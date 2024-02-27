Крупская: что скрывают засекреченные документы о смерти жены вождя

85 лет назад от перитонита скончалась вдова Владимира Ленина, старейший член коммунистической партии и замнаркома просвещения РСФСР Надежда Крупская. Подробнее о ее жизненном пути, знакомстве с Лениным, о том, болела ли она сифилисом, как и ее супруг, и почему она могла покончить жизнь самоубийством — в материале «Газеты.Ru».

Боевая подруга, педагог, товарищ

Надежду Крупскую можно назвать наследственной революционеркой. Ее отец Константин Крупский был членом Комитета русских офицеров — тайной организации идейных республиканцев и народников, разгромленной после того, как она выступила в защиту Польского восстания 1863 года. После смерти отца за воспитание Надежды взялся Николай Утин — закоренелый марксист из еврейской семьи. Окончив в 1887 году престижную женскую гимназию княгини Оболенской, Крупская стала преподавать в Смоленской вечерне-воскресной школе для рабочих. Это стало важным этапом биографии: во времена советской власти жена Ленина будет иметь образ педагога, защитит на эту тему докторскую диссертацию и издаст десятитомник «Педагогических сочинений».

По словам самой Крупской, в школу она была влюблена и при первой возможности рассказывала всем о ней и учениках. К тому же школа рабочей молодежи была отличной площадкой для пропаганды революционных идей, которыми девушка жила с детства. В эпоху СССР жену Ленина помнили такой, какой она была уже в послереволюционные годы: грузной женщиной, страдающей от Базедовой болезни, с выпученными глазами. В молодости же она была высокой миловидной девушкой, что помогало осуществлять вербовку революционных активистов в школе.

Так, через школу Крупской прошел известный герой революции 1905 года Иван Бабушкин и, по слухам, изначально в коммунизме его больше всего привлекала именно молодая учительница.

С Лениным Крупская познакомилась в 1894 году на заседании марксистского кружка, замаскированного под масленичное застолье. В нем шла дискуссия о том, как идти к революции, и часть присутствующих отстаивала теорию «малых дел»: необходимо не заниматься подрывной работой и организацией восстаний, а путем «малых дел» изменить общество. Например, как высказался один из марксистов, он считал очень важной работу в комитете грамотности: чем грамотнее народ, тем более он восприимчив к идеям революции.

Ленин в ответ на это злобно засмеялся и саркастично произнес: «Ну что ж, кто хочет спасать отечество в комитете грамотности, мы не мешаем». Таких людей Владимир Ильич считал в лучшем случае трусами, в худшем — пособниками режима, и не стеснялся с ними размежевываться. Крупская имела примерно такие же взгляды, и ей захотелось познакомиться с молодым, но начавшим лысеть марксистом поближе. В 1898 году они обвенчались — но это было чистой формальностью, чтобы жена могла поехать вместе с мужем в ссылку, куда его направили за агитацию среди рабочих.

Крупская намного пережила мужа и умерла лишь в 1939 году, через год после окончания Большого террора. Она замечала, что под руководством Сталина СССР очень далеко ушел от революционных идеалов. Кроме того, она знала правду о Сталине, а именно то, что он был мелкой и заурядной фигурой в революционном движении, пока не пришел к власти аппаратным путем. В середине 1920-х годов Крупская попыталась присоединиться к антисталинской оппозиции, но вскоре бросила эту затею. Остаток жизни она провела будучи символической фигурой и «свадебным генералом», женой покойного Вождя.

Был у Крупской сифилис?

Лечащие врачи Ленина в последние год и девять месяцев его жизни вели дневник истории болезни, который с 1924 года хранится в Российском государственном архиве социально-политической истории. В книге врача-исследователя Валерия Новоселова «Смерть Ленина. Медицинский детектив», изданной в 2020 году, проведен научно-клинический и историко-медицинский анализ этого уникального документа.

Из этого дневника понятен диагноз, который потом не фигурировал ни в одном документе о смерти вождя: Ленин умер из-за одной из клинических форм позднего нейросифилиса. Примечательно, что у этого дневника есть и цензурированный вариант, из которого удалены моменты, указывающие на то, что же лечили врачи.

Но, имела ли супруга Ленина Крупская это же заболевание в одной из многочисленных форм, остается неизвестным.

По словам председателя секции геронтологии МОИП при МГУ им. М.В. Ломоносова, автора книги, врача-гериатра и невролога Валерия Новоселова, сифилис тогда был распространенным заболеванием (он занимал третье место после малярии и гриппа среди инфекционных болезней). Например, в Гамбурге им болел каждый четвертый мужчина, каждая десятая женщина. Россия в этом плане ничем не отличалась от Европы. На 1907 год каждый пятый военный в армии Российской империи также болел этой болезнью. Болели и старики, и младенцы.

Из-за иной эпидемической ситуации, особенностей возбудителя сифилиса, механизмы передачи которого даже сегодня, в начале XXI века, не до конца понятны, пути заражения были очень необычными. Сифилис передавался даже через малейшие ссадины. Удивительно, но основной путь передачи болезни среди крестьян был не половым, отмечает Новоселов.

Однако делать однозначные выводы о том, болела ли Крупская, просто невозможно. Новоселов отметил, что он обращался в архив с просьбой выдать ему медицинские документы Крупской, однако ему в этом отказали.

«Крупская умерла 27 февраля 1939 года. Срок секретности документов длится 75 лет, который уже прошел. Однако документы все равно не выдали, судя по всему, из-за того, что это медицинские документы, которые могут быть открыты только по просьбе или с согласия прямых потомков. Но их у Крупской нет. И поскольку документы о ее состоянии здоровья засекречены, мы не можем даже предполагать, болела ли она сифилисом», — объяснил Новоселов.

Как известно, сифилис может приводить к осложнениям, влекущим за собой бесплодие. Крупская не могла иметь детей, но информации о том, мог ли повлиять на это именно сифилис, также нет.

Более того, сегодня неизвестна и точная причина смерти жены вождя. По официальным данным, Крупская умерла от перитонита, который может возникнуть в результате воздействия инфекционных раздражителей. На вопрос, мог ли перитонит привести к такой скорой смерти, Новоселов ответил, что это невозможно. Более вероятно, по его словам, что Крупская приняла мышьяк.

«Здесь мы видим клиническую картину, которую можно отнести к приему мышьяка. Можно предположить, что это был медицинский ассистированный суицид», — считает Новоселов.

Кроме того, Крупская умерла на следующий день после своего 70-летия. На фотографии, сделанной за три года до смерти, мы видим старого, дряхлого человека. Она выглядит гораздо старше своих лет. Как отметил Новоселов, по описаниями тех лет можно высказать предположение, что, вероятно, Крупская страдала депрессией.