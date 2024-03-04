Брат принцессы Дианы показал неизданное фото из семейного архива — фанаты сравнили ее с 8-летней Шарлоттой
Со дня смерти принцессы Дианы прошло более 26 лет, но интерес к ее личности с каждым годом только растет. Фанаты, изучившие ее жизнь вдоль и поперек, годами ждут новых подробностей о кумире, и главный поставщик — граф Чарльз Спенсер — последнее время с ними зачастил. Накануне, например, он опубликовал ранее не изданный семейный снимок, на котором Диане примерно пять лет.
Фото было сделано в 1967 году для домашнего архива, судя по всему, летом. Диана и трехлетний Чарльз позируют вместе с мамой Фрэнсис Кидд в родовом поместье Олтроп в западном Нортгемптоншире.
«Мне нравится, что мы все здесь выглядит счастливыми, — написал граф. — В то время мама называла меня Базз, потому что я был энергичным, как пчела».
Будем честны, на этот факт о Чарльзе его подписчики внимания даже не обратили внимания. Все как один пишут о том, что на малышку Диану безумно похожа ее внучка принцесса Шарлотта.
«Диана никогда не будет забыта, в семье есть ее продолжение», — подметил поклонник.
Кстати, тем, кто любит разглядывать архивные фото членов королевской семьи, наверняка понравится детский снимок Кейт Миддлтон, который она показала впервые.