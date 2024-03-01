Жена актера озвучки «Спокойной ночи, малыши!» раскрыла причину его смерти

«У меня сейчас находятся представители ритуальной службы, мы занимаемся подготовкой к похоронам. Игорь Альбертович ушел из жизни в больнице, всю историю долго рассказывать, у него были проблемы с сердцем, ему делали шунтирование, потом случилась какая-то инфекция. Сейчас сложно говорить», — сообщила Капатова.