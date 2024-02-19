В Дагестане умер известный музыкант Гусейн Манапов

В Дагестане умер певец Гусейн Манапов
Эстрадный певец Гусейн Манапов умер в Дагестане. Музыканту было 60 лет.
«Накануне на 61-м году жизни скоропостижно скончался Гусейн Манапов — известный эстрадный певец, аранжировщик и исполнитель народных песен, заслуженный деятель искусств Республики Дагестан. Министерство культуры региона, глава ведомства Зарема Бутаева, вся культурная общественность Дагестана выражают глубокие соболезнования родным и близким Гусейна Манапова», — говорится в сообщении Министерства культуры республики.
По информации ГТРК «Дагестан», вероятной причиной смерти, по словам друзей Манапова, стал оторвавшийся тромб.
Гусейн Манапов родился 5 июля 1963 года в ауле Салта, расположенном в высокогорном Гунибском районе Республики Дагестан. Начал увлекаться музыкой еще будучи юношей, а в 1991 году написал свою первую песню под названием «Пасмурный день». Одна из самых популярных его композиций — «А ты как желтый лист увянешь».