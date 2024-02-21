Бизнесмен из Кыргызстана сменил профессию, став редким фотографом

Неисповедимы пути господни - эта библейская истина очень хорошо характеризует жизненный и профессиональный путь нашего героя, Ивана Турковского. Первое впечатление, которое складывается при взгляде на него, - серьезный, солидный бизнесмен. И... байкер. Такой классический, которых принято рисовать на постерах, - большой, сильный мужчина с бородой. И все это на самом деле о нем, но в разные периоды жизни. Сегодня же Иван - самый известный в Кыргызстане птичий фотограф. Зачем же он бросил успешный бизнес и посвятил свою жизнь - нет, не успеху и признанию, а зову детства?

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- Иван, многие бишкекчане помнят вас как сооснователя одной из самых популярных сетей кофеен в столице. Как же получилось, что вы все это променяли на птичек?

Иван Турковский: Да, был такой период в моей жизни, очень горячий. Это ведь были не просто кофейни, мы постоянно проводили какие-то мастер-классы, конференции, неформальные встречи. Чего только не было! И, как правило, все происходило в выходные. Получалось, буквально с утра до ночи семь дней в неделю я проводил на работе. А жизни вне этого попросту не было. В какой-то момент я решил для себя, что не хочу так жить. Решил взять паузу, отдохнуть и определить, что мне на самом деле нужно.

- Бросить один бизнес, отдохнуть, открыть другой - это как-то объяснимо. Но не так же кардинально!

Иван Турковский: Знаете, все это, наверное, из детства. Мой отец был заядлым охотником и рыбаком. А я за ним хвостиком, всегда был рядом. Мне все это было интересно - ранние подъемы, выезды на природу, походы в горы, наблюдение за всем окружающим.

Папы не стало довольно рано, и был период, когда такие поездки на природу оказались для меня недоступны. Потом, когда появилась возможность, я сначала просто ездил на природу, потом стал оставаться на ночевки в горах в палатке. Вот так все это потихоньку и началось. А потом как-то мой друг, известный телережиссер Паша Штельмах, собрался лететь в Москву и попросил меня отвезти его в аэропорт. Фотографией я увлекался уже тогда, и аппаратура, как правило, была всегда под рукой. Мы проезжали через озера, и я обратил внимание на больших птиц. Оказывается, к нам прилетает на зимовку орлан белохвост. Потом заметил еще одного хищника, который меня "зацепил", стало интересно.

- А ваше участие в байкерском движении какую роль сыграло в новом увлечении?

Иван Турковский: И действительно, в прошлом, в юности, как многие мальчишки, я увлекался мотоциклами. Потом, работая в кофейне, купил себе большой японский чоппер. И на какое-то время это тоже была для меня такая отдушина. Но кататься можно только когда тепло, сухо. А как раз в это время меня в городе нет, я в разъездах. В горах, отдаленных районах республики на чоппере не покатаешься, тем более что на нем невозможно разместить все необходимое для выезда в горы. Теперь мой "рабочий конь" - старенький внедорожник.

- Иван, в прошлом году вы выпустили совершенно потрясающую, уникальную вещь - энциклопедию "Дикая природа Кыргызстана". Это ведь колоссальный труд! Как это удалось сделать в одиночку?

Иван Турковский: В одиночку бы и не получилось. Энциклопедию мы собрали и выпустили вместе с супругой - фотографом Татьяной Меньшиковой при поддержке фонда "Билимкана" и его директора Эльнуры Осмоналиевой. Тираж небольшой - всего тысяча экземпляров. Большая часть была распространена среди школ "Билимканы" как наглядное пособие для учителей биологии.

- В этой энциклопедии ведь не только птицы?

Иван Турковский: В ней несколько глав. Они посвящены растениям, насекомым, млекопитающим, птицам, пресмыкающимся. Авторами выступают несколько фотографов. Но и это не все, что можно собрать и рассказать о природе Кыргызстана.

Кстати, в этой энциклопедии есть по-настоящему уникальные фотографии. За время работы я сделал две-три фотографии видов, которые были описаны в кадастре (Кадастр генетического фонда Кыргызстана. - Прим. ред.), но фотофиксации их не было. Последний раз таких птиц - синехвостку и большую чечевицу - видели в XVIII-XIX веках, обмерили, описали, зарисовали, но больше не встречали. И сейчас их поиском никто по большому счету не занимается. Гнездо чечевицы за последние 200 - 300 лет у нас находили лишь однажды. Кто-то якобы видел его на пике Ленина. Птица эта живет в горах у нас и на Кавказе. Нам же удалось успешно заснять и гнездо, и молодой выводок, и кормящих птиц. Есть фото и видео. Кстати, известный казахский орнитолог на базе этих фотографий написал статью, доказывающую гнездование этого вида в Кыргызстане.

- Благодаря вашей энциклопедии я узнала, что воробьев в Кыргызстане насчитывается несколько видов! Полевой, каменный, снежный... Кстати, бытует мнение, что наших воробьев вытеснили афганские скворцы. Это так?

Иван Турковский: На самом деле это естественный процесс. Но не птицы других видов, а человек больше виноват в том, что какие-то из них пропадают.

Например: из чего раньше делали крыши? Из шифера. А сейчас из металла, который сильно нагревается. Раньше птицы, те же воробьи, гнездились под крышами, а сейчас это невозможно. Ну и, конечно, город растет, увеличивается количество застроек, уменьшаются лесопосадки... Плюс есть такое понятие в дикой природе, как депрессия. Не в человеческом понимании, конечно. Речь идет о снижении численности того или иного вида из-за разных факторов - болезни, плохой погоды в период размножения, сокращения кормовой базы. И есть, к сожалению, чисто человеческий фактор. Как-то увидели на озерах редких у нас птиц, прилетевших на дозимовку, - пеликана и колпицу. Остановились, выжидаем, когда можно будет их снять. Мимо проезжали охотники, тоже привлеченные видом двух больших птиц, Остановились. Ну и один из них, судя по всему, уже собрался пристрелить их. Это не охотник и даже не браконьер, а так - у человека оказалось в руках новое ружье, и он, видимо, решил его испытать в деле. Для таких нет разницы, в кого стрелять. А доступ к различным видам охотничьего оружия сейчас, к сожалению, свободный.

Ключевой вопрос

- Не думаете продолжить работу над энциклопедией?

Иван Турковский: В Казахстане была выпущена энциклопедия для детей в четырех томах. То есть и нам, по идее, так нужно делать, с детальной разбивкой.

Моя мечта - издать такую энциклопедию о природе Кыргызстана и для детей, и для взрослых. В первую очередь, конечно, для детей. Потому что, я уверен, любовь, уважение к природе нужно закладывать именно в детском возрасте. При этом, считаю, книга должна быть написана, с одной стороны, с научной точностью, а с другой - понятным, доступным языком, чтобы не грузила, а вызывала интерес.

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