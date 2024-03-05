Виктор Абакумов: почему расстрелянного шефа СМЕРШа так и не реабилитировали

В 1950-х годах в СССР проходил процесс над министром государственной безопасности Виктором Семеновичем Абакумовым. Как и во многих подобных случаях уголовного преследования высших партийных аппаратчиков, судебный процесс ожидаемо окончился расстрелом. В 90-х годах, когда вообще очень часто пересматривали старые дела, судьи дважды возвращались к процессу над казненным министром, но окончательно его так и не реабилитировали.

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Арест, обвинение и казнь

Летом 1951 года был арестован министр государственной безопасности Виктор Семенович Абакумов. Обвинения в его адрес были серьезными, включая государственную измену, участие в сионистском заговоре и препятствование «делу врачей». Известный историк Василий Придеин отмечает, что есть все основания считать, что сама идея завести дело против министра исходит лично от Иосифа Сталина. И этому есть подтверждения: донос, написанный имени от чекиста Рюмина, действительно был адресован напрямую генсеку.

После смерти Сталина многие обвинения, включая «еврейский заговор» и стремление захватить власть, были опровергнуты. В 1954 году Верховный суд обвинил Абакумова только в фальсификации «Ленинградского дела». Но Никита Хрущев, который был политическим противником сталинского министра, не дал Виктору Семеновичу возможности оказаться реабилитированным. Абакумов, который, к слову, так никогда и не признал своей вины, был расстрелян в 1954 году.

Первый пересмотр дела

В 1994 году дело Виктора Абакумова было впервые пересмотрено. Военная коллегия Верховного суда Российской Федерации определила, что действия Абакумова и иных сотрудников органов госбезопасности, казненных в 1954 году, Якова Бровермана, Михаила Лихачева и Владимира Комарова, должны быть переквалифицированы в действия, подпадающие под статью 193-17 Уголовного кодекса 1926 года - злоупотребление властью и служебная халатность. Это решение было принято на основе закона РСФСР "О реабилитации жертв политических репрессий", который требовал от органов прокуратуры проверять все дела осужденных, которые могут быть реабилитированы. Однако, Виктор Абакумов не был реабилитирован, а ему была просто изменена статья. Более того, суд оставил в силе смертный приговор, вынесенный ему в 1954 году.

Второй пересмотр дела

Второй пересмотр уголовного дела, состоявшийся в 1997 году, был по-своему уникальным случаем в отечественной судебной практике. Всем было ясно, что правовых оснований считать казненного министра государственным преступником не было. Был очевиден сугубо политический характер его уголовного дела. Поэтому судьи предприняли еще одну попытку пересмотра дела. Поэтому почти полвека как мертвый министр в третий раз предстал перед судом.

В этот раз Президиум Верховного суда изменил приговоры 1954 и 1994 годов, учитывая отмену смертной казни в СССР в 1947 году. Кроме того, обвинения в адрес Абакумова были переквалифицированы в военно-должностные преступления. Судьи определили новую меру наказания для расстрелянного в 1954 году человека. Его решили отправить на 25 лет в тюрьму. Во время заседания выяснилось также, что у него несправедливо конфисковали имущество. Суд посчитал, что надо отменить конфискацию изъятого в 50-х годах имущества.