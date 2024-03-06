«Мать алмазов»: как власть «отблагодарила» первооткрывательницу месторождения в Якутии

Лариса Попугаева не любила вспоминать о своей работе в Приполярье, а трубку «Зарница», открытую ей, в кругу близких и друзей называла «задницей, испортившей ей жизнь». К сожалению открытие, сделанное Ларисой, не было по достоинству оценено ни коллегами, ни советским руководством. Заслуги Попугаевой попросту украли, а саму ее «отблагодарили» так, что никакого желания трудиться на благо СССР у женщины не осталось…

Дочь врага народа

Скорее всего, дело не в какой-то личной ненависти, а в не самой удачной биографии Ларисы. Ведь в советском государстве ставка делалась на идеологическую и классовую правильность происхождения, чем Попугаева похвастать не могла. В 1937 году ее отца арестовали и осудили за «антисоветскую деятельность» и 14-летняя девочка на всю жизнь получила клеймо «дочери врага народа». Жить с ним вполне было можно, но заслужить признания — вряд ли. Всякий раз, как представление на награду попадало в партийные органы, всплывал неудобный факт из биографии…

Упорство и труд

Надо сказать, что девушка сделала многое, чтобы о ее отце забыли. В годы войны она служила зенитчицей в московском ПВО. После войны с отличием окончила кафедру минералогии Ленинградского университета. Работала в Приполярье на поиске «алмазных жил». Именно Попугаева смогла экспериментально доказать, что алмазы являются спутниками минерала пиропа, открыв простой путь к поиску алмазных месторождений. При ее участии в Якутии была обнаружена знаменитая трубка «Зарница», а также еще с десяток богатых алмазных месторождений.

Украденное открытие

Казалось, Ленинская премия Ларисе гарантирована, но не тут-то было. Руководство Амакинской экспедиции, деятельность которой освещали все советские СМИ и которую, по-видимому, готовили к медийной славе первооткрывателей кимберлитовых трубок, присвоило заслуги Попугаевой. Женщину силой, удерживая в штаб-квартире экспедиции в Нюрбе, заставили задним числом — до открытия — написать заявление о переходе в состав экспедиции. Лариса сопротивлялась полтора месяца, ежедневно выслушивая угрозы — от тюремного срока за кражу алмазов до угроз физической расправы.

В конце концов она сдалась и вернулась в Ленинград, решив больше никогда не заниматься геологоразведкой. В 1957 году шесть геологов Амакинской экспедиции получили Ленинскую премию за открытие Попугаевой. Самой Ларисы в этом списке не было. Впоследствии она написала ряд научных трудов и составила «Атлас самоцветов СССР», но ничего из этого так и не было издано. Впрочем, свою «минуту славы» женщина все же получила — орден Ленина к 325-летию вхождения Якутии в состав России…