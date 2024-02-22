Выиграл Олимпиаду, но проиграл жизнь. Трагедия легендарного штангиста

Советский штангист Александр Курынов в конце 1950-х — начале 1960-х был едва ли не самым талантливым тяжелоатлетом в мире. Но полученное в подростковом возрасте заболевание погубило спортсмена в молодом возрасте.

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Весь спортивный мир приготовился чествовать американца штангиста Томми Коно на Олимпиаде-1960 в Риме в весовой категории до 75 кг. «Железный гаваец» до поездки в Италию, дважды выигрывал Олимпийские игры и по всем прогнозам должен был одержать победу в третий раз.

Штангист из США в то время был, как сказали бы сегодня, иконой стиля. Спортсменом, которому все подражали. Он установил 24 мировых рекорда в четырёх весовых категориях, становился чемпионом конкурса красоты «Мистер Юниверсал». Американец был уверен в своей победе, но трёхкратным чемпионом стать ему быть было не суждено.

Соцсети

Остановил восхождение Коно 26-летний силач из Казани Александр Курынов. И обыграл он титулованного соперника в одну калитку. Студент Казанского авиационного института сотворил настоящую сенсацию, набрав на 10 кг больше в сумме троеборья, чем Томми Коно, установив при этом мировые рекорды в толчке — 170,5 кг и в сумме троеборья — 437,5 кг. За этот успех он был удостоен почётного звания «Заслуженный мастер спорта СССР».

Это самый грозный штангист, с которым мне доводилось встречаться. Он достоин победы! – сказал поверженный соперник о Курынове.

Курынов появился на свет в середине 30-х гг. В спорт Александр пришёл поздно. Уже будучи учащимся ВУЗа, но серьёзно увлёкся тяжёлой атлетикой и под руководством тренера Владимира Павлова в 1956 году выполнил норматив мастера спорта СССР. До победы в Риме, штангист выиграл в 1959 году «Кубок Дружбы». Далее, последовал главный успех в его жизни.

Александр успешно выступал и после Олимпийских игр. С 1961 по 1963 годы он выиграл все чемпионаты мира и Европы. Курынов усиленно готовился к соревнованиям в Японии (ОИ в Токио-1964), мечтал стать двукратным олимпийским чемпионом. На прикидке перед Олимпиадой Александр установил два мировых рекорда. Но на Игры его не взяли. Вместо Курынова в Токио поехал Виктор Куренцов. Олимпиаду Куренцов проиграл чехословацкому спортсмену Хансу Здражиле, который заявил, что у Курынова он никогда бы не выиграл.

Непопадание в сборную сильно надломило казанца. Он уже не показывал выдающихся результатов и сосредоточился на тренерской работе. Вскоре стал старшим тренером сборной ТАССР. Именно в эти годы тяжелая атлетика стала самым популярным видом спорта в республике.

За всеми этими успехами, великий советский штангист упускал свои проблемы со здоровьем. Меж тем, почти всю карьеру спортсмена преследовала сильнейшая гипертония. Врачи пеняли на подъём тяжестей и никаких иных причин в периодическом ухудшении состояния здоровья Курынова они не видели. Проще всего было списать все трудности на тяжёлую атлетику.

РИА Новости

Известный специалист по физиологии спорта Иван Байченко, выступая перед выпускниками Волгоградского ГИФК в 1965 году говорил, что в большом спорте постоянно повышенное артериальное давление может свидетельствовать не о патологии, а об индивидуальной особенности функционального состояния организма. В качестве доказательства Байченко приводил в пример Александра Курынова, который при давлении 170 мм ртутного столба в состоянии покоя устанавливал мировые рекорды и завоёвывал звания чемпиона Европы, мира и Олимпийских игр.

Увы, гипертония Курынова была на самом деле вовсе не функциональной особенностью его организма, а результатом двустороннего воспаления почек, которое Александр получил в возрасте шестнадцати лет, когда в весеннее половодье провалился под лёд. Александр тогда отогрелся на русской печке, и всё забылось.

Легендарный олимпийский чемпион Рима Юрий Власов в своей книге «Справедливость силы» писал:

«Скачки кровяного давления сказывались на его способности вести тренировки, а он их вёл. И сколько я его помню, это улыбки, смех, шутки... Так именно в силовом спорте Курынов был велик. В жестком схождении силы, пробах силы ему было мало равных, совсем мало...»