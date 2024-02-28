«Человек–эпоха»: чем запомнился председатель Совета министров СССР Николай Рыжков
На 95-м году жизни скончался Николай Рыжков – герой труда, известный политик. В 1980-е годы Рыжков занимал пост председателя Совета министров СССР. Он поддерживал курс Михаила Горбачева на создание «рыночного социализма» с сохранением планового управления экономикой, рассказала корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова.
Свою карьеру Николай Рыжков начинал на Уральском заводе тяжелого машиностроения. За 25 лет поднялся от обычного мастера до генерального директора. Стал автором шести изобретений, получил государственную премию СССР. Вдумчивого и ответственного хозяйственника заметили в Москве, а дальше вверх по карьерной лестнице: сначала Рыжков первый замминистра тяжелого и транспортного машиностроения, затем первый зампредседателя госплана, а в 1985 его назначают председателем Совета Министров Советского Союза.
На эти годы приходятся самые тяжелые испытания. Как для страны, так и для Рыжкова. 1986 год – катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции. С бедствиями такого масштаба мир еще не сталкивался. Советский премьер принимает самое активное участие в организации мероприятий по ликвидации аварии.
Год 1988 – чудовищной силы землетрясение в Армении в городе Спитак. Николай Рыжков один из первых прилетел на место трагедии. Лично руководил спасательными работами, общался с людьми.
Именно он отдал распоряжение МИДу: «Никаких ограничений на прибытие в республику зарубежных специалистов». Один за другим стали приземляться самолеты со спасателями, оборудованием и медикаментами из десятков стран мира.
Потом в Спитаке установили памятник Николаю Рыжкову. В 2008 в день 20 годовщины землетрясения ему присвоили звание Героя Армении.
В 1980-е годы Рыжков возглавил перестроечное правительство СССР, входил в Политбюро ЦК КПСС, поддерживал курс Михаила Горбачева. Премьер тоже был за серьезные и глубокие реформы, но гибкие. Горбачев же хватался за все и сразу. Николай Рыжков не поддержал антиалкогольную компанию, объявленную президентом, но был вынужден ее провести. В итоге ущерб экономике колоссальный. За два года страна потеряла 62 миллиарда рублей. Цены на спиртное выросли на 45%, вырубили сотни виноградников, сахар из магазинов исчез. Начались митинги: на совещании ЦК премьер-министр потребовал свернуть антиалкогольную компанию. Горбачев был вынужден прислушаться, но вместе с этим в Советском Союзе увеличилась продолжительность жизни населения, снизилась преступность.
В декабре 1990 Николай Рыжков перенес инфаркт, потом была отставка. Уже в 1991 он баллотировался в президенты РСФСР и занял второе место, уступив Борису Ельцину. Позже работа в Государственной думе, в Совете Федерации. С 2003 года Рыжков представлял правительство Белгородской области в Совете Федерации и лишь в октябре прошлого года в связи с возрастом досрочно сдал мандат.
Его называют человеком-эпохой. Рыжков прошел все карьерные ступени в политике в советскую эпоху – в бурные 80-е, лихие 90-е и до конца продолжал служить государству и стране. До этого дня Николай Рыжков был последним из живущих председателей правительства Советского Союза.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи со смертью бывшего председателя Совета министров СССР, Национального героя Армении Николая Рыжкова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.