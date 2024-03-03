Как Алексей Абрикосов стал кондитерским королем России

Памятная дата для российской пищевой промышленности - 200 лет со дня рождения знаменитого кондитера Алексея Ивановича Абрикосова.

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Известный концерн "Бабаевский"имеет богатую историю, ведь это потомок одного из старейших из ныне действующих кондитерских предприятий России.

Московский купец Алексей Иванович Абрикосов (1824-1904) к концу XIX века по праву считался русским кондитерским королем - его продукция не раз побеждала на Всероссийских выставках, а на упаковке абрикосовских сладостей красовались два изображения герба Российской империи.

А начиналось все с того, что весной 1879 года торговый дом "А. И. Абрикосова Сыновья" приобрел на Малой Красносельской улице в Сокольниках земельный участок площадью 4 гектара. Но еще раньше, в 1878 в Симферополе у купца Цапли была приобретена загородная дача, где и были построены кондитерские фабрики.

Основатель династии Абрикосовых Степан был крепостным из Пензенской губернии по прозвищу Оброкосов. В начале XIX века он вместе с семьей получил вольную и сначала основал в Москве кустарное кондитерское производство, став Абрикосовым.

После смерти Степана эту кондитерскую унаследовал его старший сын Иван. Однако в 1841 году он разорился, и все имущество было продано за долги. Его 17-летнему сыну Алексею пришлось бросить учебу в коммерческом училище и поступить посыльным в немецкую кондитерскую фирму Гофмана.

Шесть лет юноша проработал в этой компании, в совершенстве выучил немецкий язык, дошел до должности главного бухгалтера и открыл собственное кондитерское дело. Еще через два года он женился на Агриппине Мусатовой, дочери известного парфюмерного и табачного фабриканта. В приданое Агриппине дали 5 тысяч рублей.

Сладкое производство с каждым годом росло, однако Абрикосов мечтал не просто войти в число лучших, а вырваться вперед. Для этого нужен был нестандартный ход, и он его нашел. Ставка была сделана на глазированные фрукты - товар чрезвычайно популярный в России и поставляемый в то время, в основном, из Франции.

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Для приготовления заморского лакомства нужны были только свежие плоды, причем выращенные в особом месте, где много солнца, а влажность воздуха невелика. И не случайно выбор гениального кондитера пал на Крымский полуостров - лучшего края для этой цели было не найти во всей империи.

Тщательно скрывая свои намерения от конкурентов, в 1878-ом он обратился к императору Александру II с прошением разрешить покупку земли в Симферополе и постройку на ней филиала своей кондитерской фабрики. Высочайшее дозволение было получено.

Приобретенный участок располагался вблизи Петровских скал и был идеальным для замыслов Абрикосова: сырье поступало из садов, которые в то время покрывали всю пойму Салгира, фруктовые деревья росли прямо возле завода. Рабочие жили рядом на горке в районе старинной Ак-Мечети, поблизости бил Петровский фонтан с бесплатной чистой водой.

Вопрос доставки готовой продукции за пределы полуострова тоже был решен - еще в 1874 году в Симферополь пришла железная дорога.

В 1880-м абрикосовская фабрика в Крыму была построена, и уже в следующем году на ней переработали более трехсот тысяч килограммов свежих фруктов. Радости местных садовладельцев не было границ - наконец-то на полуострове появился постоянный и серьезный покупатель их скоропортящегося товара.

В 1884 году главный конкурент Абрикосовых - российская кондитерская фирма "Эйнем" тоже построила фабрику в Симферополе, причем рядом с абрикосовской, и также начала производство глазированных фруктов, но время было упущено. Алексей Абрикосов в 1899 году получил почетный титул "Поставщик Двора Его Императорского Величества", а Фердинанд Теодор фон Эйнем удостоился этого звания лишь спустя 13 лет.

В первый год работы симферопольской фабрики Абрикосова здесь трудились всего 23 человека, летом, когда спели фрукты, набирали еще около 200 сезонных наемников. А уже к началу XX века предприятие стало самым крупным в Крыму - 600 рабочих и 50 административных служащих.

На фабрике был установлен 12-часовой рабочий день: с 6 утра до 6 вечера. С апреля по октябрь работа велась круглосуточно. Условия труда хоть и были не из легких, но работа оплачивалась по местным меркам достойно, так что желающих устроиться на фабрику всегда хватало, а нарушителей дисциплины безжалостно изгоняли.

Спиртные напитки разрешались только по праздникам, нарушившие это правило немедленно увольнялись. Кроме того, от работников требовали тщательно мыть руки и содержать в идеальной чистоте фартуки и косынки (на фабрике трудилось много женщин).

Инженер Николай Полевицкий, посетивший симферопольскую фабрику в 1900 году, потом написал в своей книге: "Считаем долгом опровергнуть уверения некоторых посетителей фабрики, будто администрация понуждает работниц к пению во избежание поедания ими плодов. Если кто из них и запоет, то вовсе не по принуждению, а вполне добровольно.

