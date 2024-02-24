ДНК-исследования Рюриковичей: что выяснили ученые о предках правителя Руси

Вопросы кровного родства всегда очень сложны и причудливы. Родовая память, будь она даже прописана в литературных источниках, все равно регулярно дает сбои. Особенно на больших временных промежутках, когда уже становится абсолютно непонятно, кто чей сын и кто на ком женился.

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Династическое древо Рюриковичей, уходящее корнями в глубину веков, не погибло по сей день. Но сейчас уже трудно понять, как ветви родства этой очень древней и очень большой семьи переплетаются между собой.

Вопрос первенства в роду Рюриковичей

В настоящее время признано, что все существующие потомки Рюриковичей происходят от Ярослава Мудрого, третьего сына Владимира Святославича и Рогнеды Рогволодовны, княжны Полоцкой. Линии, идущие от других потомков Владимира, давно прекратили свое существование. Все сыновья Ярослава, кроме двух — Всеволода, князя Киевского, и Святослава, князя Черниговского — не оставили потомства.

После появления потомков у Всеволода и Святослава, династия Рюриковичей распалась на два конкурирующих рода, Мономашичей и Ольговичей, которые постоянно боролись за Киевский престол. Со временем возникли различные трактовки родословной каждого рода, что только усилило противостояние.

Ольговичи считали своим прародителем Вещего Олега, отца князя Игоря, что подтверждалось косвенным указанием в письменных источниках. Мономашичи же традиционно видели истоки своего рода в Рюрике.

Мономашичи объясняли свое превосходство над Ольговичами тем, что Рюрик был старше Олега, как минимум на одно поколение.

Результаты ДНК-исследований

Генетические исследования показали, что люди, претендующие на право называться потомками Ярослава Мудрого, имеют гаплогруппы, принадлежащие двум разным генотипам. Предполагается, что общий предок одной из групп жил в IX веке и был носителем Y-хромосомной гаплогруппы R1а1, которая относится к большинству представителей ветви Ольговичей. Генетики отмечают, что представители этой гаплогруппы были сконцентрированы на землях Западной Украины и Польши задолго до появления великокняжеской династии. Вероятность того, что общий предок был славянином, согласно мнению ученых, многократно превышает вероятность его возможного балтийского, скандинавского или же угро-финского происхождения. Однако, установить личность этого общего предка невозможно.

Вторая гаплогруппа обследованных потомков Рюриковичей – Н1с1 – имеет более обширное представительство, включая тех, кто по документальным источникам являются потомками Владимира Мономаха – Шаховских, Кропоткиных, Лобаново-Ростовских, Гагариных, а также меньшую часть Ольговичей. Гаплогруппа Н1с1 преобладает у балтов и финно-угров.

Историки не без осторожности связывают появление нетипичной гаплогруппы с изменой жены Ярослава. Слухи о том, что настоящим отцом Всеволода, отца Владимира Мономаха, был норвежский конунг Олаф Святой были настолько расхожи в свое время, что даже попали в скандинавские саги.

Впрочем, Лев Клейн, классик отечественной истории и археологии, обращает внимание на трудности, связанные с ранней генеалогией Рюриковичей. Он отмечает, что большинство информации о них основано на древнерусских летописях и имеет скорее легендарный, чем фактологический характер.

Безоговорочно же доверять летописным сводам не следует. В сущности, книжная история Руси начинается даже не с призвания варягов, а с Великого Потопа. Или, например, есть ранняя легенда о том, что в глубокой древности апостол Андрей путешествовал от черноморского побережья до места, где впоследствии появился Великий Новгород.