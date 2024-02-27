Угрожал отрубить Сталину уши: судьба комдива Давида Гутмана

Известно, что во время массовых сталинских чисток в партии царила атмосфера ужаса, но даже в этой ситуации нашелся человек, который попытался открыто противостоять вождю.

Ранние годы

Давид Аронович Гутман, прославившийся под псевдонимом Дмитрий Аркадьевич Шмидт, родился в 1896 году в Прилуках Полтавской губернии. Семья его была не богата, поэтому он с раннего возраста начал работать. Во время Первой мировой войны Шмидта призвали в армию. О своих подвигах на фронте он рассказывал немного, только отметил, что “гнил в бинтах”. Хотя, естественно, это преуменьшение. В то время еврей мог стать полным георгиевским кавалером, каким являлся Дмитрий Шмидт, только проявив невероятную храбрость в бою.

Шмидт восторженно приветствует приход к власти большевиков. После революции он играл важную роль в установлении советской власти в стране. С 1918 по 1920 год Шмидт сражался на фронтах Гражданской войны, начав с должности командира полка и поднявшись до командующего группой войск на Херсонском направлении. Он был отмечен двумя орденами Красного Знамени за свою отвагу в бою. В одном из докладов о нем говорилось: "тов. Шмидт был тяжело контужен, но оставался в строю, продолжая лично командовать бригадой и лично действовать у орудия в бою с бронепоездом противника".

"Смотри, Коба, уши отрублю"

После гражданской войны Дмитрий Шмидт продолжил получать образование и окончил Высшие академические курсы Красной Армии. В 1926 году он был назначен командиром 7-й Самарской кавалерийской дивизии.

По своим политическим убеждения Шмидт был активным троцкистом. И исключение Льва Троцкого из партии в ноябре 1927 года оказало на него негативное воздействие. В декабре Шмидт прибыл в Москву, где встретился с Иосифом Сталиным. Он открыто заявил перед всеми: «Смотри, Коба, уши отрублю!» и пригрозил диктатору воображаемой саблей. Историки полагают, что вождь народов не смог простить комдиву такой наглости.

Дмитрий Шмидт продолжал слыть горячей головой. Например, как-то один из старших офицеров в 1928 году оскорбил супругу Шмидта, но комдив не стал терпеть этого и выстрелил ему в живот, после чего спустил с лестницы. Обидчик Шмидта выжил и, в сущности, неприятную ситуацию удалось замять: Дмитрия Аркадьевича просто временно перевели во Владикавказ. Позже он вернулся на Украину, окончил Военную академию и продолжил успешно продвигаться по служебной лестнице.

Арест и казнь

5 июля 1936 года Шмидт был арестован в Киеве, после чего доставлен в Москву. В процессе допроса 9 июля 1936 года он заявил, что не принадлежит к троцкистским контрреволюционным организациям. Он также написал письмо Клименту Ворошилову, уверяя в своей верности партии и делу Сталина.

Следствие против комдива продолжалось более года. Дмитрий Аркадьевич даже обратился за помощью к Сталину, но его прошение было полностью проигнорировано. Видимо, диктатор так и не смог простить комдиву угрозу про отрезанные уши.

Наконец, Шмидт дрогнул: в своем заявлении, датированном июнем 1937 года, комдив признался, что являлся членом военной организации и готовил контрреволюционный переворот. В тот же день Шмидт заявил на допросе: “Я разоблачен, моя надежда на антисоветский переворот окончательно рухнула и мое дальнейшее запирательство бесполезно”.

Комдив признал все предъявленные ему обвинения, тем более, что другие арестованные дали показания в его отношении. Было ясно, что живым из сталинских застенков он не выберется. Однако на суде Шмидт отказался от своих показаний. Он заявил, что признания были сделаны под пытками.