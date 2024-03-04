Около 60% россиян следят за международными мультиспортивными соревнованиями – опрос

«Две трети россиян (65%) осведомлены о Всемирных играх дружбы-2024, в том числе 9% хорошо знают о них, а 56% - наслышаны, но без подробностей. Треть ничего не знают о данном спортивном турнире. <...>

Важность предстоящих Всемирных игр дружбы-2024 для страны, по мнению россиян, скорее высокая – так считают восемь из десяти опрошенных (80%). Шесть из десяти (63%) назвали Всемирные игры дружбы-2024 скорее важным событием и для себя лично», – говорится в результатах исследования.

Две трети опрошенных (65%) сообщили, что собираются следить за турниром, в том числе каждый четвертый уверен в этом (24%).

Абсолютное большинство респондентов – 9 из 10 (91%) – видят пользу в проведении Игр дружбы.