Между тем, сколько-нибудь значительного и убыточного для фабрики поедания плодов не происходит, так как каждая работница хорошо знает, что если ее заметят в таком проступке, то прогонят с фабрики или оштрафуют. Система штрафовки применяется очень широко. А порой даже несправедливо. Точно так же не совсем справедливо поступает фабрика и в отношении продолжительности дня".

Сама фабрика состояла из трех корпусов. В главном были фруктовый, томатный и паровой цеха, контора, продуктовый и мануфактурный магазины. Во втором корпусе - цех термообработки фруктов, карамельный и шоколадный цеха, паросиловые установки и жестяной цех. В третьем - фирменный магазин, расфасовочный цех и участок погрузки-разгрузки. Корпуса были соединены между собой рельсовыми путями, по которым курсировала вагонетка.

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Корреспондент газеты "Таврида", побывавший на фабрике в 1881 году, писал: "В большой зале происходит варка варенья на 10 медных котлах, в которых можно варить от 100 до 150 пудов в день, затем вы переходите в еще большую залу, где варят фрукты на 12 котелках, тут же помещаются 3 котла для приготовления сиропа, в каждый котел входит бочка сахара; за этими комнатами следуют две залы для сохранения фрукт в сиропе и для отделки их в продажу.

Громадное количество тазов с фруктами указывает на размер производства. Мы слышали, что на базаре фабрика покупала в день по 100-150 пудов вишни, и что при Булганаках ими были куплены все абрикосы урожая этого года. Фабрика перерабатывает за лето 20000 пудов (320 тонн) фруктов. Вот почему при таком громадном спросе только одной фирмой фрукты стали так дороги у нас в последнее время.

Сзади всей фабрики построено машинное отделение с громадной водокачкой, подающей в день до 8000 ведер воды. Перед главным корпусом идет навес, под которым работает до 200 женщин, занимающихся чисткой фруктов. Там товар вешают, выдают квитанции, которые тотчас же оплачиваются в фабричной конторе.

Вся фабрика содержится в замечательной чистоте. Все здания довольно изящны снаружи, имеют много света и воздуха внутри, полы везде асфальтовые или бетонные, по стенам везде идут краны с водой".

Фабрика стала крупнейшей в Симферополе. Абрикосов охотно показывал свое предприятие всем желающим, так как фабрика считалась местной достопримечательностью. Сюда устраивались и экскурсии для учащихся.

Сохранился любопытный отчет об экскурсии учащихся Первой казенной мужской гимназии, которая состоялась 14 апреля 1889 г. Экскурсантов поразили перегонный куб, сотни мисок с вареньем и машина, закупоривающая жестяные банки.

В конце 1880-х изделия фабрики не только отправляли почти во все основные города России, но и за границу. Одно из справочных изданий того времени описывало производство на фабрике, которое состояло:

в засахаривании фруктов - абрикосов, груш, дынь, орехов, слив, черешен и проч., приготовлении компотов и вареньев из абрикосов, слив, черешен и проч., приготовлении сиропов из вишен и ягод, выделке пастилы из абрикосов, груш, яблок и проч., приготовлении пикулей из цветной капусты, зеленого горошка, особого сорта лука, корнишонов, фасоли и проч., в изготовлении помидоров впрок.

Самой известной продукцией, конечно, были глазированные (засахаренные) фрукты. За большие деньги на фабрику был приглашен специалист из Франции, досконально знавший технологию их производства и не мечтавший о таком заработке на родине. Именно глазированные фрукты принесли российскому кондитеру не только широкую известность по всей империи, но и значительно приумножили его капитал.

Для приготовления изысканных сладостей использовали лишь отборные плоды. Известно, что инжир покупали только нежных желтых сортов, а абрикосы должны были быть только светлыми. Производство было почти безотходным: не подходящие для засахаривания фрукты использовались для изготовления пюре, а из него уже делали джемы, мармелады и пастилу на московской фабрике Абрикосовых.

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Затраты на рекламу и упаковку составляли не менее пятой части всех расходов. Для создания фантиков и коробок Абрикосовы приглашали профессиональных художников, и их упаковки были настолько удивительными, что становились предметами коллекционирования.

За годы революции и Гражданской войны симферопольская фабрика Абрикосова была разграблена и разорена. В 1920 году на ней работало всего 26 человек, а через год предприятие передали кооперативному союзу, а затем ее назвали "Трудовой Октябрь".

В сентябре 1941-го завод был эвакуирован на Алма-Атинский плодокомбинат, где выпускал для фронта продукцию из дикорастущего сырья, витамин С и провитамин А, которые отправляли в госпитали. Здания завода в Симферополе во время войны были полностью разрушены (в музее Симферополя имеется диорама - "отступление немецких войск в районе завода"), и заново отстроили только в 1949 году.