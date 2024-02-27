Алексей Балабанов: чего мы до сих пор не знали о режиссере-провокаторе

В чем сила, брат?» – этот вопрос при жизни ему задавали, наверное, миллион раз. А он всегда молчал. Алексей Балабанов приехал в Петербург в 25 лет, чтобы населить его своими персонажами. В день, когда режиссеру могло бы исполниться 65, мы встретились с его друзьями и близкими. По прошествии времени каждый помнит своего Балабанова. Кто-то – молодого и решительного, а кто-то – отчаявшегося и пьяного. Но уверены: он бы не обиделся на такие истории. Ведь сила – в правде.

«Брата» мы снимали не бесплатно, а за 12 тысяч долларов»

Оператор Сергей Астахов – и сам легенда. Это он снимал обоих «Братьев», мастерил оружие для кадра из проволоки и полена, снимал куртку с собственного плеча – когда Бабабанову казалось, что на актере должно быть именно это. Оператор подчеркивает: легенда о том, что «Брат» был снят бесплатно – не более чем легенда. Да, группа перебивалась, как говорит, «подножным кормом», съемки проходили в собственных квартирах, в банях и магазинах договаривались за «спасибо». Балабанов, несмотря на то, что казался угрюмым человеком, прекрасно умел расположить к себе. Но вот «старт» картины обошелся в крупную сумму в валюте.

«Однажды мне позвонил один актер и сказал: «Серега, есть пленка хорошая, осталась со съемок, будешь брать?» – вспоминает оператор. Он сразу связался с группой и продюсером Сергеем Сельяновым. Тот не раздумывал, просто спросил: «Сколько?».

В итоге «Брата» сняли на остатки пленки от фильма «Анна Каренина» с Софи Марсо: его снимали в Петербурге в то же время. Британскому режиссеру за «контрабанду» заплатили 12 тысяч долларов. А «Брат», снятый на кусочки и остатки, в итоге стал даже более прибыльной картиной, чем «Каренина», снятая на полную бобину.

Балабанов – режиссер народный и профессиональную игру не любил. Поэтому почти сразу пристал к Астахову: дескать, побудь дальнобойщиком в «Брате»! Ни один актер на кастингах мастеру не подходил. Настаивал: «Нужна обычная русская рожа». Такой «рожей» и оказался Астахов.

«Меня уговорили, измором прямо-таки взяли. Я долго сопротивлялся! Но потом, когда уже, как говорится, выхода не было, говорю: ну ладно, но давайте повесим фотографию мою с Дуней в кабине. Это моя младшая дочь. Обычно дальнобойщики ведь в кабине живут целую жизнь, поэтому я тоже решил – хочу обустроиться! – вспоминает Астахов. – Но чувствовал себя в кадре очень скованно, стеснялся, переживал. Но Леша сказал, что все хорошо. Ну и ладно, значит, правда хорошо!»

Сергей Астахов о Балабанове говорит увлеченно и искренне. За те 10 лет, что его нет, дал, наверное, сотни интервью. Говорит, что нет, не надоедает. И говорить может еще годами, потому что «хорошо, что спрашивают».

«Еще раз подтверждается примитивная пословица: все-таки люди живут, пока их помнят. И дело их живет, и фильмы их живут, – размышляет Астахов. – Знаете, вот как Высоцкий. Не было у него званий, наград, не народный и все такое, но помнят, цитируют. Так же и с Балабановым: не государство прилагает усилия, а люди сами помнят. И значит, мы все живём, пока помним».

«Он никогда не спрашивал про зарплату»

Ближайший друг и продюсер Сергей Сельянов живет в Москве и продолжает начатое с Балабановым дело: руководит кинохолдингом. Каждый год 25-го февраля организует памятные мероприятия. Отвечает тихо и медленно, словно обдумывая каждое слово, чтобы ничем не повредить памяти Друга.

«Для нас главное, что фильмы живут, прорастают во многих душах. Вот, например, в прошлом году на большие экраны были опять выпущены фильмы «Брат» и «Брат-2». Они собрали колоссальную аудиторию! Мне казалось: как так!? Все их вроде видели-перевидели, смотрели-пересмотрели, и чтобы идти в кинотеатр, за деньги… – удивляется продюсер. – Меня журналисты спросили: «А кто эти зрители?» Я говорю, ну, наверное, это те, кто уже видели фильмы и отдают дань памяти режиссеру. А через какое-то время появились результаты исследования. Оказалось, что 70% зрителей – это те, кто не видел никогда ни первого, ни второго фильма!! То есть это совсем новые люди! И то, что сборы были такими большими, это еще одно такое, в общем, приятное и важное для нас свидетельство того, что еще далеко-далеко не исчерпан потенциал этих картин».

