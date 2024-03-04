Cколько было тайных жен у самого странного генсека ЦК КПСС

В официальной биографии Генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко (руководил страной на протяжении всего 13 месяцев) говорится о двух браках. Но при этом сведений о том, что самый странный генсек был «падок до женщин» достаточно. Если бы не его любвеобильность, оказаться на вершине советского политического Олимпа ему наверняка бы удалось куда раньше.

Первая и вторая

Первой супругой Константина Устиновича стала Фаина Елисеева, агроном по образованию. В браке родились Альберт и Лидия. Но, несмотря на наличие детей, супруги разошлись. Историки утверждают, что инициатором расставания был Черненко. В 1941 году его назначили секретарём Красноярского крайкома партии. Годы Великой Отечественной войны политик провёл не на фронте, а в высшей школе парторганизаторов при ЦК КПСС в Москве. И вот, во время одной из командировок, Черненко в августе 1944 года встретил свою будущую вторую супругу. На тот момент сибирскому карьеристу было 33 года. Разлучницей стала 31-летняя Анна Любимова, член парткома Наркомата заготовок. Зарегистрировать свои отношения влюбленные решили через три месяца после знакомства.

Фаина Васильевна согласилась на развод. Супруги разошлись мирно – без скандалов, что позволило Черненко продолжить двигаться в выбранном ранее направлении.

А Анна Дмитриевна родила от Черненко троих детей: Владимира, Веру и Елену. Их брак продолжался до самой смерти генсека, то есть более сорока лет.

Ещё три

После войны Черненко перевели из Красноярского края в Пензенский областной комитет КПСС, откуда он мог вскоре отправиться в Москву на работу в Центральный комитет КПСС. Но Черненко подвёл «моральный облик». «Слишком падок до женщин!», – вынесло вердикт руководство, и Константин Устинович отправился покорять совсем другую столицу – Молдавской ССР.

В Кишинёве избранницей Черненко стала Нина Кушнэр. По словам женщины, их общий ребёнок умер в младенчестве, после чего муж бросил её. Недолго прожил Черненко и с врачом Марией Левиной. Константин Устинович оставил и её, хотя та воспитывала совместного ребёнка. Обиженная Кушнэр также сообщила в Управление пропаганды и агитации о том, что была у политика и третья супруга – её полная тёзка.