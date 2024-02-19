В Дагестане умер известный музыкант Гусейн Манапов

«Накануне на 61-м году жизни скоропостижно скончался Гусейн Манапов — известный эстрадный певец, аранжировщик и исполнитель народных песен, заслуженный деятель искусств Республики Дагестан. Министерство культуры региона, глава ведомства Зарема Бутаева , вся культурная общественность Дагестана выражают глубокие соболезнования родным и близким Гусейна Манапова», — говорится в сообщении Министерства культуры республики.

Гусейн Манапов родился 5 июля 1963 года в ауле Салта, расположенном в высокогорном Гунибском районе Республики Дагестан. Начал увлекаться музыкой еще будучи юношей, а в 1991 году написал свою первую песню под названием «Пасмурный день». Одна из самых популярных его композиций — «А ты как желтый лист увянешь».