Cколько было тайных жен у самого странного генсека ЦК КПСС

Константин Черненко: сколько у генсека было тайных жен
В официальной биографии Генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко (руководил страной на протяжении всего 13 месяцев) говорится о двух браках. Но при этом сведений о том, что самый странный генсек был «падок до женщин» достаточно. Если бы не его любвеобильность, оказаться на вершине советского политического Олимпа ему наверняка бы удалось куда раньше.
Первая и вторая
Первой супругой Константина Устиновича стала Фаина Елисеева, агроном по образованию. В браке родились Альберт и Лидия. Но, несмотря на наличие детей, супруги разошлись. Историки утверждают, что инициатором расставания был Черненко. В 1941 году его назначили секретарём Красноярского крайкома партии. Годы Великой Отечественной войны политик провёл не на фронте, а в высшей школе парторганизаторов при ЦК КПСС в Москве. И вот, во время одной из командировок, Черненко в августе 1944 года встретил свою будущую вторую супругу. На тот момент сибирскому карьеристу было 33 года. Разлучницей стала 31-летняя Анна Любимова, член парткома Наркомата заготовок. Зарегистрировать свои отношения влюбленные решили через три месяца после знакомства.
Фаина Васильевна согласилась на развод. Супруги разошлись мирно – без скандалов, что позволило Черненко продолжить двигаться в выбранном ранее направлении.
А Анна Дмитриевна родила от Черненко троих детей: Владимира, Веру и Елену. Их брак продолжался до самой смерти генсека, то есть более сорока лет.
Ещё три
После войны Черненко перевели из Красноярского края в Пензенский областной комитет КПСС, откуда он мог вскоре отправиться в Москву на работу в Центральный комитет КПСС. Но Черненко подвёл «моральный облик». «Слишком падок до женщин!», – вынесло вердикт руководство, и Константин Устинович отправился покорять совсем другую столицу – Молдавской ССР.
В Кишинёве избранницей Черненко стала Нина Кушнэр. По словам женщины, их общий ребёнок умер в младенчестве, после чего муж бросил её. Недолго прожил Черненко и с врачом Марией Левиной. Константин Устинович оставил и её, хотя та воспитывала совместного ребёнка. Обиженная Кушнэр также сообщила в Управление пропаганды и агитации о том, что была у политика и третья супруга – её полная тёзка.
После подобного доноса была организована проверка, результатов которой теперь уже узнать не получится. Некоторые исследователи пишут, что якобы все данные подтвердились. Однако неясно, был ли Черненко женат на этих женщинах официально или это были его сожительницы. Известно лишь то, что донос никак на карьере Константина Устиновича не отразился.