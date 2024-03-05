Старейшая жительница планеты Мария Морера отметила 117-й день рождения

Старейшая из ныне живущих женщина в мире испанка Мария Браньяс Морера отметила свой 117-й день рождения. Она родилась 4 марта 1907 года в американском Сан-Франциско, но в возрасте восьми лет переселилась в Каталонию.

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Рекордсменка последние 23 года живет в доме престарелых. Титул от Книги рекордов Гиннесса перешел к ней в январе 2023 года после смерти предыдущей старейшей жительницы Земли 118-летней Люсиль Рандон из Франции.

«Она очень благодарна за все полученные поздравления и за интерес, который так много людей проявили к состоянию ее здоровья. Она рада возможности отпраздновать этот особенный день в кругу своей семьи и друзей», – сказала директор дома престарелых Ева Каррера Бойкс.

У Марии нет проблем со здоровьем, кроме слабого слуха (в детстве она оглохла на одно ухо) и трудностей с передвижением. Женщина согласилась пройти научное тестирование у исследователей, которые пытаются раскрыть секрет долгой жизни.

Ученый Манель Эстер после разговора с ней сказал, что у нее совершенно ясная голова, она помнит события, которые произошли с ней, когда ей было всего четыре года, и у нее нет сердечно-сосудистых заболеваний, характерных для пожилых людей. Он предположил, что дело в генетике, так как в ее семье есть несколько человек старше 90 лет. Специалисты взяли у испанки образцы слюны, крови и мочи, которые сравнят с образцами ее 80-летней дочери.