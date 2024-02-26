Как после катастрофы наказали директора Чернобыльской АЭС

В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошёл взрыв и начался пожар. Вскоре весь мир узнал о страшной аварии, последствия которой ощутили на себе тысячи семей. Среди них, по понятным причинам, оказался сам директор атомной электростанции Виктор Брюханов.

До…

Руководящий пост Виктор Петрович занял в 1970 году. Но на должности директора он оказался не благодаря знакомствам, а планомерному движению по карьерной лестнице. В 1959 году Брюханов окончил энергетический факультет Ташкентского политеха и был направлен на Ангренскую ТЭС. Там он трудился дежурным деаэраторной установки, машинистом питательных насосов, старшим машинистом турбинного цеха, а затем дослужился и до начальника турбинного цеха.

В 1968 году его направили на работу на Славянскую ГРЭС. Спустя ещё год Брюханова назначили директором АЭС, которую только должны были построить недалеко от города Чернобыль. Тот факт, что ранее Виктор Петрович никогда не сталкивался с атомной энергетикой, мало кого волновал. Никаких сомнений в том, что перспективный руководитель, коммунист, справится, не было. Собственно, в первые годы с «мирным атомом» Брюханов и не пересекался. Ему требовалось заниматься лишь вопросами строительства самой станции и параллельно города Припять, где должны были жить сотрудники будущего объекта и члены их семей. В итоге город действительно оказался уютным и перспективным, а вот станция сломала множество человеческих жизней.

... и после

После аварии Брюханова тут же сняли с должности директора, оставив заместителем начальника производственно-технического отдела. Он активно занимался ликвидацией последствий аварии, заработав, как и прочие ликвидаторы, радиационное облучение. Суд же над Виктором Петровичем начался 7 июля 1987 года. Брюханова обвинили в нарушении требований правил техники безопасности, злоупотреблении служебным положением и безответственности при исполнении своих трудовых обязанностей. По решению суда, он должен был провести 10 лет в колонии общего режима, расположенной в Луганской области.