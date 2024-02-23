Кто такой сигма самец у мужчин и чем он отличается от альфа самца

Разбираемся с психологом в новом психотипе людей и даём им полную характеристику.

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В сигма-самцах можно узнать героев боевиков и психологических драм. Например, Джона Уика или Тайлера Дёрдена из «Бойцовского клуба». Они яркие, загадочные, проявляют силу, но при этом не стремятся к лидерству в привычном понимании.

Именно так пользователи социальных сетей охарактеризовали модный в последние несколько лет типаж мужчин. Сигмы — очень кинематографический образ, но люди со схожими качествами встречаются и в реальной жизни. Чем же этот типаж так привлекает? Разбираемся вместе с психологом.

Кто такой сигма-самец?

«Стоит сразу же оговориться, что данное определение не является научным. Сигма-самец — термин из сленга интернет-сообщества, ставший популярным благодаря мемам, блогерам и тренерам по личностному росту. Тем не менее он в ходу и его стоит разобрать. Какие же черты приписываются этим мужчинам? Сигмы — самодостаточные, уверенные, независимые. Они являются интеллектуалами и легко адаптируются к ситуации. Их часто противопоставляют альфа-самцам».

Сигма не укладывается в традиционную популярную теорию социальной иерархии альфа-бета-гамма-омега-дельта. Часто её рисуют в виде пирамиды, где на вершине расположены альфа-самцы — лидеры, имеющие власть, уважение и признание общественности. Далее по нисходящей находятся типажи с менее ярко проявленными характеристиками.

Сигме не нашлось в ней места. Теория была подвергнута критике как упрощённая, устаревшая и не соответствующая реальности в 2010 году. Американский блогер Теодор Роберт Бил предоставил другую классификацию типажей, в которую вошли дельты, гаммы, лямбды, сигмы и омеги.

По его концепции, сигмы — это мужчины, которые находятся на одном уровне с альфами, то есть на верхушке классификации, но вне пирамиды социальной иерархии.

Сигмы никому не подчиняются и не зависят от мнения окружающих, живут по своим правилам, не поддаваясь внешнему влиянию. У них отмечается высокий интеллект, развита креативность. Сигмы привлекательны для женщин, но не привязываются к ним. Этакий архетип «одинокого волка», который не нуждается в стае.

Основные черты сигма-самца

Характеристики нового типа личности весьма условны и не имеют чёткой градации. Создаются они, как правило, пользователями соцсетей. Но всё же, проведя анализ, можно выделить несколько явных черт типажа.

1. Самодостаточность

Сигма-самец не нуждается в подтверждении своего статуса, власти, привлекательности и успеха от других. Он не ищет одобрения, похвалы, внимания или зависимости от окружающих. Полагается на свои способности, знания и опыт. Уверен в себе и в своих целях, не боится отличаться от других. Живёт по своим правилам и ценностям, при этом редко нарушает права и свободы других.

2. Адаптивность

Сигма-самец способен приспосабливаться к любым условиям, обстоятельствам, средам и людям. Не боится перемен, легко идёт на риск. Предпочитает учиться на своём опыте и ошибках, может найти выход из любой ситуации, решить проблему, достичь цели.

3. Интеллектуальность

Сигма-самец опирается на высокий интеллект, а не только на силу. Он имеет способности к анализу, абстрактному и критическому мышлению, саморефлексии и самоконтролю. Не боится сложных вопросов, противоречий, парадоксов. Сигмы любят учиться, экспериментировать и открывать новое.

4. Независимость

Сигма-самец уверен в своём статусе и привлекательности, поэтому не ищет одобрения и независим от окружающих. Не поддаётся давлению и легко нивелирует манипуляции. Сигма взаимодействует с другими самцами на основе равенства, уважения и нейтральности. Не доминирует над ними, но и не подчиняется им.

Сигма-самец отличается от альфы тем, что не стремится к выраженному положению лидера и не ищет признания. Он относится к заниманию высоких позиций и иерархии в группе с недоверием, индифферентно. Ему не так важно занимать главное место и иметь общепринятый социальный статус. Не участвует в иерархии, но и не подчиняется ей.

Роль сигма-самца в обществе

Сигма-самец играет в обществе роль альтернативного, инновационного и креативного агента, заряжая людей своим примером, идеями и действиями. Он демонстрирует возможность жить и действовать по-другому, по своему выбору, быть свободным в своих желаниях и путях достижения целей.

Сигма способствует изменению общественного сознания, отношений и общественных структур, внося в социум разнообразие, инновационность, креативность и во многих случаях являясь основой прогресса.

Сигма-самец воспринимается в обществе по-разному, в зависимости от уровня развития, культуры и ценностей общества. Где-то сигма – герой, лидер, реформатор и новатор. В других парадигмах – опасный бунтарь и неконтролируемый диссидент. В третьих кругах – ещё один незаметный, невостребованный человек.

Как и любой типаж личности, стоит рассмотреть его под призмой отрицательных и положительных моментов. Это даст понимание того, как же влияет набор тех или иных характеристик на эмоциональное и психологическое состояние человека.

