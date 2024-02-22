«Дедушка Ленин»: почему вождь революции был бездетным

После смерти Ленина в СССР был создан самый настоящий культ дружбы вождя мировой революции с детьми. По решению высших партийных чиновников 54-летний мертвый революционер в мгновение ока превратился в общесоюзного «дедушку».

Эта мифологема глубоко укоренилась в представлении советских граждан, стала предметом многочисленных шуток и анекдотов. Вот только у самого дедушки Ленина не было не только кровных внуков, но даже и детей. Хотя близкие соратники вождя мирового пролетариата утверждают, что он на самом деле очень хотел их иметь.

Злата Лилина, жена революционного товарища Ленина Григория Зиновьева, часто вспоминала, что, бывая у них в гостях, Ильич всегда уделял много внимания их сыну. Ему нравилось возиться с ребенком, сажать его себе на плечи, принимать участие в ребячьих забавах.

Образ жизни

Сам образ жизни семьи революционеров не очень сильно располагал к тому, чтобы обзавестись детьми. Слишком часто приходилось рисковать, балансировать на грани ареста или ссылки. Можно сказать, что в семье их всегда было трое: Ленин, Крупская и невидимая тень грядущей Великой Октябрьской революции.

Эти люди жили своей революционной борьбой. А появившийся в семье ребенок мог бы стать серьезной преградой на пути к торжеству пролетариата. Но, возможно, настоящая причина крылась в том, что у супругов не было чисто физиологической возможности завести детей.

Болезнь Крупской

Скорее всего, детей в семье не было из-за состояния здоровья Надежды Константиновны Крупской. Здоровью жены Ленина был нанесен сильный удар во время заключения, которое продлилось с осени 1897 года по весну 1898 года. Крупская отбывала наказание в холодной тюремной камере и очень сильно простудилась. Потом болезнь привела к неприятным осложнениям по женской части.

Заболевание так далеко зашло, что мать революционерки даже писала прошения о помиловании дочери в связи с крайне бедственным состоянием ее здоровья. Поездка к мужу в далекий Красноярский край тоже оказалась непростым испытанием для здоровья Крупской. Уже из Шушенского она писала довольно жизнерадостные письма свекрови. Но через всю переписку красной нитью проходит одна важная тема — горечь Надежды Константиновны из-за того, что ей и не удалось познать радости материнства.

Годом позже Крупская прошла медицинский осмотр. Выяснилось, что долгие годы ссылок и лишений сильно ударили по ее молодому организму. А еще у нее была диагностирована Базедова болезнь. Позже она немного поправила здоровье в горном климате Австрии, но это не привело к решающему улучшению ситуации. Матерью стать она так и не смогла.

Болезнь Ленина

Есть версия, что в юности сам Ленин переболел сифилисом и был неспособен зачать ребенка. Об этом свидетельствует личный врач вождя мирового пролетариата Адольф фон Штрюмпель. Немецкий доктор поставил Ленину такой диагноз:

“Эндартериит люеса (сифилитическое воспаление сосудов) с вторичными очагами размягчения, вероятнее всего. Но люес несомненен. Вассерман в крови и спинномозговой жидкости негативный. Спинномозговая жидкость нормальная. Лечение, если вообще возможно, должно быть специфическим”.