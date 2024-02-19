Ушел и не вернется? Почему один из самых талантливых фигуристов приостановил карьеру

18 февраля день рождения отпраздновал Михаил Коляда. Пожалуй, это один из самых закрытых и талантливых фигуристов, который принял решение приостановить свою карьеру. Его катание выделялось отменной пластикой, балетной хореографией и практически идеальной техникой прыжков. Эти качества сочетаются в одном душевном Михаиле, которые в то же время приоткрывают его образ вне льда. При этом, как известно, всё идет из детства, поэтому в честь его 29-летия стоит узнать историю легендарного фигуриста поближе.

Он родился в Колпино в Санкт-Петербурге в многодетной семье. При этом сам Коляда был старшим ребёнком из четырёх детей и часто помогал родителям с малышами, став рано самостоятельным.

Если сейчас многие родители готовы отдать всё, чтобы следить за успехами своих детей – уходят с работы, чтобы возить ребенка, контролируют процесс тренировок, – то тогда о таком взрослые даже не думали. Поэтому уже лет с восьми Коляда брал свой тяжёлый рюкзак с коньками и шёл на каток.

Когда Михаил стал сам ходить на тренировки, обстановка в Санкт-Петербурге была не самая благополучная. Иногда происходили случаи, что к нему на улице приставали местные хулиганы, предъявляя спортсмену претензии: почему он ходит в трико, как танцор? Тогда, естественно, танцоры не вызывали уважение, в отличие от пацанов с улицы, поэтому Коляда часто просто убегал от опасностей или же старался обходить стороной дворы, где находилась плохая компания.

РИА Новости

В семье Коляды любили спорт: отец занимался рукопашным боем и картингом, а мама увлекалась лыжами. И именно она отвела пятилетнего Михаила на каток, где первым тренером мальчика стала Валентина Чеботарёва. Именно у неё он прокатался почти всю жизнь, выучив не только «фонарики» и «ёлочки», но и сложнейшие элементы – четверной тулуп и даже лутц. Работа с Михаилом складывалась нелегко: отработка каждого элемента отнимала много сил, да и характер у парня был не сахар. Это сейчас Михаил – образец сдержанности и хладнокровия, а раньше он не понимал, что ему делать в фигурном катании, и четыре раза порывался совсем уйти с катка.

Однако Чеботаревой с Колядой вместе удалось подняться от самого подножия к головокружительным вершинам. Так, Михаил в 2018 году осуществил мечту тренера – воспитать олимпийского чемпиона. 12 февраля на Олимпиаде в Корее российские фигуристы завоевали серебро в командных соревнованиях. Если в короткой программе у Михаила получилось не всё, то уже в произвольной он реабилитировался, заняв второе место. В индивидуальных соревнованиях также не обошлось без ошибок в программах. В итоге Михаил Коляда занял восьмое место на своей первой Олимпиаде.

После Олимпиады-2018 у тандема случился кризис, поэтому спортсмену спустя такой долгий срок сотрудничества было непросто решиться уйти от Чеботарёвой. Для него она была связана с самим фактом его существования в фигурном катании. В 2020 году, когда ему было уже 25, он захотел отправиться в группу к наставнику Евгения Плющенко и Елизаветы Туктамышевой, Алексею Мишину. Их работу нельзя охарактеризовать безоблачной, скорее этот переход открыл у обоих второе дыхание.

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К тому же Коляде не нужно было менять место жительства. Санкт-Петербург, несмотря на разные мироощущения, остался для него в памяти не только суровым и враждебным конца 90-х-2000-х, но и благородным, ассоциирующимся с классическим балетом. На каком-то невероятном уровне Михаил впитал в себя балетную культуру движения, без которой его программы невозможно представить. У него до сих пор присутствует какая-то питерская интеллигентность.

В этом благоразумии и есть весь Коляда. У него почти никогда не случались травмы по пустякам. Большинство случаев – роковая случайность: перелом ноги на твиззлах из-за попавшего в ямку конька или хронического синусита, который долгое время не давал Михаилу покоя. И даже внезапно появившийся коронавирус, из-за которого в январе фигурист не вошёл в состав тех, кто должен был поехать на Олимпиаду 2022 года в Пекин.

В 2020 году у Коляды произошли перемены не только в спортивной жизни, но и в личной. В том году он женился на девушке, в которую был влюблён почти с самого детства. Они часто виделись на катке – сперва Даша Беклемищева выступала как одиночница, а после ушла в парное катание. Сейчас она является тренером в «Юбилейном», поэтому они с Михаилом почти никогда не расставались.

Возможно, после этого Коляда решил изменил свою манеру взаимодействия с миром: свёл к минимуму любые контакты, кроме семейных и дружеских, ушёл из социальных сетей и много времени проводит в закрытом для публики пространстве.