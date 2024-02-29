Бомж-миллионер: история Курта Дегермана, нажившего состояние «с нуля»

История знает немало примеров, когда человек становился богатым, не имея минимального стартового капитала. Но среди тех, кто нажил состояние «с нуля», есть особые богачи. К ним смело можно отнести шведского бродягу Курта Дегермана, который стал миллионером, находясь в самом низу социальной лестницы. Его жизнь показывает, что все в наших руках и что реализовать себя можно в самых сложных условиях.

Курт Дегерман родился в благополучной семье и хорошо учился в младшей школе. Ему пророчили большое будущее, но у мальчика были серьезные психологические проблемы, поставившие на всем крест. В старших классах Курт начал вести асоциальный образ жизни. Он конфликтовал с учителями, родителями и сверстниками, убегал из дома и неоднократно попадал в полицию за хулиганство.

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Закончилось все тем, что Дегерман забросил учебу, ушел из семьи и стал юным бродягой. Сначала он перебивался случайными заработками, но потом опустился на самое дно. Он питался из мусорных контейнеров, а зарабатывал тем, что собирал и сдавал пустые пивные банки. Другие бомжи называли его Тин Кан-Курт, то есть Курт — Жестяная банка. Такой образ жизни Дегерман вел более 40 лет.

Но Курт отличался от своих собратьев по улице. Он был нелюдимым и немногословным, стараясь держаться от других бродяг особняком. Гроши, заработанные на банках, он не тратил на алкоголь и наркотики. Никто даже не подозревал, что эти мизерные средства он вкладывал в дело. Дегерман играл на бирже, а заработанные там деньги превращал в драгоценные металлы и акции перспективных компаний.

Миллионер из трущоб

Дегерман не родился с талантами биржевого дельца. Он часами просиживал в бесплатных муниципальных библиотеках, изучая книги по экономике и аналитические газеты. Из них он получал информацию, помогавшую успешно действовать. Капитал Кур Текст взят с сайта Новости в фотографиях - BigPicture.ru та рос не спеша, но стабильно. Он знал, когда нужно продавать акции, а когда лучше не рисковать и придержать.

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За долгие годы игры на бирже Курт Дегерман сколотил внушительное состояние. Но в 2008 году, в возрасте 60 лет, он умер от сердечного приступа. К этому моменту на его счетах в разных банках, в том числе швейцарских, лежали 1,4 млн долларов США (106 млн рублей по нынешнему курсу). Курт был предусмотрительным и только часть денег держал на счетах. Остальное он обратил в 124 слитка золота, которые хранил в ячейках банков.

Также неожиданно выяснилось, что Дегерман не был бездомным. У него был небольшой аккуратный домик в пригороде. Кстати, там он хранил наличными еще 450 долларов (34 тыс. рублей). Сейчас никто не может сказать, почему он выбрал такой образ жизни, ведь Курт почти ни с кем не общался. Возможно, ему просто нравилось бродяжничать, и он не хотел тратить деньги на дорогие дома и автомобили.

«Курт никогда никому не завидовал и никогда ничего не покупал. Но у него была действительно светлая голова на плечах и он был умнее большинства».

Так сказал о нем его двоюродный брат в одном из интервью. Кстати, он был единственным родственником, с которым Дегерман иногда общался. И единственный человек, навещавший его в больнице, когда он слег. Поэтому завещание бродяги никого не удивило. Все свои деньги, золото, акции и маленький домик он завещал двоюродному брату.

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