«Секс — завтрак чемпионов». Как британский гонщик совмещал успехи на трассе с загулами

2 марта стартует очередной сезон «Формулы-1». Одним из самых ярких пилотов королевских гонок за всю их историю был британец Джеймс Хант. И дело не в красивых обгонах и огромном количестве титулов. Хант был настоящей рок-звездой «Формулы-1» — много пил, скандалил и всегда находился в окружении моделей. Но это не мешало ему показывать достойные результаты на трассе в самую опасную, как принято считать, эпоху королевских гонок. «Лента.ру» — подробнее о противоречивой карьере и короткой жизни Джеймса Ханта.

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Октябрь 1976 года, несколько дней до решающей гонки сезона, в которой у Джеймса Ханта есть пусть и теоретический, но шанс стать чемпионом. Для этого ему нужно занять место не ниже третьего, а его главный соперник в карьере — австриец Лауда — должен вообще не попасть в очковую зону, то есть занять позицию не выше шестой.

Оставшиеся пару дней подготовки Хант проводит в отеле Tokyo Hilton в компании своего друга — мотогонщика Барри Шина. Они гуляют как в последний раз: окружают себя большим количеством женщин, безостановочно пьют, курят по несколько пачек сигарет в день.

24 октября на Гран-при Японии Джеймс Хант занимает третье место, а его соперник Ники Лауда сходит в самом начале из-за погодных условий. Британец с отрывом в одно очко становится чемпионом в первый и последний раз в своей яркой карьере. Сезон 1976 года вообще считается одним из самых драматичных в истории «Формулы-1». На нем подробнее остановимся ниже. А пока — о том, с чего для Ханта все начиналось.

«Не было денег на ремни безопасности»

Джеймс Хант родился 29 августа 1947 года в Лондоне и был одним из пятерых детей в семье среднего достатка, которого, однако, хватало на то, чтобы дети учились в престижной школе. Джеймс занимался сквошем и теннисом. По некоторым данным, он принимал участие в юниорском Уимблдоне, что говорит о высоком уровне его игры. Первую автогонку он посетил в 18-й день рождения в Сильверстоуне, где находится знаменитая британская трасса. Тогда Джеймс Хант и загорелся идеей стать пилотом — правда, родители это начинание не поддержали. Джеймс начал подрабатывать и купил на свои накопления разбитый Mini Cooper.

Хант потратил два года на подготовку автомобиля своими руками, но его не допустили к соревнованиям в Королевском автомобильном клубе. Еще через год он все-таки добился того, что его пригласили в одну из команд чемпионата Formula Ford, но там Хант чаще попадал аварии, чем побеждал. Например, в 1968 году на трассе «Ултон-Парк» он утопил свой автомобиль в озере. Его спасло то, что гонщики устанавливали ремни безопасности по желанию, поэтому у Джеймса их не было и он смог быстро выбраться из тонущей машины.

Денег у меня лишних не было, вот я их и не установил.

А если бы установил, то наверняка бы захлебнулся Джеймс Хант чемпион «Формулы-1» 1976 года

Вращаясь в гоночных кругах, Хант познакомился с «добрым лордом», как он называл молодого и очень богатого аристократа Александра Хескета. Он любил гонки, но не был погружен в детали. Тем не менее Хескет решил потратить часть щедрого наследства, чтобы нанять несколько менеджеров и создать команду «Формулы-3», которую назвал своей фамилией Hesketh Racing. И пригласил в эту команду Ханта, потому что у них совпадали жизненные приоритеты — гонки, тусовки и женщины. С Hesketh Racing британский гонщик в итоге за несколько лет прошел путь от «Формулы-3» до «Формулы-1», куда команда попала в сезоне 1973 года.

Единственный контракт, который мы когда-либо заключали с Хантом, был подписан на обратной стороне коврика для пивного стакана в Бельгии Александр Хескет владелец команды Hesketh Racing

«Езжу так быстро, как только могу»

С приходом Hesketh Racing в «Формулу-1» бунтарский образ Ханта стал медийным и подкреплялся аурой всей команды. О ней писали: «Их больше интересует, сколько у них в паддоке шампанского, а не бензина, механиков в этой команде меньше, чем каких-то длинноногих девушек». Хант в роли звезды этой команды иногда устраивал оргии прямо накануне гонок. Менеджер Hesketh Racing однажды сказал, что у них никогда и не было настоящей команды, они просто вместе хорошо проводили время. Владелец команды Александр Хескет не скрывал, что не особо претендует на высокие места, а просто наслаждается самим фактом участия в «Формуле-1».

