Родной сын лишил его жизни, а позже стал православным предпринимателем. Печальная судьба актера Виктора Вишняка

В фильмографии Виктора Вишняка числится всего одна картина с его участием «Хождение по мукам», но и в ней он исполнил небольшой эпизод. Однако, запомниться советским поклонникам, Виктору Васильевичу удалось благодаря участию в фильмах-спектаклях: «Жизнь Клима Самгина», «Смотри, кто пришел», «Закон зимовки», «Мегрэ у министра».

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Несмотря на их небольшое количество, телеспектакли принесли артисту труппы Московского академического театра им. Маяковского звездный статус.

Артист с печальной судьбой

Но если на творческом поприще у Вишняка дела складывались удачно, то семейная жизнь, а в частности отношения с сыном были испорчены, после того как отец запретил наследнику встречаться с дочерью его коллеги Юрия Горобца.

Алексей Вишняк будучи студентом ГИТИСа был влюблен в свою сокурсницу Елену Горобец. Но поскольку отцы Алексея и Елены находились в конфликте, Виктор Васильевич выступал против продолжения их отношений.

На фоне этого, сын Вишняка совершил преступление по отношению к родителям.

В 1989-м году театральная общественность была потрясена тем, что Алексей оказался виновным в смерти своих родителей Виктора Васильевича и Ирины Лобановой. Родной сын лишил жизни отца и матери воспользовавшись гантелью.

Признание

Сотрудникам милиции не пришлось долго искать виновника, поскольку сын Вишняка сам сознался в преступлении.

За совершенное злодеяние на фоне любовной драмы, 21-летнего Алексея поместили на принудительное лечение, поскольку судом он был признан невменяемым. (Известно, что из армии его комиссовали из-за проблем с психикой).

Скорый выход

Казалось бы, за подобное преступление он понес не столь большое наказание, а еще сильнее общество было потрясено новостью, что в девяностые Вишняк покинул медицинское учреждение.

Близкие из окружения покойного артиста рассказывали, что ему помогла бежать из психлечебницы новая пассия, которая имела связи с церковью.

«Был признан виновным, но вскоре неожиданно он оказался так сказать «на гражданке»» – была удивлена знакомая семьи Вишняка.

Именно поэтому, на протяжении нескольких лет ему удавалось скрываться, занимаясь церковными работами.

К публичной жизни, как и к творчеству Алексей не вернулся.

Успешный бизнес

Впоследствии в этой сфере он построил успешный бизнес, стал православным предпринимателем, возглавил «Православный ювелирный дом» и занял должность гендиректора нескольких компаний, которые специализируются на продаже сувенирной продукции.

Также помимо этого, деятельность Алексея Вишняка связано с именем Бориса Березовского, известно, что у знаменитого олигарха он работал помощником.