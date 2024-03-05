110 лет назад погиб Георгий Седов. Как сын азовского рыбака покорял Арктику

Само понятие "русская Арктика" неразрывно связано с именем Георгия Яковлевича Седова. И остается только удивляться невиданной энергии и упорству, с которыми стремился на Север сын рыбака с Азовского моря, чтобы освоить для России новые полярные территории.

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Будущий руководитель первой русской экспедиции к Северному полюсу родился на берегу Таганрогского залива, на хуторе Кривая Коса Области войска Донского - сейчас это поселок Седово в ДНР. Семья Седовых насчитывала 9 душ. Жили очень бедно, имея небольшой доход с рыбацкого промысла главы семьи, и уже с 8 лет Георгий выходил в море вместе с отцом.

Улов сдавали перекупщикам, которые приходили в Кривую Косу на больших шаландах из Мариуполя. От них уже повзрослевший Георгий узнал, что в Ростове-на-Дону открылись мореходные классы, куда принимали юношей всех сословий, обученных грамоте. С этим у Седова было все в порядке: он за два года с отличием закончил трехклассную церковно-приходскую школу. Состоялся непростой разговор с отцом, после которого Георгий понял, что рассчитывать может только на себя. Собрав тайком вяленой рыбы и хлеба в дорогу, 17-летний Седов отправился в дальний путь.

Заведующий мореходкой хорошо принял Георгия, но поставил условие - осенью прийти в классы, имея трехмесячный стаж работы на морском судне. Подросток неделю жил в Ростовском порту, помогал грузчикам за еду, ночевал в бочках с бродягами, но все-таки уговорил капитана грузового парохода "Труд" взять его в плавание младшим матросом. На борту Седов проявил такое усердие, что через два месяца был допущен к рулю. Отличная рекомендация капитана Н.И. Миссури открыла ему двери мореходных классов.

Честь превыше всего

Первый заработок из плавания Седов потратил на покупку форменной одежды и на помощь родным. По ночам курсант подрабатывал грузчиком в порту, днем грыз гранит науки. И настолько успешно, что вскоре его освободили от платы за обучение и без экзаменов перевели на второй курс.

На каникулах Седов вернулся на знакомый пароход "Труд" и сразу встал на мостик рулевым, а в следующую навигацию ушел уже помощником капитана. Закончив мореходку в 1899 году, Георгий получил диплом штурмана. В одном из плаваний на пароходе "Султан" судовладелец предложил Седову подстроить крушение судна на прибрежных камнях, чтобы получить страховую премию. Молодой штурман отказался и был уволен. После этого созрело решение перейти служить на военно-морской флот, чтобы ходить в дальние экспедиции, о чем мечтал с детских лет.

Поступив вольноопределяющимся на учебное судно "Березань" в Севастополе, Седов в 1901 году добился направления на учебу в Морской корпус в Санкт-Петербурге. Блестяще сдав экзамен, Георгий Яковлевич Седов был произведен в чин поручика по Адмиралтейству и весной 1902-го был зачислен на службу в Главное гидрографическое управление.

Первопроходец

В 1894 году правительство Российской империи по инициативе министра финансов Сергея Витте разработало план по освоению Крайнего Севера. Требовались смелые, решительные и подготовленные люди, чтобы исследовать новые территории на благо страны.

В 1902 году Георгий Седов был направлен в чине помощника начальника гидрографической экспедиции на изучение островов Вайгач и Новая Земля. В 1903 году в Архангельске он познакомился с капитаном судна "Америка" Энтони Фиалом, который собирался пройти вдоль берега Земли Франца-Иосифа и достичь Северного полюса. Попытка Фиалу не удалась, свое судно он потерял во льдах. Однако эта встреча заронила Георгию Яковлевичу мысль об организации русской экспедиции к Северному полюсу.

Планы пришлось отложить из-за начала русско-японской войны. Седов служил в миноносной флотилии, охраняя вход в реку Амур со стороны моря. В боевых действиях ему не пришлось участвовать, однако Георгий Яковлевич за это время организовал лоцмейстерские работы по улучшению условий судоходства на Амуре.

После войны Седова направили на Каспий составлять навигационные карты. Но он продолжал мечтать об Арктике и весной 1909 года был зачислен в Чукотскую экспедицию под командованием И.П. Толмачева. Задачей Георгия Яковлевича было исследование устья реки Колымы и морских подходов к ней. Его работа дала возможность в 1911 году пароходу "Колыма" осуществить первый коммерческий рейс из Владивостока к казачьей станице в устье реки. После этого Седова избрали действительным членом Русского географического и Русского астрономического обществ.

Народная поддержка

Географические открытия, сделанные Георгием Седовым, можно перечислять долго. Но главным достижением все равно остается попытка достичь северной вершины планеты. Утвердить "пальму первенства" за своей страной неоднократно пытались американцы, итальянцы, норвежцы. Однако царские правительство отвергало такие предложения от россиян, называя их "нелепыми и не вполне осуществимыми". Такая же участь постигла и рапорт Георгия Седова в Главное гидрографическое управление.

