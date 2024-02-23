Любовницы Берии: что о них говорила жена наркома НКВД

Жену сталинского шефа безопасности Лаврентия Берии Нину считали первой кремлëвской красавицей. По брюнетке с выразительными глазами вздыхали многие мужчины, но шансов на взаимность у них не было.

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Супруга Берии всю жизнь хранила верность своему избраннику. При этом сам Лаврентий Павлович этим же не отличался.

Выгодное знакомство

Нина и Лаврентий познакомились в Сухуми. 16-летняя девушка приехала из небольшого села просить за арестованного брата. Берия в тот момент находился в поезде и собирался отправиться в Тбилиси. Николай Зенькович в книге «Маршалы и генсеки» пишет, что Лаврентий пригласил Нину в своё купе, где и изнасиловал. После этого девушка ещё на протяжении нескольких дней являлась пленницей Берии, а затем получила предложение стать его законной женой.

Правда, сама Нина Теймуразовна такие пикантные подробности отрицала. По её словам, Берия действительно позвал её замуж, но после трёх месяцев знакомства. А в интервью одной из грузинских газет Нина позже вспоминала — советское правительство собиралось отправить Лаврентия в Бельгию для изучения вопросов переработки нефти. Но существовало дополнительное условие: Берия должен был быть женат. Получается, что косвенно, но Нина всë-таки помогла Лаврентию в продвижении по карьерной лестнице.

Море любовниц

Покорять бельгийские просторы молодожёнам так и не пришлось. Сначала семья жила в Грузии, потом супруги переехали в Москву, где Нина устроилась работать научным сотрудником в Тимирязевскую Академию. Берия же стал приближённым Иосифа Сталина.

Собственно, чёрная полоса в жизни Лаврентия и Нины началась после смерти вождя народа. Берию обвинили в том числе и в половой распущенности. Мол, он имел множество любовниц, и далеко не каждая вступала с ним в сексуальный контакт добровольно. Нина всё подобные обвинения отрицала. Она утверждала — её супруг очень много времени проводил на работе, а поэтому на романы на стороне у него просто не было времени.