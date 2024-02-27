Угрожал отрубить Сталину уши: судьба комдива Давида Гутмана
Известно, что во время массовых сталинских чисток в партии царила атмосфера ужаса, но даже в этой ситуации нашелся человек, который попытался открыто противостоять вождю.
Ранние годы
Давид Аронович Гутман, прославившийся под псевдонимом Дмитрий Аркадьевич Шмидт, родился в 1896 году в Прилуках Полтавской губернии. Семья его была не богата, поэтому он с раннего возраста начал работать. Во время Первой мировой войны Шмидта призвали в армию. О своих подвигах на фронте он рассказывал немного, только отметил, что “гнил в бинтах”. Хотя, естественно, это преуменьшение. В то время еврей мог стать полным георгиевским кавалером, каким являлся Дмитрий Шмидт, только проявив невероятную храбрость в бою.
Шмидт восторженно приветствует приход к власти большевиков. После революции он играл важную роль в установлении советской власти в стране. С 1918 по 1920 год Шмидт сражался на фронтах Гражданской войны, начав с должности командира полка и поднявшись до командующего группой войск на Херсонском направлении. Он был отмечен двумя орденами Красного Знамени за свою отвагу в бою. В одном из докладов о нем говорилось: "тов. Шмидт был тяжело контужен, но оставался в строю, продолжая лично командовать бригадой и лично действовать у орудия в бою с бронепоездом противника".
"Смотри, Коба, уши отрублю"
После гражданской войны Дмитрий Шмидт продолжил получать образование и окончил Высшие академические курсы Красной Армии. В 1926 году он был назначен командиром 7-й Самарской кавалерийской дивизии.
По своим политическим убеждения Шмидт был активным троцкистом. И исключение Льва Троцкого из партии в ноябре 1927 года оказало на него негативное воздействие. В декабре Шмидт прибыл в Москву, где встретился с Иосифом Сталиным. Он открыто заявил перед всеми: «Смотри, Коба, уши отрублю!» и пригрозил диктатору воображаемой саблей. Историки полагают, что вождь народов не смог простить комдиву такой наглости.
Дмитрий Шмидт продолжал слыть горячей головой. Например, как-то один из старших офицеров в 1928 году оскорбил супругу Шмидта, но комдив не стал терпеть этого и выстрелил ему в живот, после чего спустил с лестницы. Обидчик Шмидта выжил и, в сущности, неприятную ситуацию удалось замять: Дмитрия Аркадьевича просто временно перевели во Владикавказ. Позже он вернулся на Украину, окончил Военную академию и продолжил успешно продвигаться по служебной лестнице.
Арест и казнь
5 июля 1936 года Шмидт был арестован в Киеве, после чего доставлен в Москву. В процессе допроса 9 июля 1936 года он заявил, что не принадлежит к троцкистским контрреволюционным организациям. Он также написал письмо Клименту Ворошилову, уверяя в своей верности партии и делу Сталина.
Следствие против комдива продолжалось более года. Дмитрий Аркадьевич даже обратился за помощью к Сталину, но его прошение было полностью проигнорировано. Видимо, диктатор так и не смог простить комдиву угрозу про отрезанные уши.
Наконец, Шмидт дрогнул: в своем заявлении, датированном июнем 1937 года, комдив признался, что являлся членом военной организации и готовил контрреволюционный переворот. В тот же день Шмидт заявил на допросе: “Я разоблачен, моя надежда на антисоветский переворот окончательно рухнула и мое дальнейшее запирательство бесполезно”.
Комдив признал все предъявленные ему обвинения, тем более, что другие арестованные дали показания в его отношении. Было ясно, что живым из сталинских застенков он не выберется. Однако на суде Шмидт отказался от своих показаний. Он заявил, что признания были сделаны под пытками.
Несмотря на это 19 июля он был приговорен к смертной казни, которая была исполнена на следующий день.