и династические браки. Они укрепляли не только власть и дружбу между странами, но и плохую генетику потомства. Родители Карла, Елизавета II и принц Филипп – четвероюродные брат и сестра. А Виктория была замужем за своим кузеном. Гемофилией, которой болела королева, страдали все последующие поколения вплоть до цесаревича Алексея. Есть примеры, когда династии и вовсе вымирали из-за кровосмешения.

«Совершенно очевидно выродилась испанская ветвь Габсбургов. Даже если посмотреть на их лица, на портреты, изучить их биографии, судьбы, то мы увидим, что с каждым новым поколением, когда женились между двоюродными, причем несколько раз подряд, это приводило к печальным последствиям», – отметил директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов.

Откровение Букингемского дворца о монаршем здоровье удивило многих. Это первый случай онкологии монарха, о котором рассказали при жизни короля. Возможно, так Карл III хочет убедить мужчин чаще проходить обследование. К слову, ни одна реклама диспансеризации еще не была столь эффективна.

«Мы получаем много звонков от мужчин, которые хотят поговорить о своих проблемах с простатой, признаках и симптомах. Известные люди действительно оказывают большое влияние на это. Если знаменитость признается в своей болезни, обычным людям проще сказать: «О, вы видели, у нас такая же проблема», – пояснила медсестра клиники по лечению рака простаты Софи Смит.

«Лично мой отец умер от рака простаты. И я думаю, что необходимо провести дополнительные исследования рака у мужчин. Я надеюсь, что у него ранняя стадия и он сможет достичь ремиссии», – отметила жительница Великобритании Ларна Чайлдс.

Впрочем, не все в Соединенном Королевстве столь доброжелательны. Многие не простили Карлу измену принцессе Диане. И вполне серьезно называют рак местью Леди Ди с того света. Любители мистики раскупили книги британского писателя Марио Ридинга с пророчеством Нострадамуса. Якобы тот назвал год и возраст смерти Елизаветы, переход короны принцу Чарльзу и его скорое отречение.

«Я не думаю, что он куда-то уйдет в ближайшее время. Отречение – не то слово, о котором говорят в Букингемском дворце. Я думаю, Карл III будет править, как это делала его мать, до самой смерти. Ирония в том, что он так долго ждал этой работы, что когда ее получил, оказалось, что и тут есть сложности», – рассказал журналист Джо Литтл.

Вопрос – как долго Карл сможет продержаться? Ведь он ярый противник химиотерапии. Прогрессивным способам лечения рака предпочитает альтернативную медицину.

«Врач, который недавно был назначен в Королевском доме, доктор Диксон, верит в гомеопатические средства. Поэтому, хотя и было сказано, что король Чарльз начал лечение рака, возможно, речь идет об альтернативных методах. На данный момент мы не знаем, в какой форме он проходит лечение», – отметил политолог Энтони Веббер.

На время лечения Карлу прописали покой и отдых. Королевские обязанности теперь на плечах сына Уильяма. Ему приходится разрываться между отцом и женой. Кейт Миддлтон в январе перенесла операцию на брюшной полости.

«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы также поблагодарить вас за добрые слова поддержки Кейт и моего отца, особенно в последние дни. Это очень много значит для всех нас. Последние несколько недель имели, скорее, медицинскую направленность, поэтому я подумал, что приеду на мероприятие и сбегу от всего этого», – заявил принц Уэльский Уильям.

Принц Уэльский с эмоциональной нагрузкой еле справляется. В случае внезапной кончины Карла заменить его просто некому, сетуют политологи. Камилла, королева-консорт, разведена, а значит может даже не примеряться к короне. А кандидатуру принца Гарри после всех выходок вовсе не рассматривают. Хотя, узнав о болезни отца, Гарри тотчас примчался из Калифорнии.

«Болезнь может иметь стимулирующий или своего рода воссоединяющий эффект для семьи?» – спросил репортер Уилл Рив. «Да. Я уверен. Я имею в виду, вы знаете, во всех семьях я вижу это изо дня в день. Сила семьи объединяет», – ответил герцог Сассекский Гарри.

«Как его величество?» – спросил охранник. «С ним все в порядке, большое спасибо. С нетерпением ждет возвращения к работе», – ответила королева-консорт Камилла Больше всех оптимизма у Камиллы.

Королева ведет себя так, будто у мужа не рак, а обычная простуда. Некоторые британцы и вовсе считают шумиху вокруг болезни короля попыткой отвлечь внимание от экономических проблем в стране. Двузначная инфляция, дефицит товаров первой необходимости и рабочих рук – точно такой была Британия во время коронации Елизаветы II. Только тогда вся мировая экономика приходила в себя после войны.

«Королю Карлу III предстоит взобраться на довольно высокую гору, чтобы достичь того уровня обожания, который был у его матери, и, скорее всего, это невозможно, потому что он довольно стар, ему уже за 70, а у его матери было много-много лет, чтобы добиться уважения и восхищения», – заявил Энтони Веббер.

Переплюнуть Елизавету II, конечно, невозможно. Да и у Карла изначально другая задача: доказать, что тысячелетний институт монархии все еще актуален для Британии. Но после череды болезней и скандалов вокруг Букингемского дворца у британцев к этому все больше вопросов.