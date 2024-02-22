Выиграл Олимпиаду, но проиграл жизнь. Трагедия легендарного штангиста
Советский штангист Александр Курынов в конце 1950-х — начале 1960-х был едва ли не самым талантливым тяжелоатлетом в мире. Но полученное в подростковом возрасте заболевание погубило спортсмена в молодом возрасте.
Весь спортивный мир приготовился чествовать американца штангиста Томми Коно на Олимпиаде-1960 в Риме в весовой категории до 75 кг. «Железный гаваец» до поездки в Италию, дважды выигрывал Олимпийские игры и по всем прогнозам должен был одержать победу в третий раз.
Штангист из США в то время был, как сказали бы сегодня, иконой стиля. Спортсменом, которому все подражали. Он установил 24 мировых рекорда в четырёх весовых категориях, становился чемпионом конкурса красоты «Мистер Юниверсал». Американец был уверен в своей победе, но трёхкратным чемпионом стать ему быть было не суждено.
Остановил восхождение Коно 26-летний силач из Казани Александр Курынов. И обыграл он титулованного соперника в одну калитку. Студент Казанского авиационного института сотворил настоящую сенсацию, набрав на 10 кг больше в сумме троеборья, чем Томми Коно, установив при этом мировые рекорды в толчке — 170,5 кг и в сумме троеборья — 437,5 кг. За этот успех он был удостоен почётного звания «Заслуженный мастер спорта СССР».
Это самый грозный штангист, с которым мне доводилось встречаться. Он достоин победы! – сказал поверженный соперник о Курынове.
Курынов появился на свет в середине 30-х гг. В спорт Александр пришёл поздно. Уже будучи учащимся ВУЗа, но серьёзно увлёкся тяжёлой атлетикой и под руководством тренера Владимира Павлова в 1956 году выполнил норматив мастера спорта СССР. До победы в Риме, штангист выиграл в 1959 году «Кубок Дружбы». Далее, последовал главный успех в его жизни.
Александр успешно выступал и после Олимпийских игр. С 1961 по 1963 годы он выиграл все чемпионаты мира и Европы. Курынов усиленно готовился к соревнованиям в Японии (ОИ в Токио-1964), мечтал стать двукратным олимпийским чемпионом. На прикидке перед Олимпиадой Александр установил два мировых рекорда. Но на Игры его не взяли. Вместо Курынова в Токио поехал Виктор Куренцов. Олимпиаду Куренцов проиграл чехословацкому спортсмену Хансу Здражиле, который заявил, что у Курынова он никогда бы не выиграл.
Непопадание в сборную сильно надломило казанца. Он уже не показывал выдающихся результатов и сосредоточился на тренерской работе. Вскоре стал старшим тренером сборной ТАССР. Именно в эти годы тяжелая атлетика стала самым популярным видом спорта в республике.
За всеми этими успехами, великий советский штангист упускал свои проблемы со здоровьем. Меж тем, почти всю карьеру спортсмена преследовала сильнейшая гипертония. Врачи пеняли на подъём тяжестей и никаких иных причин в периодическом ухудшении состояния здоровья Курынова они не видели. Проще всего было списать все трудности на тяжёлую атлетику.
Известный специалист по физиологии спорта Иван Байченко, выступая перед выпускниками Волгоградского ГИФК в 1965 году говорил, что в большом спорте постоянно повышенное артериальное давление может свидетельствовать не о патологии, а об индивидуальной особенности функционального состояния организма. В качестве доказательства Байченко приводил в пример Александра Курынова, который при давлении 170 мм ртутного столба в состоянии покоя устанавливал мировые рекорды и завоёвывал звания чемпиона Европы, мира и Олимпийских игр.
Увы, гипертония Курынова была на самом деле вовсе не функциональной особенностью его организма, а результатом двустороннего воспаления почек, которое Александр получил в возрасте шестнадцати лет, когда в весеннее половодье провалился под лёд. Александр тогда отогрелся на русской печке, и всё забылось.
Легендарный олимпийский чемпион Рима Юрий Власов в своей книге «Справедливость силы» писал:
«Скачки кровяного давления сказывались на его способности вести тренировки, а он их вёл. И сколько я его помню, это улыбки, смех, шутки... Так именно в силовом спорте Курынов был велик. В жестком схождении силы, пробах силы ему было мало равных, совсем мало...»
В итоге Курынов не дожил даже до сорока лет. В последние годы спортсмен часто болел, страдал от повышенного давления. 4 декабря 1973 года он скончался. В 39 лет. Когда гроб с телом великого спортсмена несли на руках на Арское кладбище в Казани похоронную процессию встретил министр внутренних дел ТАССР, генерал Салих Япеев и отдал честь.