За какой подвиг колхозника Тяпина зачислили навечно в списки части и наградили

20 февраля 1944 года - 80 лет тому назад колхозник Дмитрий Николаевич Тяпин, никогда не служивший в Красной армии, еще при жизни был зачислен навечно в списки одного из полков 24-й стрелковой дивизии. Этой чести он удостоился за спасение Боевого Знамени прославленного соединения, полное название которого перед развалом Советского Союза звучало так - 24-я мотострелковая Самаро-Ульяновская, Бердичевская ордена Октябрьской Революции, трижды Краснознаменная, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого Железная дивизия.

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Посмотрим на этот уникальный случай в большом историческом времени, в длительной временной протяженности. Впишем казус Тяпина в более широкий исторический контекст.

"Братцы, помните мое дело"

Существовала в Русской армии славная боевая традиция - зачисление навечно военных чинов в списки частей за оказанные ими геройские подвиги. Первым этой исключительной чести удостоился рядовой Архип Осипов (1802-1840), участник Персидской и Турецкой войн, 8 ноября 1840 года посмертно зачисленный навечно в списки 1-й гренадерской роты Тенгинского пехотного полка. (Его однополчанином был поручик Михаил Лермонтов.) Во время штурма горцами Михайловского укрепления Черноморской береговой линии рядовой Архип Осипов, жертвуя жизнью, взорвал пороховой погреб, в результате чего неприятель потерял около трех тысяч человек. "Братцы, помните мое дело". По преданию, именно эти слова, впоследствии запечатленные на полковом знаке, произнес герой перед гибелью. Впоследствии на месте взорванного укрепления возникло село Архипо-Осиповка, существующее до сих пор.

За всю историю государства Российского в списки артиллерии, гренадерских, пехотных и стрелковых полков Русской императорской армии был зачислен навечно всего-навсего 21 воин, причем 18 человек - за спасение Знамени части (6 воинов совершили подвиг в период Наполеоновских войн, 12 - в войне с Японией).

Рискуя и жертвуя жизнью, Знамя спасали рядовые, унтер-офицеры и обер-офицеры. Самым старшим по чину был командир роты капитан Жирнов, за спасение полкового Знамени во время войны с Японией посмертно зачисленный в списки 162-го пехотного Ахалцыхского полка.

"Служить примером воинской доблести и героизма"

В годы Великой Отечественной войны старинная традиция Русской императорской армии была возрождена и получила мощный импульс для дальнейшего развития. 8 сентября 1943 года приказом № 269 Наркома обороны Маршала Советского Союза Сталина 254-му гвардейскому стрелковому полку было присвоено имя Александра Матросова, а сам воин, закрывший своим телом амбразуру вражеского дзота, был зачислен навечно в списки 1-й роты 254-го гвардейского полка имени Александра Матросова. В приказе было сказано: "Великий подвиг товарища Матросова должен служить примером воинской доблести и героизма для всех воинов Красной Армии".

За дальнейшими проявлениями воинской доблести и героизма дело не стало. К 1 июня 1989 года в списках личного состава частей, кораблей, военно-учебных заведений Вооруженных Сил СССР значилось в общей сложности 412 павших смертью храбрых защитников Родины. В их числе 188 рядовых, сержантов и старшин, 218 офицеров, 6 генералов. Их имена высечены золотом на мраморной стене зала Победы Центрального музея Вооруженных Сил в Москве.

Дмитрий Николаевич Тяпин стал первым и единственным исключением из общего правила. Он был еще при жизни зачислен навечно в списки 1-й стрелковой роты 7 стрелкового Прикарпатского полка 24-й стрелковой дивизии - и оставался в списках вплоть до распада СССР в декабре 1991 года.

Когда в октябре 1943 года село Анютино Чериковского района Могилевской области освободили от немецко-фашистских захватчиков, к начальнику политотдела 38-го стрелкового корпуса полковнику Михаилу Ивановичу Петрову явился пожилой колхозник местного колхоза "Пионер". Колхозник, который родился в 1879 году и годился полковнику в отцы, вспомнив старую солдатскую выучку, встал во фрунт и доложил:

"Товарищ полковник! Солдат старой русской армии 8 роты 301 Бобруйского пехотного полка Дмитрий Тяпин во время немецкой оккупации сохранил знамя войсковой части".

1-й наградной лист

Из расспросов старого солдата выяснилось: он - участник Русско-японской и Первой мировой войн. Имеет два ранения в 1914-16 годах и был награжден медалью "За храбрость" в старой армии.