Для Сергея Сельянова Балабанов так и остался в чём-то неразгаданным. Хоть и был ближе всех. «То, что он любил кино – это факт. И точно не ради денег, не ради славы. Деньги он вообще не любил, считал, что деньги это, в общем, не то, чтобы зло, но что-то нехорошее, то, что портит мир, отношения между людьми, – вспоминает Сельянов. – Никогда у нас с ним не было никаких разговоров о деньгах, хотя я вот продюсер, он – режиссер, но он никогда не спрашивал про зарплату».

Сельянов отмечает: до сих пор его удивляет противоречивость этого человека. На работе – сгусток энергии, вне съемок – не подпускал к себе журналистов. «Он общался с ними, только если я попрошу: мол, Лёш, надо дать интервью. Тогда он шёл. Но все равно мог не особо-то и говорить. Ему было хорошо с самим собой, с семьей, с каким-то кругом самых близких людей, – вспоминает продюсер. – Но в то же время он был очень открыт. Если просто на улице человек подойдет и вдруг он ему понравился, – то всё! Он звал всех домой, в том числе даже бомжей с Васильевского острова, которые как-то трогали его своей незащищенностью, и готов был рассказать о себе все что угодно! И фильмы им свои показывал, вместе обсуждали».

«Осталась оболочка, Балабанова уже не было»

Живой, высокий и громкий – конечно, он же музыкант, всё-таки. Гитарист свердловских рок-групп «Урфин Джюс», «Настя» и «Наутилус Помпилиус». Игорь Белкин родом с Урала, вместе с Балабановым переехали в Петербург. Это он в первой картине Балабанова, «Настя и Егор», смеётся вместе с Бутусовым и подтрунивает над молодым режиссёром.

«Что мы могли там делать, молодые, активные? Конечно, мы на всё соглашались! Просто заваливались в Свердловске в какой-то дом – и нас пускали! Лёшка знал, что если поставить нам на стол что-то, то уже через час мы начнем орать и петь. Так и происходило. А он бац – давал команду оператору и снимал. Я ему очень благодарен, ведь молодость больше нигде не увидеть».

Белкин вспоминает: будущий великий режиссер не просто был меломаном, но и сам любил петь. «Вы знаете, почему в конце 80-х каждый концерт, например, нашей группы «Наутилус Помпилиус» начинался с песни «Разлука»? Это с подачи Лехи! – говорит Игорь. – Он очень любил музыку, но слуха у него не было, и пел он чудовищно. Он как волк задирал голову кверху – и мимо нот, погано совершено: «Уууууууу!!!!!». Но Слава Бутусов, когда это увидел, сказал «Мама дорогая, какой лютый ужас! Давай с этой песни будем начинать всегда!».

Белкин был рядом с Балабановым всю жизнь. Такие уж уральские связи. И тогда, когда режиссер уже перестал быть тем самым молодым и горячим.

«После смерти Бодрова для Балабанова наступил капец. Он не просто был не веселый, а всё, капец. Он либо смотрит кино у себя в комнате, либо снимает кино и больше ничего. Пару раз мы в гости к нему приезжали, и это выглядело так, – вспоминает Белкин. – Наденька (жена. – Ред.), бедная, на рынок, картошечки пожарит, грибочков. А он садится за стол, рюмку выпивает – и уходит спать. Здрасьте, сходили в гости! И все время ныл, что это должен был быть он, и почему хорошие люди гибнут, но г... всякое – имея в виду себя – продолжает жить. За весь день он только мог выйти в магазин за водкой, и там говорил: «Белкин заплатит». Ну, а я приходил и платил…»

Рок-музыкант уверен: за такие откровения Балабанов его бы не осудил. Наоборот, режиссер любил честность и прямолинейность. Никогда не врал и не приукрашивал – ни в жизни, ни в кадре.

«Я в конце на похоронах сказал: спасибо, что все эти годы ты был моим другом. Спасибо за дружбу! – говорит Белкин. –Таких людей не было никогда рядом со мной. И не будет».

«Показал, зачем вообще фильмы 90х»

В день 65-летия легендарного режиссера, когда прошло больше десяти лет со дня его смерти, кинокритики уже готовы говорить о его выдающейся роли не только в жизни поколения 90-х, но и всей истории кинематографа. «Брат», «Груз-200», «Про уродов и людей»: больше двух десятков картин Балабанова создали, как ни банально это звучит, портрет эпохи. Балабанова ценят именно за то, что ничего не добавлял от себя. Просто «подносил зеркало к зрителю». При жизни он всего получил, пожалуй, поровну – и критики, и восторга. А еще – больше сотни наград.

«Я думаю, что своему поколению он доказал, что можно, несмотря на все трудности, говорить на сложные темы и добиваться при этом реакции от зрителя, – отмечает кинокритик Василий Степанов. – Потому что рубеж девяностых-нулевых показал, что вообще русское кино никому не нужно. Ставился вопрос: а зачем оно нам? Зачем нам показывать вообще отечественные фильмы? Зачем кинопроизводство в стране? И об этом серьезно говорили! Вот Балабанов своим существованием, всей своей работой доказал, что фильмы нужно делать. В конце концов, кто нам расскажет о нас, если не мы сами?».