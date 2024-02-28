«Человек–эпоха»: чем запомнился председатель Совета министров СССР Николай Рыжков

На 95-м году жизни скончался Николай Рыжков – герой труда, известный политик. В 1980-е годы Рыжков занимал пост председателя Совета министров СССР. Он поддерживал курс Михаила Горбачева на создание «рыночного социализма» с сохранением планового управления экономикой, рассказала корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова.

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Свою карьеру Николай Рыжков начинал на Уральском заводе тяжелого машиностроения. За 25 лет поднялся от обычного мастера до генерального директора. Стал автором шести изобретений, получил государственную премию СССР. Вдумчивого и ответственного хозяйственника заметили в Москве, а дальше вверх по карьерной лестнице: сначала Рыжков первый замминистра тяжелого и транспортного машиностроения, затем первый зампредседателя госплана, а в 1985 его назначают председателем Совета Министров Советского Союза.

На эти годы приходятся самые тяжелые испытания. Как для страны, так и для Рыжкова. 1986 год – катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции. С бедствиями такого масштаба мир еще не сталкивался. Советский премьер принимает самое активное участие в организации мероприятий по ликвидации аварии.

Год 1988 – чудовищной силы землетрясение в Армении в городе Спитак. Николай Рыжков один из первых прилетел на место трагедии. Лично руководил спасательными работами, общался с людьми.

Именно он отдал распоряжение МИДу: «Никаких ограничений на прибытие в республику зарубежных специалистов». Один за другим стали приземляться самолеты со спасателями, оборудованием и медикаментами из десятков стран мира.

Потом в Спитаке установили памятник Николаю Рыжкову. В 2008 в день 20 годовщины землетрясения ему присвоили звание Героя Армении.

В 1980-е годы Рыжков возглавил перестроечное правительство СССР, входил в Политбюро ЦК КПСС, поддерживал курс Михаила Горбачева. Премьер тоже был за серьезные и глубокие реформы, но гибкие. Горбачев же хватался за все и сразу. Николай Рыжков не поддержал антиалкогольную компанию, объявленную президентом, но был вынужден ее провести. В итоге ущерб экономике колоссальный. За два года страна потеряла 62 миллиарда рублей. Цены на спиртное выросли на 45%, вырубили сотни виноградников, сахар из магазинов исчез. Начались митинги: на совещании ЦК премьер-министр потребовал свернуть антиалкогольную компанию. Горбачев был вынужден прислушаться, но вместе с этим в Советском Союзе увеличилась продолжительность жизни населения, снизилась преступность.

В декабре 1990 Николай Рыжков перенес инфаркт, потом была отставка. Уже в 1991 он баллотировался в президенты РСФСР и занял второе место, уступив Борису Ельцину. Позже работа в Государственной думе, в Совете Федерации. С 2003 года Рыжков представлял правительство Белгородской области в Совете Федерации и лишь в октябре прошлого года в связи с возрастом досрочно сдал мандат.

Его называют человеком-эпохой. Рыжков прошел все карьерные ступени в политике в советскую эпоху – в бурные 80-е, лихие 90-е и до конца продолжал служить государству и стране. До этого дня Николай Рыжков был последним из живущих председателей правительства Советского Союза.