Техническая база Hesketh Racing была хуже по сравнению с другими командами, болид тоже оставлял желать лучшего. Но в таких условиях Хант сделал то, что в современной «Формуле-1» представить невозможно. В первый же сезон на относительно медленной машине он дважды заехал в тройку призеров. Джеймс стал третьим на Гран-при Нидерландов и вторым на Гран-при США. Трасса в Нидерландах еще через пару лет стала исторической для Ханта и всей Hesketh Racing: там Джеймс впервые в своей карьере выиграл гонку, а команда взяла золото Гран-при единственный раз за всю историю существования.

Если я сажусь в машину на трассе, я езжу так быстро, как только могу. Вот и весь секрет Джеймс Хант

В конце 1975 года владелец Hesketh Racing решил, что не может больше тратить деньги на такую дорогостоящую игрушку, как команда «Формулы-1», и она раз и навсегда перестала существовать. Джеймс Хант, уже весьма заметная фигура в гоночном мире, остался без контракта. И тут ему помог случай.

Эмерсон Фиттипальди, который тогда был на пике карьеры, покинул успешный McLaren, чтобы присоединиться к команде Copersucar, спонсируемую Fittipaldi Automotive его старшего брата Уилсона Фиттипальди. Эмерсон Фиттипальди позднее признавал, что совершил ошибку, но ею воспользовался Хант. Именно он стал пилотом McLaren и теперь мог претендовать на самые высокие места во всех стартах. Характерно, что при заключении контракта с новой командой Хант вычеркнул один из его пунктов, в котором было написано, что гонщик должен появляться на официальных мероприятиях в костюме.

«Хант был дикарем»

Начало дебютного сезона в McLaren в 1976 году сложно назвать удачным. На первом Гран-при в Бразилии Хант выиграл квалификацию, но не доехал до финиша гонки из-за технических проблем. На этапе в ЮАР Джеймс стал вторым, а затем в США снова не смог финишировать. За эти же три этапа главный соперник Ханта — австриец Ники Лауда из «Феррари» — успел дважды выиграть Гран-при и один раз занять второе место.

На четвертом этапе в Испании Хант наконец победил. За нарушение технического регламента его дисквалифицировали, но команда подала протест, и победу вернули. Эту победу он отметил в своем стиле: шумно и весело, да и в целом продолжал поддерживать образ плохого парня. Нашивка на его гоночном комбинезоне гласила: «Секс — завтрак чемпионов». Нарушение режима, однако, не мешало ему успешно соревноваться.

Хант стал лучшим на восьмом этапе во Франции и на девятом в Великобритании. Правда, победу в домашнем Гран-при отобрали за использование запасной машины, McLaren снова подала протест, который был рассмотрен только в конце сезона, но не в пользу Ханта.

Джеймс был дикарем. Он никогда полностью не успокаивался. Когда в 1976 году Джеймс приблизился к чемпионству, то стал настолько напряженным и возбужденным, что перед стартом мочился на ограждение перед зрителями Йохен Масс напарних Ханта по McLaren в 1976-1977 годах

А затем случился злополучный Гран-при Германии, который повлиял на дальнейшее развитие событий в чемпионате «Формулы-1» 1976 года. На очень сложной и опасной трассе Нюрбургринг, построенной еще при Гитлере, лидер сезона Ники Лауда из «Феррари» попал в страшную аварию уже на втором круге — болид австрийца врезался в отбойник, его развернуло на 180 градусов, и в этот момент к машине Лауды подлетел Бретт Ланджер, врезался в нее и протащил по полотну еще больше ста метров.

Болид загорелся, австриец получил сильнейшие ожоги, повредил легкие и на четыре дня впал в кому. Гонку после рестарта выиграл Хант, но никакой радости на пьедестале почета не было и близко. Хант и Лауда знали друг друга с давних времен в «Формуле-3», снимали на раннем этапе карьеры одну квартиру на двоих в Великобритании и в целом относились друг к другу с уважением.

