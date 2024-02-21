"Великий разум и редкие дарования": 295 лет назад родился создатель русского театра Федор Волков

"Сей муж был великого, обымчивого и проницательного разума, основательного и здравого рассуждения и редких дарований", - так русский просветитель, издатель и общественный деятель Николай Новиков отзывался о Федоре Волкове.

© Федор Волков. Портрет работа А. Лосенко. 1763 год

Исполнилось 295 лет со дня рождения режиссера, актера, создателя первого постоянного русского театра, который появился в Ярославле.

И слово какое замечательное употребил просветитель Новиков - "обымчивый". Другой наш просветитель Владимир Даль в Толковом словаре живого великорусского языка объясняет, что так говорили про людей, способных к охвату, то есть тех, кто мог смотреть широко, у кого взгляд был незашоренный.

Волкова в Петербург вызвала сама императрица Елизавета Петровна, которая была наслышана об успехах талантливого молодого человека, выходца из купеческого сословия. В столице Волков стал первым руководителем труппы и директором Русского для представлений трагедий и комедий театра, который ныне носит название Александринский.

Волков оставался в славе и при Екатерине II. В 1763-м в честь ее коронации в Москве был устроен маскарад "Торжествующая Минерва", в котором "изъявлялись Гнусность пороков и Слава добродетели". Во время этого маскарада Волков сильно простудился и вскоре скончался от осложнений.