Обратимся к наградному листу, составленному в конце октября и 3 ноября подписанного начальником политотдела 10-й армии полковником Игнатием Ивановичем Михальчуком.

"6-го августа 1941 года тов. Тяпин Д.Н. явился свидетелем расправы немецких танкистов с тремя офицерами Красной армии. После того как три советских офицера погибли, т. Тяпин похоронил их тела в лесу. Обнаруженное в сумке одного из погибших героев дивизионное знамя и орден "Красное Знамя" сохранил и с приходом частей Красной Армии в октябре 1943 года передал знамя Командованию Армии. Знамя передано в Штаб Западного фронта".

Полковник Михальчук сделал вывод: "За проявленные преданность и патриотизм к своей Родине тов. Тяпин достоин награждения орденом Красной Звезды".

На следующий день наградной лист поступил на подпись к командующему 10-й армией генерал-лейтенанту Василию Степановичу Попову. Командарм был прапорщиком военного времени и участником Первой мировой войны, воевавшим в составе Донского казачьего полка на Юго-Западном фронте. Ему не нужно было объяснять, какими мотивами руководствовался старый солдат Русской императорской армии, с риском для жизни сохранивший Боевой Знамя дивизии. Генерал Попов посчитал, что достоинство награды следует резко повысить, и представил Тяпина к ордену Красного Знамени. Наградной лист переслали в штаб Западного фронта, где с мнением командарма не согласились и решили, что Тяпина целесообразно наградить орденом Отечественной войны I войны, то есть предложили понизить достоинство награды.

Однако от награждения собственной властью воздержались. После чего направили наградной лист на Тяпина в Москву - в наградную комиссию Наркомата обороны.

Пусть решают там. Дело слишком серьёзное. Политическое дело.

Ведь речь идет о Знамени легендарной 24-й дивизии, названной Железной за исключительную стойкость в годы Гражданской войны. Знамя - это "символ воинской чести, доблести и славы" одной из самых прославленных дивизий Красной армии. А спас его простой колхозник, никак не связанный с партизанами и 28 месяцев находившийся на оккупированной врагом территории. И командующий армией, и командующий фронтом обладали властью, позволяющей им наградить Тяпина орденом Красного Знамени, однако они сочли за благо воздержаться от принятия самостоятельного решения, перестраховались и переложили бремя решения на Москву.

Однако Москва с награждением Тяпина не торопилась. Наградной лист на Тяпина стал отлеживаться в Главном управлении кадров Наркомата обороны СССР.

Маятник Судьбы на мгновенье застопорился - и мог легко качнуться в противоположную сторону.

как будто жизнь начнется снова,

как будто будут свет и слава,

удачный день и вдоволь хлеба,

как будто жизнь качнется вправо,

качнувшись влево.

"Как будто будут свет и слава"

Знамя Железной дивизии, 28 месяцев пролежавшее в сырой земле, нуждалось в реставрации. Его переслали в Москву, в Генеральный штаб, где оно поступило к полковнику Ивану Васильевичу Смирнову - начальнику организационно-учетного отдела Главного организационно-мобилизационного управления ГШ. "Учетом и выдачей знамен руководил полковник И. В. Смирнов".

После того, как Знамя было отреставрировано, начальник Генерального штаба Красной армии и одновременно заместитель Наркома обороны Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский подписал приказ № 035 от 20 февраля 1944 года. Именно он, бывший штабс-капитан и командир батальона 409-го пехотного Новохопёрского полка Русской императорской армии, вывел непростую ситуацию из мертвой точки и породил единственный в своем роде казус Тяпина.

"Приказ заместителя Народного комиссара обороны о возвращении 24-й Бердичевской стрелковой дивизии боевого Красного Знамени

В августе месяце 1941 г. в районе деревни Анютин, Чериковского района, Могилевской области в неравном бою с немецкими захватчиками погибли три неизвестных офицера Красной Армии, несшие с собою боевое Красное Знамя 24-й стрелковой дважды Краснознаменной Самаро-Ульяновской железной дивизии.

Это знамя было сохранено и передано в 1943 г. Красной Армии бывшим солдатом 301-го Бобруйского пехотного полка старой русской армии колхозником Дмитрием Тяпиным.

Для сохранения славных боевых традиций старейшей дивизии Красной Армии вернуть 24-й стрелковой Бердичевской дивизии боевое Знамя и впредь ее именовать: "24-я стрелковая Бердичевская Самаро-Ульяновская дважды Краснознаменная железная дивизия".

За сохранение боевого знамени старейшей дивизии Красной Армии патриота Советской Родины - гражданина Дмитрия Тяпина навечно зачислить в списки одного из полков 24-й стрелковой Бердичевской Самаро-Ульяновской дважды Краснознаменной железной дивизии и представить к награждению орденом Красного Знамени.

