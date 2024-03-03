Кейт Миддлтон не появлялась на публике несколько месяцев: в чем причина

Британская общественность уже несколько месяцев обсуждает неожиданную операцию принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, после которой женщина перестала появляться на публике. Возможно, операция прошла не так гладко, предположила таролог Аделина Панина в интервью Woman.ru.

Кейт Миддлтон провели операцию на брюшной полости, однако причину такой серьезной процедуры королевский двор Британии не объяснил. Известно только, что вмешательство врачей было запланированным. Однако в это уже мало кто верит.

«Кейт Миддлтон не появляется на публике уже достаточно длительное время: источники заявляют, что с ней все в порядке, она находится в своем загородном доме. По моим же ощущениям, операция прошла не так легко и возможны повторные операции», – рассказала Панина.

Таролог считает, что британская принцесса выйдет в свет к концу весны или лета, сделав вид, что данной ситуации не было. Эксперт предположила, что королевская особа могла прибегнуть к пластике, поэтому не хочет это афишировать.

«Королевский двор сейчас переживает некоторые трудности, связанные с онкологией у короля. Есть ощущение, что в этом году на престол может взойти новый наследник. К этому все идет», – добавила таролог.

Панина поделилась мнением, что Кейт Миддлтон как бы «подготовила» себя к смене правителя страны и изъявила желание выглядеть на публике еще привлекательнее, передает woman.ru. Ранее британское издание Sky News сообщило, что принц Уильям может взять на себя часть обязанностей больного раком короля Карла III.