Лауда чуть не погиб на трассе, но спустя всего месяц невероятным образом вернулся к соревнованиям. Пока австриец отсутствовал, а затем набирал форму и пытался побороть страхи, Хант сильно прибавил, выиграв три Гран-при — в Нидерландах, США и Канаде. Перед заключительным этапом в Японии Хант проигрывал Лауде всего три очка.

Воспоминания Лауды об аварии были слишком свежи, поэтому в последней гонке сезона в условиях сильного дождя он решил не рисковать и сойти с дистанции уже на втором круге. Хант, наоборот, давил на газ как в последний раз. Теперь ему можно было не оглядываться на результат австрийца — достаточно было финишировать в тройке призеров, чтобы стать чемпионом, что он и сделал, приехав третьим. После финиша британец вылез из машины и просто закричал: «Дайте выпить, дайте выпить!»

Перед тем как я сел в машину на старте, меня рвало от страха. Я был просто трясущейся развалиной Джеймс Хант

Победа Ханта в чемпионате не осталась без внимания британских властей. В консульстве устроили торжественный прием в его честь. Но Джеймс прямо перед официальной частью напился так, что его отказались впустить на мероприятие, которое было посвящено его победе в гонках.

«Никогда не чувствовал, что снова хочу гоняться»

После победы в 1976 года у Ханта начался спад, от которого он так и не оправился. Джеймс провел в «Формуле-1» еще три неполных сезона, и в каждом из них ему категорически не везло с болидом. Сначала McLaren M26 был просто сырым, затем британские инженеры увеличили прижимную силу машины, и она оказалась слишком медленной. А в 1979-м Хант перешел в Wolf Racing, но их болид был еще слабее. Сойдя из-за различных проблем в семи гонках из восьми, Хант в том же 1979 году объявил об уходе из «Формулы-1».

Но он остался в королевских гонках, только теперь — в роли комментатора на телеканале BBC. Он стал работать в паре с Марреем Уокером, который до этого много лет комментировал один. Уокер рассказывал, что сначала очень негативно воспринял новость о приходе бывшего гонщика на канал, так как не любил Ханта, считал его разнузданным и не имеющим ни малейшего представления о профессии комментатора.

Первый раз мы вместе комментировали Гран-при Монако в 1980-м. Хант появился на позиции за минуту до старта гонки, в обрезанных по щиколотку джинсах, без обуви и с бутылкой розе в руке. Половиной бутылки -- другую он уже выпил Маррей Уокер комментатор «Формулы-1» на канале BBC

Хант оставался верен себе и своей жесткой манере поведения — мог в прямом эфире оскорбить пилота, который, по его мнению, неверно управлял болидом, или выдавал несогласованные ни с кем политические тирады — например, жестко критиковал режим апартеида во время Гран-при ЮАР. Но именно прямота и резкость сделали его одним из самых популярных комментаторов «Формулы-1» на британском телевидении.

Я никогда не чувствовал, что снова хочу гоняться Джеймс Хант

Когда Хант уже работал на BBC, ему поступали предложения вернуться в «Формулу-1» в качестве пилота. Он мог снова оказаться в McLaren в 1980 году, но потребовал контракт на один миллион долларов за каждую гонку, а в 1982 году просто отказался от соглашения с командой Brabham, которая предлагала три миллиона долларов за сезон.

Потом у Ханта стали заканчиваться деньги, заработанные за годы в автоспорте, а любви к женщинам и шумным вечеринкам он не утратил. В 1989 году он предпринял попытку вернуться в королевские гонки и даже поучаствовал в тестовых заездах команды Williams, но на большее его не хватило.

Хант вернулся к работе на телевидении, влюбился в молодую официантку и решил жениться во второй раз. Его первый брак с топ-моделью Сьюзи Миллер распался меньше чем через год. Новая возлюбленная британца была на отдыхе в Греции, когда он позвонил ей по телефону и сделал предложение. Она согласилась, а всего через два часа 45-летний Хант умер от сердечного приступа.