Заместитель Народного комиссара обороны Маршал Советского Союза Василевский".

Прошло девять дней - и приказ был получен в дивизии. Это произошло 29 февраля 1944 года. Журнал боевых действий соединения вел капитан Семен Тимофеевич Зубакин (1914-1988), по-толстовски эпически обрисовавший противоречивые события этого дня, резко изменившего судьбу дивизии.

Зафиксировав в журнале точное время получения приказа маршала Василевского - 13 часов 30 минут - и слово в слово переписав текст приказа в журнал, капитан подготовил выписку, перепечатал ее для вышестоящего штаба, после чего с гордостью заверил исторический документ, указав свой новый статус:

"Помначоперотделения 24 стрелковой Бердичевской Самаро-Ульяновской дважды Краснознаменной Железной дивизии капитан Зубакин".

И, взяв красный карандаш из набора "Тактика", размашисто расписался. За плечами капитана были бои на Халхин-Голе и оборона Сталинграда, но то, что случилось в этот памятный для всей дивизии день, стало самым ярким моментом его жизни. В 13.30 жизнь началась с чистого листа.

2-й наградной лист

С 1 апреля 1944 года Дмитрий Николаевич Тяпин, по приказу маршала Василевского зачисленный навечно в списки одного из полков 24-й дивизии, стал стрелком 1-й стрелковой роты 7-го стрелкового Прикарпатского полка. Дивизия, с достоинством и честью несшая новое имя, вышла к Государственной границе и достигла предгорий Карпат. А Москва по-прежнему не торопилась с награждением Тяпина, благодаря которому соединение стало одним из самых титулованных в Красной армии.

Неспешный ход наградных документов на Тяпина командир дивизии воспринял как личное оскорбление и приказал подготовить новый наградной лист. Генерал-майор Федор Александрович Прохоров (1896-1962), в прошлом унтер-офицер Русской императорской армии, был старым солдатом и ветераном четырех войн: воевал на Первой мировой, Гражданской, Финской, Великой Отечественной - и прекрасно знал цену боевым наградам. Это был незаурядный военачальник, честным ратным трудом заслуживший многочисленные боевые награды.

"Тов. Прохоров, командуя дивизией, показал себя боевым, смелым и инициативным генералом. ...всегда своим личным примером храбрости и инициативы увлекал весь личный состав дивизии на выполнение боевых задач".

И командир корпуса, и командарм высоко ценили комдива Прохорова, поэтому без возражений незамедлительно поддержали его представление. Да и сложно было не поддержать! Наградной лист на Дмитрия Николаевича Тяпина, составленный по приказу генерала Прохорова, мог служить образцом высокого военного красноречия.

"В августе 1941 года части Красной Армии с боями отходили на восток По белорусской земле двигалась с запада гитлеровская армия грабителей и убийц и ворвалась в д. Анютино Чериковского р-на Могилевской области.

Колхозник-старик Тяпин Д.Н. увидел трагическую сцену: три советских воина пробирались за деревней по болоту к своей части, ушедшей за реку Сож. Немецкие танкисты заметили советских воинов и пулеметной очередью убили их.

Советский патриот Д.Н. Тяпин с отцовской заботой подобрал трупы с болотистой трясины. В руках командира был вещевой мешок, раскрыв который, Тяпин увидел Красное Знамя 24 стрелковой Самаро-Ульяновской Железной дивизии.

Старый солдат - 64-летний старик Тяпин доставил тела погибших воинов на местное кладбище и похоронил их, положив рядом Красное Знамя.

Патриот Тяпин был убежден, что наступит время, и Красная Армия освободит Белорусскую землю от гитлеровских захватчиков.

На 28 месяце войны дер. Анютино освобождается от гитлеровских захватчиков частями Красной Армии. <…>

За спасение и сохранение боевого Красного Знамени воинской части Дмитрий Николаевич Тяпин достоин Правительственной награды орденом Красного Знамени".

23 мая 1944 года генерал Прохоров красным карандашом "Тактика" подписал наградной лист, 27 мая 1944 года его решение одобрил и поддержал командир 11-го стрелкового корпуса генерал-майор Иван Терентьевич Замерцев, а 6 июня - командующий 18-й армией генерал-лейтенант Евгений Петрович Журавлев, в прошлом прапорщик Русской императорской армии. После чего наградной лист направили в штаб 1-го Украинского фронта. Началась знаменитая летняя кампания 1944 года - и в штабе фронта в течение нескольких месяцев было не до наградных листов. Фронт стремительно двигался на запад. Захватил, удержал и расширил Сандомирский плацдарм, ставший трамплином для наступления на Берлин.

