115 лет назад родился великий русский композитор Борис Мокроусов

Когда весна придет? Она уже рядом и встретим мы ее с любимой песней, музыку к которой написал Борис Мокроусов - сегодня 115 лет со дня его рождения.

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Его музыка - это не только "Когда весна придет...", но и "Вологда", "Одинокая гармонь", "На крылечке", "Песенка фронтовых шоферов", "Хвастать, милая, не стану", "Песня неуловимых мстителей"...

Музка, без которой сложно представить наше кино. И нас самих. Мы сделали подборку на нашей странице Вконтакте.

Работа для "Неуловимых" стала последней для Мокроусова. Режиссер картины Эдмонд Кеосаян вспоминал, что на похоронах гроб некому было поднять - несли его в итоге ребята, снимавшиеся в "Неуловимых", и сам режиссер.

Кеосаян сокрушался: "Не так должно было проводить в последний путь Бориса Андреевича Мокроусoва. Не так!"

Мокроусова не стало 27 марта 1968-го. В тот же день разбились Юрий Гагарин и Владимир Серегин.