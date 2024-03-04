Лыковы, Антипины, Уолкеры: самые знаменитые отшельники России

По данным избиркома, знаменитая таежная отшельница Агафья Лыкова из заповедника «Хакасский» не собирается принимать участие в голосовании на выборах президента России из-за своих убеждений. Какие еще есть отшельники в России, и где они живут, в материале «Рамблера».

Антипины

История отшельников Антипиных из Тайшетского района Иркутской области стала известна в 2002 году, когда Анна, сбежав от мужа, решила вместе с четырьмя детьми выйти из тайги.

Все началось в 1982 году, когда геолог Виктор Антипин (Марцинкевич) уговорил свою пятнадцатилетнюю падчерицу Анну Антипину (Третьякову) уйти из цивилизации. Они вместе жили в Эвенкийской тайге, на расстоянии 200 км от ближайших населенных пунктов. Виктор и Анна стали парой, у них родились шестеро детей. Двое из них умерли совсем маленькими.

В итоге Анна, устав от таежной жизни, забрала детей и ушла в цивилизацию. А ее муж остался в лесу. Анна и дети получили дом в поселке Сереброво, а отец семейства умер через два года после их ухода.

«Когда мы ушли в цивилизацию, Виктор вокруг избушки развешал детские вещи. Скучал сильно. А в марте 2004-го, уж 10 лет как, отец умер…», - рассказывала Анна корреспондентам «Комсомольской правды».

Тело отца нашла 27 марта 2004 года в избушке его старшая дочь Оленья.

Джастас Уолкер

Один из самых необычных отшельников в России – американец Джастас Уолкер. Впервые он попал в российскую глубинку с родителями-миссионерами в 1994 году. В начале двухтысячных семейная пара вернулась на родину, а Джастас Уолкер решил остаться в России, отмечает РИА Новости.

В 2007-м он познакомился с будущей женой Ребеккой. Она прилетела из США в Сибирь по волонтерской программе. Спустя два года они поженились и перебрались на Алтай, климат которого подходил Джастасу.

Американец выкупил землю и вместе с женой основал ферму.

«Без подробной инструкции до нас не добраться. На выезде из Степного - табличка «Дальше по курсу нет связи». Гостям мы объясняем так: пять километров по прямой, затем направо по полю и по мосту через горную реку Куевату. Паркуетесь у побережья. Дальше чернозем, машина не пройдет. Я подъезжаю на тракторе, и впереди еще около пяти километров», - рассказывал он журналистам.

Наумкины

Не менее интересна и история семьи Наумкиных. Об этих отшельниках стало известно после того, как в 2013 году в алтайской глубинке нашли настоящего «Маугли». Молодой человек по имени Оджан родился в лесу и жил в землянке без паспорта, электричества, душа и туалета. Даже зубной щетки у него не было, напоминает NGS.ru.

Более 35 лет назад его родители, Елена и Александр, ушли из алтайского села в лес, вырыв землянку в районе села Кайтанак Усть-Коксинского района Республики Алтай. При этом их сын отмечал, что «родители не против цивилизации и всех тех благ, которые она дает», они «просто хотят поменьше общаться с людьми».

Сам Оджан решил уйти к людям, сделал документы, перебрался сначала в Новосибирск, а затем в Москву.

Юрий Глущенко

Отшельник Юрий Глущенко прожил больше 20 лет в глухом лесу Куйбышевского района Новосибирской области. По его собственным словам, жить среди людей ему было «неохота».

О причинах, побудивших его уйти в лес, отшельник говорить с журналистами отказался, однако местные жители отмечали, что такое решение он принял из-за несчастной любви.

«Однажды ушел в лес, прихватив с собой только топор. Первую зиму жил в землянке. Потом прямо на болоте, на сваях, соорудил дом и баню», - рассказали они.

При этом Глущенко, благодаря своей отшельнической жизни, вовремя замечал и тушил пожары.

Агафья Лыкова

Единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года, Агафья Лыкова не будет голосовать на мартовских президентских выборах. Об этом со ссылкой на избирательную комиссию Хакасии пишет РИА Новости.

«Насколько я знаю, не голосует, у нее и паспорта-то нет. Насколько я помню, ее убеждения не дают ей голосовать», - рассказал начальник отдела общественных связей и информации избиркома Хакасии Дмитрий Кирсанов.