Почему писатель Варлам Шаламов обвинял Александра Солженицына во лжи

И Александр Солженицын, и Варлам Шаламов прошли испытание советским ГУЛАГом и писали вроде бы на одну тему. Именно на этой волне они и познакомились. Поначалу между ними даже возникли приязненные отношения, но вскоре их пути разошлись. За всю свою жизнь писатели встретились лишь несколько раз.

Двадцать с лишним лет на двоих

В 1962 году был опубликован рассказ Солженицына «Один день Ивана Денисовича». К тому времени за спиной писателя было 8 лет лагерей — за «антисоветскую деятельность». Произведение было высоко оценено критикой, в том числе и Шаламовым. А уж он знал всю правду тюремной жизни, отсидев в общей сложности 14 лет. Поэтому высокая оценка «Одного дня» касалась в основном лишь его литературных достоинств. Лагерь же, описанный Солженицыным, по словам Шаламова, был настоящей «лафой», о чем тот и сообщил в переписке.

Схожая судьба — разные взгляды

Завязавшаяся между писателями переписка завершилась в 1963 году личной встречей. Шаламов приехал в Солотчу к Солженицыну, но пробыл в гостях лишь два дня, уехав раньше положенного срока — в переписке речь шла о недельном визите. Скорее всего, дело в том, что они попросту не сошлись во взглядах. Солженицын после отсидки стал убежденным антисоветчиком и все больше скатывался в диссидентство. Шаламов же придерживался левых — троцкистских — идей, за которые в молодости и угодил в тюрьму. Он крайне негативно относился к самой идее диссидентства, а кроме того, был неверующим, что также стало камнем преткновения в их отношениях.

Делец от литературы

Именно так позднее охарактеризовал Солженицына Шаламов. Он считал его конъюнктурщиком, готовым идти на любые ухищрения ради «успеха на Западе». Сам же Шаламов, хоть и признавал несправедливость своей судьбы и советской власти, на жизнь никогда не жаловался и считал: «Западу и Америке нет дела до наших проблем, и не Западу их решать». Во многом поэтому и отказался сотрудничать с Солженицыным в написании «Архипелага ГУЛАГ».

«Ни одна с*ка из «прогрессивного человечества» к моему архиву не должна подходить», — ответил он на предложение.