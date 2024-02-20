Эпоха гранжа. Как Курт Кобейн перевернул рок-н-ролл

«Роль Курта Кобейна в рок-музыке очень большая. По поводу культовости, среди журналистов есть одно простое определение: культовые группы – это те, кто продает маек больше, чем пластинок. В этом плане Nirvana вполне подходит. С тиражом пластинок у них было все в порядке, но и трикотаж шел на ура», - заключил собеседник НСН.