Плюсы сигма-самца

1. Свобода

Сигма не ограничен никакими рамками и условностями: его действия основаны на личных предпочтениях и опыте. Общественные порицания и критика для него остаются всегда за бортом. Может позволить менять своё мнение при появлении новых вводных, быть собой и не подстраиваться под других.

2. Самодостаточность

Сигма лишён букета терзаний и душевных переживаний, рефлексии и сомнений о правильности поступков. Его решение — это всегда чётко спланированное действие, не подлежащее изменениям. Он живёт по своим правилам и ценностям. Это роскошь, доступная немногим.

Минусы сигма-самца

1. Одиночество

В силу своего характера, стиля поведения и убеждений сигма не имеет близких друзей. Семьёй если и обзаводится, то по расчёту, редко вступает в какие-либо сообщества. Он не нуждается в чьей-либо поддержке, душевном тепле и принадлежности к какой-либо группе.

2. Выскоий уровень стресса

Сигма постоянно в готовности к борьбе, поэтому не может расслабиться, отдохнуть и забыться. Внутренние установки не дают ему возможности быть слабым и просить помощи, поэтому от постоянного давления он может испытывать стресс, раздражение и казаться агрессивным.

Таким образом, характеристики сигма-самца влияют на эмоциональное и психологическое состояние мужчины в разных аспектах. С одной стороны, это удовлетворение, гордость и смысл в своей работе и жизни. С другой — сигма, психологически защищаясь от внешнего мира, лишает себя возможности испытывать эмоции. Становится апатичным и эмоционально отключённым.

Чем интересен этот типаж?

Понятие «сигма-самец» имеет определённую значимость и в социальной психологии, так как отражает некоторые тенденции и изменения в современном обществе. В частности, определение связано с такими явлениями, как индивидуализм, независимость, находчивость и самоактуализация. Эти явления характеризуют современного человека, который стремится к свободе, самовыражению, развитию и смыслу жизни.

То есть сигма-самец может быть рассмотрен как одна из возможных моделей поведения и идентичности, которая отвечает современным потребностям и ценностям. Однако психотип имеет свои ограничения и риски. У сигмы могут страдать социальные навыки взаимодействия, сотрудничества.

Сигмы — это очень привлекательный образ для главного героя фильмов, со своей личной драмой. Его любят зрители. В жизни всё же не стоит зацикливаться на определённом психотипе и стоит поискать в мужчинах и другие характеристики. Реальность всегда гораздо интереснее и шире классификаций.

Примеры сигма-самцов в кино

Фильмы — это благодатная среда, чтобы изобразить во всей красе типаж волка-одиночки, действующего не правилам, добивающегося целей. На них хочется смотреть, герои вызывают бурю чувств и вопросов. Они многогранны, и не всегда до конца понятны мотивы их действий.

Патрик Бэйтман из «Американского психопата»

Успешный и богатый финансист не следует моральным и законным ограничениям, а удовлетворяет свои желания. Не зависит от мнения других, но умеет притворяться и манипулировать ими. Он не стремится к дружбе, любви и семье.

Тайлер Дёрден из «Бойцовского клуба»

Харизматичный герой не подчиняется правилам и авторитетам, а создаёт свои собственные. Не нуждается в материальных благах, статусе или принадлежности к социальной группе, ценит свободу.

Уолтер Уайт из сериала «Во все тяжкие»

Бывший учитель становится наркобароном, чтобы обеспечивать семью. Получив диагноз «рак», не соглашается на пассивную роль, а берёт жизнь в свои руки и не боится рисковать. Не слушает советов, а полагается на себя, на свою интуицию и чувства.

Примеры реальных сигма-самцов

Если не строго придираться к классификации, то, помимо киношных и выдуманных персонажей, типаж сигмы можно выделить и у людей из мира реального. Это, как правило, известный, выдающийся человек, который не просто создал уникальное произведение, но и смог повлиять на умы многих, зажечь, вдохновить. Кто, например, может попасть в данный список?

Джордж Оруэлл — писатель, журналист, литературный критик

Писал о темах, которые были необычными, провокационными для своего времени. Оруэлл был предан своим идеям, и никакие события не могли повлиять на его внутренние ориентиры. Жил по своим принципам, не стремясь к славе и богатству. Для писателя было важнее донести свои взгляды до общественности.

Джимми Хендрикс — гитарист, певец, композитор

Не подражал другим популярным музыкантам, а искал собственное звучание. Не принадлежал одному из действующих течений, а экспериментировал и искал свой стиль. Не полагался на рекомендации продюсеров и лейблов, а сам записывал музыку и выступал с ней.

Квентин Тарантино — кинорежиссёр, сценарист, актёр, продюсер

Снял множество фильмов, которые стали культовыми. В начале работы не укладывался со своими сценариями в стандарты кинематографа, имел конфликты с продюсерами, но выбирал своё направление и создавал оригинальные произведения. Он не боится шокировать, не боится провоцировать зрителя, готов к критике и относится к ней равнодушно.

Эминем — музыкант, композитор, продюсер