А тем временем Москва, наконец-то, приняла положительное решение по 1-му наградному листу. Документ достаточно отлежался в Главном управлении кадров Наркомата обороны и был пущен в ход. 3 июня 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Дмитрий Николаевич Тяпин был удостоен ордена Красного Знамени.

28 сентября 1944 года командующий войсками 1-го Украинского фронта Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев, в прошлом унтер-офицер Русской императорской армии, подписал приказ о награждении Тяпина орденом Красного Знамени. Думаю, можно лишний раз не напоминать, что и этот документ был подписан красным карандашом из набора "Тактика".

Так Дмитрий Николаевич Тяпин стал кавалером двух орденов Красного Знамени. Он всегда был желанным гостем в дивизии, в списки которой был зачислен навечно. Дмитрий Николаевич скончался в марте 1975 года в возрасте 96 лет. Воины Железной дивизии соорудили над местом его погребения в селе Анютино скромный памятник.

"Вечерняя Москва"

13 октября 1943 года популярная столичная газета "Вечерняя Москва" № 242 на первой полосе опубликовала большую заметку "Колхозник Дмитрий Тяпин спас боевое знамя дивизии".

Текст заметки не мог не броситься в глаза читателям, ибо был сверстан непосредственно под оперативной сводкой "От Советского Информбюро": в годы Великой Отечественной войны именно этот информационный материал читался в первую очередь. В статье, несмотря на обстановку секретности, было указано полное наименование соединения, Знамя которого спас Дмитрий Николаевич Тяпин. Пройдет всего-навсего несколько месяцев, и после февральского приказа о военной цензуре 1944 года подобное уточнение станет невозможным.

Скорее всего, именно этот приказ помешал дальнейшей популяризации подвига патриота. Пока шла Великая Отечественная война, было проблематично рассказывать о спасении Знамени прославленной дивизии Красной армии, не уточняя полное наименование соединения. А без этого уточнения невозможно было представить масштаб подвига колхозника Тяпина.

Статью написали сотрудники ежедневной армейской газеты "Бей врага", выпускавшейся в 10-й армии Западного фронта, майор Григорий Александрович Ковалев - начальник отдела армейской жизни, заместитель ответственного редактора, и старший лейтенант Иван Иульянович Свистунов - ответственный секретарь издания. Это были опытные военные журналисты, отмеченные рядом боевых наград. Наградной лист на Дмитрия Тяпина, подписанный начальником политотдела 10-й армии полковником Игнатием Ивановичем Михальчуком, - это своеобразный краткий конспект содержания статьи. В этом совпадении нет ничего странного: именно начальник политотдела армии курировал работу армейской газеты.

Тяпин в гостях у курсантов

Можно уточнить датировку фотографии, которая хранится в Сенгилеевском районном краеведческом музее им. А.И. Солуянова.

Обратим внимание на погоны главного героя снимка. Такие старшинские погоны впервые появились в Советской армии лишь в 1963 году - это нижняя граница фото. Награды на груди ветерана хорошо различимы, что помогает нам сузить временной интервал создания снимка. Мы видим два ордена Красного Знамени (нижний орденский знак частично покрыт портупеей) и две медали военной поры - "За взятие Берлина" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", между ними и чуть ниже проглядывает небольшая дореволюционная медаль "За храбрость", диаметр которой на несколько миллиметров меньше диаметра советских медалей. Правее медали "За победу над Германией" размещена юбилейная медаль "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Этой медалью широко награждали ветеранов, начиная с мая 1965 года. Итак, мы четко определили нижнюю границу снимка.

Во втором ряду наград расположены две послевоенные юбилейные медали - "30 лет Советской Армии и Флота" (с профилями Сталина и Ленина) и "40 лет Вооружённых Сил СССР" (с профилем Ленина). Следующая юбилейная медаль "50 лет Вооружённых Сил СССР" была учреждена в декабре 1967 года, а награждать ею стали лиши в следующем году, начиная с 23 февраля 1968 года. Отсутствие на мундире ветерана этой награды, которая полагалась старшине Тяпину по статуту медали, позволяет определить верхнюю границу снимка. Следовательно, фотография сделана в интервале между 1965-м и 1968-м годами. Справедливость нашей датировки подтверждает следующий факт. На курсантах гимнастерки, от которых в Советской армии отказались в 1969 году, тогда же курсанты стали носить видоизмененные погоны.

Как сказал Булат Окуджава,