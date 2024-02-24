Прожить больше века: в чем секрет долгой жизни

Австралийская балерина Эйлин Крамер на днях отметила... 109-летие. Она признается, что секрет ее долголетия — в постоянном движении и творчестве. «Вечерняя Москва» узнала, как сохранить здоровье на долгие годы.

Интересно, что до 24 лет Эйлин даже не думала о танцах, а работала билетером в кинотеатре, позировала художникам, увлекалась музыкой. Но однажды она побывала на выступлении труппы хореографа Гертруды Боденвайзер и решила попытать удачу — вступить в ряды танцоров. Девушку сразу же приняли, а спустя 13 лет Эйлин уже выступала сольно по всему миру. И в 99 лет балерина исполняла сложнейшие партии в театрах.

Сейчас она вынуждена передвигаться на инвалидной коляске из-за слепоты, но продолжает танцевать — кистями рук. А еще долгожительница отмечает, что она живет без вредных привычек, правильно питается и почти всю жизнь увлекалась рисованием.

История австралийской долгожительницы впечатляет. Но и москвичи сейчас все чаще проявляют интерес к здоровому образу жизни. В особенности — к восточной медицине, которая как раз направлена на то, чтобы продлить жизнь.

— Принципы правильного питания — ключевые для повышения продолжительности и качества жизни, — говорит «Вечерке» кандидат медицинских наук, специалист по восточной медицине Михаил Кутушов. — Они строятся на сбалансированности и умеренности.

То есть любая пища должна содержать все необходимые макронутриенты (белки, жиры и углеводы), не допускается исключения ни одного из них. Растительные продукты предпочтительно есть в сыром виде (необработанные, без добавления сахара и соли): так можно получить максимум пользы. Мясо и рыбу обрабатывают термически, но оставляя при этом натуральный вкус.

Предпочтение следует отдавать пище, характерной именно для вашего региона. Наиболее эффективно человек усваивает именно ту пищу, к которой привык с детства, поскольку для этого у него есть все необходимые ферменты. Обязательно нужно есть медленно.

— Тщательно пережевывать, не набивать желудок. Восточные мудрецы говорят: «Если ты не доел — ты наелся. Если наелся — ты переел. Если переел — ты отравился». Еда должна насыщать энергией, но делать из нее развлечение, способ поощрения — вредно для здоровья. Восточная медицина учит: связующее начало в организме — невидимая энергия Ци. Если ее поток ослабевает, мы чувствуем себя плохо, это сигнал подумать: что в нашем образе жизни и мыслей идет не так? Поэтому принципиально важно сохранять также и душевное равновесие, — считает Михаил Кутушов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Ковальков, доктор медицинских наук:

— Я бы советовал принять на вооружение общие принципы восточной медицины: предотвращать заболевания легче, чем бороться с их последствиями. Для этого нужно следить за питанием и поменьше волноваться. Однако при ухудшении самочувствия обращаться все-таки лучше к «классическому» терапевту в поликлинике и не заниматься экспериментами.

В полном расцвете сил

116-летняя Мария Браньяс Морера живет в Испании и считает, что секрет ее долголетия — в позитивном взгляде на вещи.

«Я просто живу без забот, жалости и токсичных людей».