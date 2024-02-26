Жена вождя и "мама" советского образования: свет и тени биографии Надежды Крупской

Крупскую сейчас воспринимают исключительно как супругу создателя советского государства Владимира Ленина. А между тем, это именно она создавала комсомол, пионерию и, самое главное, — советскую систему образования. Ее политический авторитет был не меньшим, чем когда-то у Троцкого, а в деле пропаганды коммунизма не было равных. 26 февраля исполняется 155 лет со дня рождения Надежды Константиновны Крупской.

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Она родилась в 1869 году в Санкт-Петербурге и была на год старше своего будущего мужа. Единственная дочь в семье потомственного офицера и дворянина поручика Константина Крупского и Елизаветы Тистровой. Но при этом семья была весьма бедной.

Однако это не помешало родителям дать дочери блестящее образование в частной школе княгини А. Оболенской. Даже когда от туберкулеза в 1883 году умер отец, то матушка смогла найти средства на учебу работая гувернанткой. Впрочем, юная Надя тоже всячески поддерживала мать и уже давала частные уроки недорослям и в воскресной школе.

Так что педагогическая деятельность началась очень рано и станет основной гражданской профессией. Хотя обучение в школе потом называла скучным и нудным. Но и саму Надю одноклассники характеризовали примерно также. Поэтому не удивительно, что вскоре она с головой погружается в политику, бросив Бестужевские курсы, куда поступила.

Способствовало этому и обстановка в семье. Отец хоть и был офицером, но выказывал сочувствие революционерам – народовольцам. Был членом Комитета русских офицеров, даже поддержал польское восстание 1863 года. Но, похоже, лишь на словах, поскольку никаких репрессий в отношении него не было. Среди друзей матушки были члены коммунистического интернационала.

Надежда Крупская в молодости

Юной Наде Крупской понравился марксизм. Она начинает активно посещать кружок и одновременно преподавать рабочим в воскресной школе. Вот там, в кружке, и знакомится с молодым марксистом-юристом Владимиром Ульяновым.

В 1894 году они встретились на квартире, где собиралась революционная молодежь. И совершенно не понравились друг другу. 24-летнему Ульянову гораздо больше приглянулась ее миловидная подружка Апполинария Якубова. Сам он тоже красотой не блистал, потому и Надежда не особо рассматривала как объект флирта. Но нравились ум и умение убеждать в своей правоте.

В 1896 году власти начали активно преследовать марксистов, а многие из них оказались в ссылке. Вначале попадает в сибирское село Шушенское Ульянов. А вскоре отправляют в Уфу и Надежду Крупскую. Вот только тут между ними завязывается активная переписка.

И выясняется, что они буквально с полуслова понимают друг друга. Заканчивается все тем, что в одном из писем Владимир признается Надежде в любви и предлагает ей руку и сердце. Та отвечает согласием.

Ульянов и мать Надежды начинают писать обращения к властям с просьбой перевести Крупскую из Уфы в Шушенское. Те идут навстречу и Надежда Константиновна, как декабристка, отправляется за любимым в Сибирь. Чтобы сыграть свадьбу мама продает единственный клочок земли, на котором была и могила мужа и отца дочери.

И здесь для многих будет неожиданность – молодые атеисты обвенчались. Произошло это 10 июля 1898 года в церкви Св. Петра и Павла. На невесте было простое ситцевое платье, а жених одет в поношенный костюм, обручальные кольца – медные.

Владимир Ленин и Надежда Крупская, 1922 год

Надежда берет фамилию мужа и с того момента во всех дореволюционных документах она значится как Надежда Константиновна Ульянова. Хотя в личной переписке продолжала подписываться как Крупская. А сразу после революции 1917 года официально вернет себе девичью фамилию.

А дальше были годы эмиграции и партийной работы. Фактически она становится секретарем Ленина, да и всей партии в целом. Одних только зашифрованных писем ею было составлено более 30 тысяч. Редактировала статьи для партийной прессы.

Но занималась не только бумажной работой. Как профессиональный педагог ей были интересны различные системы обучения в Европе. Постепенно у нее возник образ организации образования на основе передовых методик, но с марксистско-ленинским уклоном. Основной постулат – коллективизм должен стоять выше индивидуализма.

Революция и последовавшая за ней Гражданская война дали огромное поле для реализации идей. Причем ничего ломать не пришлось – все старые государственные институты оказались сметены вихрем событий. Система образования тоже лежала в руинах. Крупская с 1917 года начинает работу в Государственной комиссии по просвещению, а с 1929 года становится заместителем наркома просвещения РСФСР (не СССР!).

Из-за наследственной Базедовой болезни у нее с Лениным не было детей. И она всю нерастраченную любовь и потребность заботиться реализовывала в педагогике и защите материнства. Занялась ликвидацией беспризорности. Вначале неудачно, потом вместе с Дзержинским вроде что-то стало получаться.

Идея создать пионерскую организацию тоже принадлежит Крупской, хотя и не ей одной. Она досконально изучила в эмиграции скаутское движение и пришла к выводу, что его надо внедрять и в России. В своей статье «РКСМ и бойскаутизм» писала, что детская организация должна быть скаутской по форме и коммунистической по содержанию.

Памятник Надежде Крупской на Сретенском бульваре в Москве

Вместе с братом мужа Дмитрием Ульяновым, который занимал должность наркома (министра) здравоохранения, они буквально силком внедряли пустышки для новорожденных. Эта, казалось бы, ерунда резко снизила младенческую смертность и считается, что спасло жизни миллионов малышей. До этого им тряпочки совали, которые нельзя назвать стерильными.

Но были в ее деятельности и неоднозначные моменты. Так она раскритиковала педагогическую систему величайшего Антона Макаренко и того отстранили от руководства колонией им. Горького. Сказки Корнея Чуковского считала ненужными, глупыми и тот даже публично от них отрекся. Именно Крупская стала создателем советской цензуры, которая просуществовала вплоть до распада СССР.