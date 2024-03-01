«Бандитский Петербург»: кем были реальные прототипы героев криминального сериала

В первых числах мая 2000 года телеканал НТВ показал первые две части российского сериала «Бандитский Петербург», ставшего позже культовым. На волне успеха было снято десять сезонов, а также несколько приквелов, но зрителю полюбилось больше начало – истории «Барон» и «Адвокат». Они подарили немало колоритных персонажей, многие из которых вполне в состоянии претендовать на звание «героя нашего времени». И у некоторых из них были реальные прототипы.

Наше дело правое

Нетрудно догадаться, что главный герой сериала журналист Андрей Серёгин (настоящая фамилия Обнорский), «срисован» с Андрея Константинова, автора, по произведениям которого и был снят сериал.

Конечно, Константинов (по паспорту – Баконин) в противостояние с криминальными авторитетами Санкт-Петербурга не вступал. Обнорскому досталась лишь биография литератора. Баконин окончил факультет восточных языков Ленинградского университета, занимался дзюдо, служил переводчиком в горячих точках, после чего решил стать журналистом, пишущим на криминальные темы.

Никита Никитич Кудасов, сотрудник РУОП в сериале, также списан с реального человека. Константинов пошёл даже дальше. Он настоял на том, чтобы на роль был утверждён актёр, внешне напоминающий опера. Так роль отдали Евгению Сидихину, которого зрители запомнили по ещё одному «бандитскому» сериалу «Русский транзит».

А вот легендарный Адвокат – старший следователь прокуратуры Сергей Челищев – собирательный персонаж, у которого прототипов много. Одним из его прообразов являлся Борис Бравер. Он учился в Ленинградском университете на юридическом факультете, служил в Афганистане, работал в транспортной прокуратуре.

Вне закона

Любопытно, но в сериале прототипы имеют только положительные персонажи. В это трудно поверить, но один из главных антагонистов криминальной драмы – яркий и харизматичный вор в законе Виктор Павлович Говоров по кличке Антибиотик – является выдуманным. Искать с кем-либо сходство, отмечали авторы «Бандитского Петербурга», не имеет смысла.