Задачи экспедиции Седов формулировал предельно ясно: "Промысловые и научные интересы Северного Ледовитого океана начали привлекать к себе всеобщее внимание чуть ли не с X столетия. В этом состязании участвовали все страны света, включительно до Японии. И только не было русских. А мы пойдем в этом году и покажем по всему миру, что русские способны на этот подвиг".

Горячий призыв не впечатлил чиновников от гидрографии, Седову отказали в выделении 50 тысяч рублей. Такой же отказ получил запрос, направленный в Государственную Думу по инициативе "Русской национальной партии". А самому Георгию Яковлевичу предложили "отдохнуть" и предоставили "отпуск" по службе на два года. Но он решил идти до конца.

При активной поддержке газеты "Новое время" и ее совладельца Михаила Суворина был организовал сбор пожертвований на нужды экспедиции. Многочисленные публикации вызвали в России большой общественный резонанс. В марте 1912 года был создан "Седовский комитет", деньги на экспедицию присылали врачи, учителя, конторские служащие и даже крестьяне. Частный взнос в размере 10 тысяч рублей сделал также император Николай II.

Собранные средства смогли лишь частично решить проблему. Тем не менее, 27 августа 1912 года 273-тонный барк "Святой великомученик Фока" (норвежской постройки 1870 года) ушел в первую русскую экспедицию к Северному полюсу. В составе было 27 человек, включая писателя и художника Николая Пинегина.

После выхода из Архангельска Седов переименовал "Святого Фоку" в "Михаила Суворина", поблагодарив таким образом своего главного сподвижника в организации экспедиции.

Идти и не сдаваться!

С самого начала похода начали сказываться недостаток финансирования и противодействие чиновников. Грузоподъемность старенького судна (арендовать большее и современное было дорого) не позволила взять на борт все закупленные припасы, часть их пришлось оставить на берегу. Морское министерство отказалось направить радиста, экспедиция осталась без современной связи. А в корпусе тихоходного судна оказалась течь, которая беспокоила экипаж на протяжении всего похода.

Тем не менее, следуя вдоль побережья Новой Земли, а затем к архипелагу Земля Франца-Иосифа, экспедиция проводила научные исследования: промерялись глубины, определялись температура и соленость воды, велись метеорологические наблюдения. 26 сентября экспедиция была вынуждена остановиться на зимовку у Новой Земли. Но это время не прошло даром: Седов составил подробную карту побережья, изучал строение горных пород, систематизировал проведенные в пути наблюдения. Экипажу хватило работы на всю полярную ночь - 96 суток.

В сентябре 1913 года, выйдя из ледового плена, "Суворин" продолжил путь к Северному полюсу. Но на 81-м градусе северной широты, упершись в ледяной барьер, судно встало на вторую зимовку. Слабое обеспечение экспедиции теперь сказалось особенно сильно. Часть продуктов оказалась испорченной и не годилась в пищу. Судовые помещения не отапливались и покрылись льдом. У членов экипажа появились признаки цинги. Заболел и Седов.

Несмотря ни на что, Георгий Яковлевич не желал прерывать экспедицию. 15 февраля 1914 года обоз из трех нарт вышел в путь, чтобы достичь Северного полюса пешком. 24 собаки с 50-пудовым грузом продовольствия должны были преодолеть путь в 600 км. С Седовым пошли матросы Линник и Пустошный. Планировалось, что за 5 месяцев они пройдут 600-километровый путь к полюсу и вернутся обратно к судну.

Поначалу все складывалось удачно, однако в дороге резко обострилась болезнь Седова. "Болен я адски, никуда не гожусь. Сегодня мне опять будут растирать спиртом ноги", - записал он в своем дневнике. Товарищи по экспедиции уговаривали его вернуться на судно, но получали неумолимый приказ двигаться только вперед - к полюсу.

20 февраля (5 марта) 1914 года, на 18-й день похода, Георгий Седов скончался. Его тело предали земле на острове Рудольфа, обозначив место крестом из лыж. В могилу положили флаг России, который Седов намеревался установить на Северном полюсе. Одна из собак по кличке Фрам осталась у могилы - матросы не смогли ее поймать. Оставив ей небольшой запас еды, они двинулись в обратный путь.

В памяти потомков

Выдающийся русский поэт Николай Заболоцкий написал в 1937 году о Седове такие строки:

Он умирал, сжимая компас верный.Природа мертвая, закованная льдом,Лежала вкруг него, и солнца лик пещерныйЧерез туман просвечивал с трудом.

В 1939 году в серии "Жизнь замечательных людей" вышла биографическая книга "Седов", написанная Семеном Нагорным.

Образ Георгия Седова стал одним из прототипов Ивана Львовича Татаринова в романе "Два капитана" Вениамина Каверина (1940 г.).

В 1974 году на киностудии имени Горького вышел художественный историко-биографический фильм "Георгий Седов".

Именем Седова названы архипелаг в Карском море, остров в Баренцевом море и мыс в Антарктиде, два залива и пик на Новой Земле, минерал седовит и астероид 2785 Sedov, открытый в 1978 году астрономом Н.С. Черных.