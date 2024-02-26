«Ва-Банк» или жизнь: как медвежатник работал на спецслужбы и стал прототипом обаятельного киногероя

Криминальная комедия «Ва-Банк» польского режиссера Юлиуша Махульского вышла на экраны в 1981 году, ее сразу горячо полюбили в СССР. Публика на фильм шла валом. И очень скоро картина стала считаться культовой. Тонкий юмор, блестяще выстроенная интрига, эффектный ретро-антураж буржуазной Польши 30-х годов – все сошлось в этом фильме и завоевало любовь отечественных зрителей. Поэтому не удивительно, что через три года, когда вышло продолжение, то второй фильм был так же горячо принят.

© Кадр из фильма "Ва-банк", 1981

В центре сюжета история медвежатника по имени Квинто – мастера по взлому сейфов. Отсидев в тюрьме, он намерен больше никогда не возвращаться к своему ремеслу. Тем более что и возраст уже солидный – пора бы и остепениться. Однако тут ему предоставляется шанс отомстить своему давнему обидчику, который стал за это время преуспевающим банкиром. И виртуоз-грабитель решает во что бы то ни стало ограбить банк своего «закадычного недруга», да еще и свалить на него вину за это.

Как Станислав Цихоцкий стал обаятельным гангстером Квинто

Интересно, что прототипом главного героя стал реальный исторический персонаж – мастер по взлому сейфов Станислав Цихоцкий, живший в начале XX века. Своему ремеслу он учился еще в дореволюционной Одессе. И уже тогда молодой Цихоцкий был чрезвычайно одарен: он изобретательно опустошал банковские сейфы с весьма серьезной защитой. Причем полиция никак не могла вычислить и поймать его. Он мог стать королем одесского криминального мира, однако его влекла Европа, и восходящая криминальная звезда отправился на поиски приключений и более солидных кушей. Профессионал был очень молод: в этот момент ему не было еще и 20 лет.

Историю одесского медвежатника, лихо орудовавшего в 20-е годы в Польше, режиссер позаимствовал в полицейских хрониках того времени. Причем Юлиуш Махульский еще учился на режиссерском факультете Лодзинской киношколы. История с ограблением банка, стрельбой, большими деньгами и громким расследованием очень его захватила. И Махульский взялся за написание сценария о гангстере Квинто, позаимствовав у исторического персонажа Станислава Цихоцкого его историю и самые громкие ограбления.

Для своего киногероя он придумал яркую деталь, которой не было у прототипа: в кино медвежатник Квинто самозабвенно играет на трубе. Так режиссер смог подчеркнуть, что его герой не банальный преступник, а всесторонне одаренный, талантливый человек, которому оказалось тесно в рамках обыденной жизни. Поэтому мир риска и больших барышей так манил его.

Талант взломщика, работа на спецслужбы и таинственное исчезновение

Реальный Станислав Цихоцкий был неплохо образованным, представительным и элегантным мужчиной. Он знал несколько иностранных языков, а своим обаянием и мягкими обходительными манерами привлекал к себе представителей высшего света. На истории жизни знаменитого медвежатника можно было выстроить и не один сценарий. Он участвовал в групповых ограблениях в Германии, а позже «гастролировал» в Литве, Чехословакии и Польше. В каждой из стран Цихоцкий ловко вскрывал сейфы.

В 1920-х годах этот виртуоз предпочитал обчищать ювелирные магазины. Но банки его тоже привлекали. От ловких рук Станислава пострадали сразу несколько финансовых учреждений. Сходство «почерка» грабителя в каждом случае не могло остаться незамеченным полицией. Лучшие детективы искали его по всей Европе. Станислав Цихоцкий даже был несколько раз задержан полицией, но каждый раз у нее не оказывалось достаточно веских доказательств, позволяющих упрятать этого элегантного мужчину за решетку.

В какой-то момент медвежатник даже пожелал отказаться от преступных дел. Точнее, стал консультировать других представителей своей «профессии». В этот момент он стал владельцем собственного кабаре, вращался в кругах художников и поэтов. И в целом вел богемный образ жизни.

Впрочем, вскоре его деятельная натура стала требовать новой порции адреналина, и он вернулся к привычному для себя виду заработка. В 1926 году этот мастер виртуозно ограбил крупный банк в Варшаве. Цихоцкий тут же попал под подозрение, но доказательств как всегда не было, поэтому он был просто взят под наблюдение.

Благодаря этому польские детективы все же взяли его с поличным и предложили выбор: либо он оказывается в тюрьме на долгие годы, либо вскрывает сейфы по заданию спецслужб того времени. Станислав Цихоцкий вынужден был согласиться и некоторое время даже работал на польскую разведку.

Но и свой преступный бизнес он также не оставил, ведь пресная жизнь внештатного сотрудника спецслужб его никак не могла устроить. И в 1930-м медвежатник был задержан в составе большой банды, готовившей очередной налет. Цихоцкий получил свой срок и вышел на волю только в 1939 году.